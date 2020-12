Zwei Frauen, zwei Babys, viel Aggression: 37-Jähriger in Dresden verurteilt

Dresden

Die Anklage gegen Mohamed A. war umfangreich: gefährliche Körperverletzung, Bedrohung, Freiheitsberaubung, Führen einer verbotenen Waffe, Drogenhandel. Innerhalb eines Jahres war bei dem 37-Jährigen eine Menge zusammengekommen. Der Marokkaner, selbst crystalsüchtig, dealte mit Drogen, war schnell mit den Fäusten und löste „Probleme“ gern mit dem Messer. Gab es Ärger stach er zu – in Arme oder Po.

Besonders aggressiv war er gegen zwei Frauen – vor allem gegen Frau R., die er mehrmals, mit allem was er greifen konnte, zusammenschlug, an den Haaren zog und einsperrte. Wiederholt kam sie mit Nasenbeinbruch, Schädelhirntrauma, Hämatomen und Platzwunden in die Klinik. Selbst als sie schwanger war, prügelte und trat er auf sie ein. Aber auch eine Frau Ö. bekam von ihm Schläge und die Faust ins Gesicht. Der Angeklagte räumte die Vorwürfe vor dem Amtsgericht ein und überraschte mit einer pikanten Begründung für seine Aggressivität: „Mein Mandant hatte mit beiden Frauen gleichzeitig ein Verhältnis und beide wurden, auch ziemlich gleichzeitig, von ihm schwanger. Jede bedrängte ihn, die andere zu verlassen“, erklärte Verteidiger Andreas Gumprich. Als sich die Frauen dann mal trafen, war das Chaos perfekt.

Sein Mandant sei total überfordert gewesen und habe seinen Frust und seine Wut an allen ausgelassen. Nicht nur an den Frauen auch an einigen Männern, so Gumprich. Dazu wolle der aber nicht viel sagen, es sei um einen Nachbarschaftsstreit gegangen und um Zoff bei Drogengeschäften.

Mohamed A. entschied sich für Frau Ö. Mit ihr will er zusammenleben – wenn er wieder aus dem Gefängnis kommt und das kann dauern. Am Dienstag wurde er zu dreieinhalb Jahren verurteilt. Und ihm drohen noch weitere eineinhalb Jahre wegen des Bewährungswiderrufs eines früheren Urteils.

Von Monika Löffler