Zwei Personen aus Dresden mit Omikron infiziert

Dresden

Die neue Omikron-Variante des Corona-Virus ist in Dresden bisher noch nicht nachgewiesen worden. So steht es auf dem Dashboard des Gesundheitsamtes. Doch bei zwei Dresdnern wurde die Omikron-Variante nach DNN-Informationen sehr wohl identifiziert. Beide Dresdner arbeiten für ein Unternehmen aus München, das geschäftliche Kontakte nach Südafrika unterhält. Nach ihrer Rückkehr von einer Geschäftsreise aus Südafrika sei die Virus-Variante bei den beiden Personen nachgewiesen worden. Sie würden sich nun in München in Quarantäne befinden.

Omikron ist der 15. Buchstabe des griechischen Alphabets. Nach Omikron wurde eine neue Variante des Corona-Virus benannt, die erstmals in Südafrika identifiziert wurde. Inzwischen gibt es mehrere hundert Nachweise in verschiedenen Ländern weltweit, auch in Europa. In Deutschland sind nach Angaben des Robert-Koch-Instituts vor allem Reiserückkehrer aus Südafrika betroffen.

Ein in Leipzig gemeldeter Omikron-Fall hat sich nicht bestätigt. Zunächst hieß es, ein junger Mann ohne Auslandskontakt habe sich mit der Virusvariante infiziert. Diese Information war unrichtig. Es handelte sich lediglich um einen Verdachtsfall. Der Betroffene war nicht mit Omikron infiziert.

Von tbh