Zwei Stunden weniger Zeit: Tagesausflüge von Dresden nach Prag werden unattraktiver

Dresden

Wer mit dem Zug einen Tagesausflug nach Prag plant, hat künftig zwei Stunden weniger Zeit in der Goldenen Stadt an der Moldau. Grund sind Fahrplanänderungen auf der grenzüberschreitenden Bahnstrecke.

Die Tschechische Staatsbahn, die Österreichischen Bundesbahnen und die Deutsche Bahn AG legen ab Mai kommenden Jahres die traditionelle Eisenbahnverbindung Berlin – Wien über Dresden und Prag wieder auf. Die Deutsche Bahn AG bestätigte nun den Starttermin: Vom 5. Mai 2020 an soll erstmals ein sogenannter Railjet von Berlin über Dresden, Prag und Wien nach Graz fahren. Die Verbindung in Gegenrichtung starte einen Tag früher, hieß es.

Die neue Verbindung knüpft an den legendären „Vindobona“-Zug an, der von 1957 bis Ende 2014 zwischen Berlin und Wien über Dresden und Prag unterwegs war und zuletzt auch über den Semmering ab und bis Graz fuhr.

Aus neun Stunden Aufenthalt in Prag werden sieben

Bereits ab Dezember dieses Jahres entfällt jedoch der bisherige Eurocity Leipzig – Dresden – Prag. Dieser verkehrt aktuell montags bis sonnabends gegen 7 Uhr ab Dresden und erreicht kurz vor 9.30 Uhr Prag. Die Rückfahrt startet täglich außer sonnabends um 18.32 Uhr in Prag und kommt 20.43 Uhr in Dresden an.

Der künftige Railjet wird hingegen erst etwa 8 Uhr in Dresden abfahren und Prag gegen 10.30 Uhr erreichen. Die Rückfahrt startet hingegen schon gegen 17.30 Uhr. Aus neun Stunden Aufenthalt für Tagesausflügler per Bahn in der Moldaumetropole werden dann sieben Stunden.

Laut Angaben eines Bahnsprechers gibt es künftig keine spätere umsteigefreie Abendverbindung mehr ab Prag nach Dresden und auch keinen Frühzug nach Tschechien. Die genauen Fahrpläne sollen ab 15. Oktober online abrufbar sein. Der Railjet wird ab Mai eine Stunde versetzt zu den klassischen Eurocity-Zügen ( Hamburg –) Berlin – Prag (– Budapest) verkehren. Zwischen Prag und Wien ist neben den Staatsbahnen auch noch der privatwirtschaftliche Anbieter Regiojet auf der Schiene unterwegs. Lars Müller

