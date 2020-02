Zwei Monate „Autofrei“ in Dresden – eine Zwischenbilanz

Dresden

Etwas mehr als zwei Monate ist her, dass die Wachtels ihr Auto weggegeben haben. Der Umwelt zuliebe und aus Neugier wagte die fünfköpfige Familie das Experiment Autofrei. Von A nach B geht es seit dem mit Rad, öffentlichen Verkehrsmitteln und Mietauto. Michaela Wachtel zieht eine erste Bilanz.

Wie läuft es denn bisher? Gab es irgendwelche Krisenmomente?

Bisher läuft es ganz gut. Wir haben aber auch gemerkt, dass unser Alltag schon ganz gut darauf ausgerichtet war. Von Montag bis Freitag merkt man kaum, dass das Auto fehlt. Richtige Krisenmomente gab es keine. Da muss man sagen, der warme Winter kam uns tatsächlich entgegen.

Zugfahren ist teuer

Und die letzten Tage mit Sturm und Regen?

Da habe ich die Kinder in den Fahrradanhänger gepackt, anstatt sie selber radeln zu lassen. Weil mir das zu gefährlich wäre. Und das sind Momente, in denen man früher gesagt hätte „Heute ist so ein stressiger Tag, da nehme ich das Auto“. Und nun fährt man eben doch mit dem Fahrrad.

Das war einmal: Vor gut zwei Monaten hat Familie Wachtel ihr Auto abgeschafft. Quelle: Anja Schneider

Du sagtest, von Montag bis Freitag merkt ihr kaum, dass das Auto fehlt. Und am Wochenende?

Wenn Ausflüge anstehen, dann sieht es anders aus. Da mieten wir uns jetzt ein Auto. Wir haben auch gemerkt, dass es eine Wissenschaft für sich ist, einen Wagen zu finden, wo auch alle und vor allem drei Kindersitze reinpassen. Dasselbe gilt für den Urlaub mit dem Wohnmobil. Ein Mietauto mit garantierter Anhängerkupplung zu finden, ist nicht so leicht.

Dann seid ihr ja doch noch häufig mit dem Auto unterwegs. Warum nehmt ihr bei Ausflügen nicht den Zug?

Natürlich würden wir gerne häufiger den Zug nehmen. Aber da spielt der Kostenfaktor einfach eine Rolle. Beispielsweise wollten wir letztens nach Freiburg, da kamen wir nur durch meine Bahncard und weil wir so früh buchten, minimal günstiger weg als mit dem Mietauto.

Unverständnis vor allem bei Älteren

Rechnet sich das Experiment denn finanziell für euch?

Zwar sind die hypothetischen Kosten für den eigenen Wagen nicht so leicht zu berechnen, aber wir denken, dass wir rund 200 Euro im Monat sparen, seitdem wir das Auto weggegeben haben.

Wie hat denn euer Umfeld auf das Wagnis reagiert?

Es gab jetzt niemanden, der gesagt hat, er findet es total doof. Aber vor allem aus der älteren Generation gab es viel Unverständnis. Die können das überhaupt nicht verstehen, warum man auf sein Auto verzichtet, selbst Leute, die gar kein Auto besitzen. Aber es gab auch viel positives Feedback. Und dann gibt es diejenigen, die sagen: „Warum machen die so einen Zirkus? Wir machen das schon seit Jahren so.“

So ganz schwierig ist es ja auch nicht, in einer Großstadt wie Dresden aufs Auto zu verzichten.

Klar, aber es gibt immer noch nicht genug Menschen, die das tun. Wir behaupten nicht, dass wir kein Auto brauchen, sondern dass man in einer Großstadt auch ohne eigenes Auto zurechtkommen kann. Wir wollen die Leute dazu anregen, über ihre eigene Mobilität nachzudenken.

Von Laura Catoni