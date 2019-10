Dresden

Ihr Sommerkonzert am 21. August 2020 am Dresdner Elbufer ist ausverkauft, einen Tag später gibt es nun für Silbermond aus Bautzen einen Zusatzkonzerttermin am selben Ort.

Silbermond waren schon 2017 bei den Filmnächten zu Gast

Für die Band ist es jedes Mal fast ein Heimspiel, wenn sie in Dresden auftritt. Und auch beim ersten ihrer beiden Open-Air-Konzerte am Freitagabend am Königsufer war die Stimmung grandios.

Der sogenannte Presale beginnt am 16. Oktober, der reguläre Vorverkauf am 21. Oktober. Und am 15. November erscheint das mittlerweile sechste Silbermond-Studioalbum „Schritte“.

Von DNN