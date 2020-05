Zurück im Takt: Bus und Bahn in Dresden fahren ab Sonnabend wieder nach Fahrplan

Dresden

Volle Fahrt voraus: Die Dresdner Verkehrsbetriebe kehren am Sonnabend mit wenigen Ausnahmen zum gewohnten Takt zurück. Weil die Fahrgastzahlen langsam, aber stetig zulegen, sollen Trams, Busse und Bergbahnen wieder nach dem üblichen Fahrplan rollen. Auch bei den Fähren stellen die DVB vom Winterfahrplan auf den Sommerfahrplan um. Was so simpel klingt, ist angesichts der anhaltenden Coronakrise für die Verkehrsbetriebe jedoch ein gewaltiger Kraftakt.

Als im März die Krise begann und die Zahl der Fahrgäste drastisch einbrach, hatten die Verkehrsbetriebe wie praktisch alle Nahverkehrsanbieter in Sachsen das Angebot spürbar eingedampft. Fast ein Fünftel weniger Busse und Bahnen fuhren durch Dresden – erst nach und nach wurden die Takte wieder aufgestockt. Normalerweise zählen die Verkehrsbetriebe 600­ 000 Fahrgäste und mehr an einem Tag. Im März waren es an einigen Tagen hinge­gen nicht einmal mehr 200 000, sagt Martin Gawalek, der bei den DVB das Verkehrsmanagement leitet.

Inzwischen steigen wieder mehr Leute ein. Martin Gawalek verweist auf bis 340 000 Fahrgäste – was immerhin schon mal etwas mehr als die Hälfte als üblich ist. Nicht zuletzt um auch die Abstandsregeln einhalten zu können, haben sich die Verkehrsbetriebe entschlossen, wieder möglichst das komplette Angebot zu fahren. Ausnahmen gibt es lediglich auf zwei Straßenbahn- und am Wochenende bei einigen Buslinien. Und: Auch auf die Verstärkerfahrten für Schüler und Studenten und zusätzliche Nachfahrten an Wochenenden und Feiertagen wird verzichtet, sagt Martin Gawalek.

Wenngleich der Standardfahrplan damit nicht hundertprozentig erfüllt wird, bringt das die DVB ans Limit, muss nun buchstäblich alles fahren, was Räder hat. Denn in der Coronakrise gelten verschärfte Regeln beim Arbeitsschutz. Damit die Fahrer nicht wie bisher gemeinsam über längere Zeit in einem Pausenraum sitzen, haben die Verantwortlichen die Schichten neu aufgestellt. Statt einer längeren Pause soll das Fahrpersonal praktisch immer an den Endhaltestellen kürzere machen. Damit die Busse und Bahnen dort länger stehen können, müssen entsprechend auch mehr Fahrzeuge eingesetzt werden, sagt DVB-Sprecher Falk Lösch. Neben den 166 Niederflur-Trams werden deshalb auch wieder einige Tatra-Straßenbahnen durch die Stadt rumpeln.

Viel mehr Luft nach oben gibt es dann allerdings nicht. Zusätzliche Verstärkerfahrten im Schülerverkehr sind dann nicht mehr möglich, im Moment aber auch mit Blick auf die tatsächlichen Fahrgastzahlen nicht nötig, erklärt Martin Gawalek. Trotzdem beobachten er und seine Mitarbeiter ständig die Lage, um nach Möglichkeit eingreifen zu können, wenngleich sich da schon die Frage stellen werde, „wie wir auf Spitzen noch reagieren können.“

Schätzung: Minus im zweistelligen Millionenbereich

Der höhere Aufwand kostet auch Geld – wie sehr sich das am Ende in der Gesamtbilanz auswirken wird, lässt sich aktuell aber noch nicht sagen. „Umgedreht hatten wir in den vergangenen Wochen ja einen geringeren Aufwand“, sagt Martin Gawalek. Viel spürbarer sind indes bereits die entgangenen Einnahmen aus Fahrkartenverkäufen. Immerhin hielten viele Abo-Kunden den DVB weiterhin die Treue. Nicht einmal zwei Prozent hätten gekündigt. Dafür sind aber die Einzelkartenverkäufe eingebrochen. Normalerweise steht hier ein Umsatz von drei Millionen Euro im Monat. Nun fehle davon ein großer Teil. Noch ist unklar, wie sich die Lage weiter entwickeln wird. „Wir gehen aber von ei­nem Minus im zweistelligen Millionenbereich aus“, sagt Falk Lösch.

Wer am Ende das Loch stopft, ist offen. Der DVB-Sprecher verweist auf eine mögliche höhere Quersubventionierung durch die Technischen Werke Dresden. „Klar ist aber auch, dass das keine Kuh ist, die sich ewig melken lässt. Ohne Hilfe vom Bund wird es wohl nicht gehen“, appelliert Falk Lösch in Richtung Berlin, die Kommunen beim ÖPNV nicht alleine dastehen zu lassen.

Das ändert sich ab Sonnabend Die Straßenbahnen: Alle Linien fahren von montags bis freitags im Zehn-Minuten-Takt. Ausnahmen sind die Linien 10 und 12, die alle 15 Minuten fahren. Eine höhere Taktung ist wegen der Arbeiten an der Gleisschleife Leutewitz aus technischen Gründen nicht möglich. Am Wochenende fahren alle Linien nach Standardfahrplan. Die 3, 4, 7, 9, und 11 kommen sonnabends alle zehn Minuten, die Linie 8 rollt durchgängig von Südvorstadt nach Hellerau. Die Busse: Alle Linien verkehren montags bis freitags wie üblich. Alle 60er-Linien und die 75 fahren montags bis freitags im 10-Minuten-Takt Am Wochenende bleibt der bisherige Fahrplan mit Abfahrten alle 15 beziehungsweise 30 Minuten auf weniger nachgefragten Linien bestehen. Die Elbfähren: Die Verbindung Pillnitz-Kleinzschachwitz wird tagsüber mit der Auto-, abends mit der Personenfähre bedient. Die Autofähre ist montags bis freitags von 5.30 bis 21.30 Uhr, am Wochenende von 8 bis 21.30 Uhr im Einsatz. Sonnabends und sonntags holt die Personenfähre von 5.30 bis 8 Uhr und täglich ab 21.30 bis Mitternacht über. An den Fährstellen Johannstadt-Neustadt und Tolkewitz-Niederpoyritz tritt der Sommerfahrplan in Kraft. Die Fähre in Johannstadt ist dann täglich bis 23 Uhr, die in Tolkewitz bis 22 Uhr unterwegs. Die Bergbahnen: Die Bergbahnen fahren wieder nach Sommerfahrplan. Die Schwebebahn ist von 9.30 bis 20 Uhr, die Standseilbahn abends bis 21.30 im Einsatz. Internet dvb.de

Von Sebastian Kositz