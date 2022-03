Dresden

Eine Viertelstunde noch, ehe die „Zweite Chance“ öffnet. Doch draußen vor dem Gebrauchtwarenladen mit Kleiderkammer warten bereits sechs Frauen. Schräg gegenüber, auf der anderen Seite der Kreuzung, stehen vier Männer vor dem dreistöckigen Gebäude der Heilsarmee, einer ehemaligen Schule aus dem späten 19. Jahrhundert. Punkt zehn öffnet ein Mann von drinnen die himmelblaue Tür. Im Hausflur trägt er die Namen in eine Liste ein. Dann treten die Männer einzeln an den Tisch, auf dem, abgepackt in dünne Plastiktüten, Weißbrote liegen. Seit Beginn der Corona-Zeit steht er in der Tür zum Speisesaal.

Wer möchte, bekommt auch einen Pappbecher mit Kaffee von Manfred Schwertner. Nach anderthalb Jahren Zwangspause wegen der Pandemie stehe er jetzt wieder drei Tage in der Woche an der Ausgabe, erzählt er. „Seit 15 Jahren mache ich das.“

Ehrenamtliche ermöglichen die Arbeit

„Unsere Arbeit ist nur möglich dank solcher Leute wie Manfred“, sagt Jeremiah Eisley, der neben ihm steht, auf Englisch. Zwischen 15 und 20 Ehrenamtliche seien an jedem Wochentag im Haus beschäftigt. „Ein substantieller Wert.“

Elisabeth Hannap gehört zu den wenigen Hauptamtlichen. Die 23-jährige Sozialarbeiterin im dunkelblauen Heilsarmee-Pullover mit dem rot-weißen Wappen arbeitet seit September 2021 hier. Dass ein fremdsprachiger Ausländer gemeinsam mit seiner Frau die Heilsarmee in Dresden leitet, geht nur dank diesem Team. Elisabeth Hannap steht ihm auch als Dolmetscherin zur Seite.

Vergangenes Jahr im August sind Jeremiah Eisley und seine 31 Jahre alte Ehefrau Kathryn mit ihren beiden Kindern aus den USA nach Dresden gekommen. Die vierjährige Cora geht in die Kindertagesstätte, der sechsjährige Noah besucht die Grundschule. Mal sehen, wer schneller ist mit dem Deutschlernen. Vater Jeremiah gibt sich alle Mühe, aber die Worte liegen ihm noch recht sperrig im Mund und wollen sich nur langsam zu Sätzen fügen.

Dabei stammt seine Mutter aus Bayreuth. Und in Williamsport, einer 28.000-Einwohner-Stadt im Nordosten der USA, wo er 1988 geboren ist, sprächen einige sogar Deutsch, sagt Jeremiah Eisley. Aber es sei dieses altertümliche Pennsylvaniadeutsch der protestantischen Auswanderer, die im 18. Jahrhundert aus dem Pfälzischen kamen.

„Der beste Weg, Jesus zu folgen, ist, Menschen zu helfen“

Sein Vater arbeitete beim Autobahnbau, seine Mutter sorgte für Sauberkeit in Häusern. Von Kind auf habe er sonntags gern die Gottesdienste in der evangelisch-lutherischen Kirche besucht, zu der die Familie gehörte, erzählt Jeremiah Eisley. Ein Jahr lang hat er begeistert American Football gespielt, neben der Schule Geld verdient mit Arbeit auf den Farmen und in den Wäldern der Umgebung. Nach Abschluss der Schule diente er zwei Jahre bei der Marine. Dann habe er es auf einer Kunstschule und in verschiedenen Berufen versucht. „Aber nichts davon hat mir gefallen.“ Er suchte nach etwas anderem. Schon als Kind habe er die Berufung gespürt, Pastor zu werden. Mittlerweile besuchte er die Gottesdienste bei den Mennoniten. „Sie haben mir gezeigt, der beste Weg, Jesus zu folgen, ist, Menschen zu helfen.“ 2011 ging er zur Heilsarmee, besuchte deren Offiziersschule in New York. Dort hat er seine Frau kennengelernt. 2014 haben sie geheiratet.

Schon als Kind hat er in den Sommerferien die Familie seiner Mutter in Bayreuth besucht. Also trug er Deutschland in die Liste möglicher Einsatzorte ein. Die Heilsarmee ist heute eine global organisierte Freikirche. Dort hin zu gehen, wo sie einen braucht, gehört dazu. Auch die Arbeit für eine begrenzte Zeit an einem Ort. Zehn Jahre lang leiteten Auxiliar-Kapitänin Rosi Scharf und ihr Mann Gert, Dienstgrad Kapitän, das Dresdner Korps. Im Juni 2021 wechselten sie nach Lübeck.

