Zustrom von Kriegsflüchtlingen in Dresden nimmt ab

Dresden

Der Zustrom von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine ist am Mittwoch etwas abgeebbt. Die Stadtverwaltung meldet 4872 Menschen, die in Dresden eine Unterkunft gefunden haben. Dabei ist die Zahl der in Privatunterkünften untergebrachten Personen im Vergleich zum Vortag von 2924 auf 3221 gestiegen. Das dürfte vor allem daran liegen, dass die Verwaltung jetzt privat untergebrachte Menschen registriert und den Antragsstau abarbeitet. Viele Kriegsflüchtlinge, die von Privatpersonen aufgenommen wurden, mussten lange auf einen Termin zur Registrierung warten, da die Ämter den Ansturm zunächst nicht bewältigen konnten.

Weniger Menschen in den Notunterkünften

Während die Zahl der in Hotels untergebrachten Menschen mit 984 sowie der in Wohnheimen (10) und Wohnungen (25) lebenden Personen konstant geblieben ist, müssen in den Notunterkünften weniger Menschen übernachten. 861 Personen hatten am Dienstag in Turnhallen oder in der Messe Dresden ein Dach über dem Kopf gefunden, 632 waren es am Mittwoch. Dresden hält in neun Turnhallen und in der Messe 2000 Plätze vor.

Der Freistaat Sachsen verfügt in seinen Erstaufnahmeeinrichtungen in Dresden über aktuell 2212 Plätze. 975 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine und 743 Asylbewerber aus anderen Ländern hat Sachsen in der Landeshauptstadt am Mittwoch untergebracht. Von Dienstag zu Mittwoch waren 137 Flüchtlinge aus der Ukraine sowie 30 Asylbewerber aus anderen Gebieten der Welt im Freistaat angekommen.

Der Rückgang dürfte auch damit zusammenhängen, dass Sonderzüge mit Kriegsflüchtlingen aus Polen gegenwärtig nicht mehr in Sachsen ankommen, sondern Cottbus und Berlin ansteuern.

Von Thomas Baumann-Hartwig