Heilsarmee Geschichte: Gegründet wurde die Freikirche von dem methodistischen Pfarrer William Booth 1865 im Londoner Eastend als „Christian Revival Association“ („Christliche Erweckungsgesellschaft“); 1878 benannte sich die Gesellschaft um in „The Salvation Army“ (“Heilsarmee“); den Kampf gegen das Elend organisierte sie seither nach dem Vorbild des Militärs; schon im 19. Jahrhundert wurden Frauen in der Heilsarmee den Männern gleichgestellt; in Dresden gibt es die Heilsarmee seit 1904; ab 1961 gab es keine Versammlungen mehr in der DDR; Neustart nach 1990. Organisation: Uniformierte Mitglieder sind Heilssoldaten oder Offiziere; das Hauptquartier befindet sich in London; weltweit gibt es in 131 Ländern fast 1,8 Millionen Mitglieder; Deutschland ist in vier „Divisionen“ aufgeteilt, das „Korps Dresden“ gehört zur „Division Ost“. Prinzipien: Mitglieder verzichten auf Alkohol, Tabak, Pornografie, Glücksspiel und sexuelle Beziehungen außerhalb der Ehe. Tagestreff: Reicker Str. 89, Mo.-Fr. 10-14 Uhr; 10-11 Uhr kostenloses Frühstück, Gespräche mit Sozialarbeitern, 12.30-13 Uhr Mittagessen, wegen Corona derzeit nur zum Mitnehmen; auf dem Hof bis Ende März Wärmehalle, geöffnet ab 10 Uhr. Laden: „Zweite Chance“, Keplerstr. 4, verkauft gebrauchte Sachen und Haushaltsgegenstände, Kleiderkammer für Bedürftige, Mo.-Fr. 10-12.30 Uhr, 13.15-14.30 Uhr, für Kleiderspenden gebraucht werden für Männer Schuhe, Unterwäsche, Hosen, große Socken (vorher anrufen). Mobil: Einsatzwagen steht Die. und Do. 18-19 Uhr am Bischofsplatz. Übergangswohnheim: „Das Lindenhaus“, Mathildenstr. 15, elf Betten für obdachlose Männer von 18 bis 29 Jahren; Tagestreff Die.-Fr. 11-15 Uhr, 12.30-13 Uhr Mittagessen für 1,50 Euro. Kontakt: Tel. 0351/317 92 46; E-Mail dresden@heilsarmee.de

„Sie haben hier eine solide Grundlage gelegt“, sagt Kapitän Jeremiah Eisley. „Auf der können wir sehr gut weiterarbeiten.“ Gebraucht werden sie hier. Besonders dringend von denen, die von der Hand in den Mund leben. Gegen Monatsende hätten manche von ihnen nicht mehr genug Geld, um sich was zu Essen zu kaufen, berichtet Elisabeth Hannap. Sie bekommen Lebensmittelnotfallpakete. Um die tausend im Monat haben sie immer ausgegeben, bis Herbst des vergangenen Jahres. Im Dezember sei der Bedarf sprunghaft angestiegen auf fast das Doppelte, im Januar nur um hundert wieder zurückgegangen.

„Im Dienst für Gott und die Menschen“

Ein Ehrenamtlicher fährt mit seinem Auto durch die Stadt und beliefert allein Lebende mit Lebensmitteln, die wegen Corona-Quarantäne nicht aus dem Haus dürfen. An zwei Abenden in der Woche steht ihr roter Einsatzwagen mit der Aufschrift „Im Dienst für Gott und die Menschen“ am Bischofsplatz. Ein Sozialarbeiter und zwei Ehrenamtliche geben heiße Suppe, Tee und Kaffee aus und reden mit denen, die kommen.

Seit einem halben Jahr sind zwei Sozialarbeiter auf den Straßen unterwegs, dort, wo Obdachlose nächtigen; versorgen sie mit wärmeren Schlafsäcken, informieren über Hilfsmöglichkeiten. Außerdem gibt es ein Übergangswohnheim für Obdachlose, das „Lindenhaus“ in der Pirnaischen Vorstadt.

Die Eisleys und ihre Mitarbeiter haben alle Hände voll zu tun. „Wie lange auch immer wir in Dresden sein werden“, sagt Jeremiah Eisley. „Irgendwann nach uns kommt wieder jemand und setzt unsere Arbeit fort. Aber möglich ist die nur mit all diesen Leuten, die mit Leidenschaft dabei sind.“

Von Tomas Gärtner