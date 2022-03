Zurück auf Null bei der Königsbrücker Straße in Dresden?

Dresden

Nach jahrelangem Stillstand hat die Landesdirektion Sachsen jetzt die Anhörung zu den Plänen für die Königsbrücker Straße abgeschlossen – pandemiebedingt online und nicht in Präsenz. Und nun? Wie geht es weiter mit Dresdens umstrittensten Straßenbauvorhaben. Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Wie ist die Online-Anhörung gelaufen?

Das durchgeführte Online-Konsultation verlief aus Sicht der Landesdirektion Sachsen (LDS) sowohl organisatorisch als auch technisch ohne Probleme, erklärte der stellvertretende LDS-Sprecher Ingolf Ulrich. Alle Teilnahmeberechtigten hätten die Möglichkeit erhalten, sich zu äußern und somit an der Online-Konsultation teilzunehmen.

Welche Einwände haben die Betroffenen erhoben?

Die bereits während der Auslegung vorgebrachten Einwendungen wurden laut Ulrich teils noch einmal bekräftigt: Die Planung wäre überdimensioniert, ein Ausbau mit zwei Fahrspuren reiche aus. Der Wegfall des Linksabbiegers von der Königsbrücker Straße stadtauswärts in den Bischofsweg bei gleichzeitiger Schaffung einer Linksabbiegemöglichkeit von der Königsbrücker Straße in die Tannenstraße verlagere den Verkehr in die Wohnquartiere Hechtviertel sowie Neustadt und verschlechtere damit die Lebensverhältnisse der Anwohner.

Die vorgesehenen Baumfällungen würden dazu führen, dass sich das Stadtklima verschlechtert. Nach einer ersten Sichtung könnten sich aufgrund der Erwiderung der Landeshauptstadt Dresden und damit angekündigter Änderungen und Anpassungen einzelne Einwände erledigt haben. „Die entsprechende Prüfung ist jedoch noch nicht abgeschlossen“, sagt Ulrich.

Wie geht das Verfahren jetzt weiter?

Derzeit befinden sich die eingegangenen Äußerungen in der Prüfung, erklärte der stellvertretende LDS-Sprecher. Parallel habe die LDS Kopien der Eingaben aus der Online-Konsultation der Landeshauptstadt Dresden zur Stellungnahme übergeben. „Diese Stellungnahmen liegen noch nicht vor.“ Das Ergebnis dieses Prüfungsabschnittes lasse sich derzeit weder zeitlich noch inhaltlich eingrenzen. Vom Ergebnis des Prüfungsabschnittes würde auch abhängen, welche konkreten Schritte im Planfeststellungsverfahren noch zu gehen seien.

Was kann Dresden tun, um das Verfahren zu beschleunigen?

„Zur Verfahrensbeschleunigung würde ganz allgemein beitragen, wenn der Planfeststellungsbehörde Erwiderungen auf Stellungnahmen und Einwendungen möglichst zeitnah zur Verfügung gestellt würden. Sollte sich die Notwendigkeit oder die Absicht zur Erstellung von Tekturen (Planänderungen) ergeben, wäre es verfahrensbeschleunigend, wenn diese zeitnah erstellt werden“, erklärte Ingolf Ulrich.

Ist ein Abschluss des Verfahrens absehbar?

Kurze Antwort: „Nein.“

Können Klagen den Ausbau weiter aufhalten?

Das ist zu befürchten. Gegen einen Planfeststellungsbeschluss können Betroffene Normenkontrollklage beim Oberverwaltungsgericht Bautzen erheben. DNN weiß von mehreren Unternehmen und Anliegern, die eine Klage angekündigt haben. Diese hat keine aufschiebende Wirkung. Wenn es aber Verfahrensfehler geben sollte, könnte das Gericht einen Baustopp verfügen – wie bei der Oskarstraße.

Wie reagiert die Kommunalpolitik?

Die Stadt Dresden habe zu lange die Füße stillgehalten, erklärt Linke-Stadtrat Tilo Wirtz. „Fast sechs Jahre sind nach dem Beschluss zur Königsbrücker Straße ins Land gegangen, ohne dass eine Planfeststellung seitens der Landesbehörden vorliegt. Wir können uns mit Endlosprüfungen nicht abfinden.“ Auf der anderen Seite nähre die lange Bearbeitungszeit in der Landesdirektion Bedenken, dass die komplexe Neuplanung der Straße überhaupt rechtssicher genehmigt werden könne.

Huckelpiste Königsbrücker: Ob die Sanierung jemals startet? Quelle: Anja Schneider

„Da gleichzeitig Havarien drohen, muss der Fall von genehmigungsfreien Instandsetzungen des Bestandes ins Auge gefasst werden, um auch ohne Genehmigung handlungsfähig zu bleiben“, sagt Wirtz. Er hat einen entsprechenden Antrag verfasst, der aber noch nicht im Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau behandelt wurde.

Was sagt die Stadtverwaltung zu dem Vorschlag?

Da die Gleisabstände für die neuen Stadtbahnwagen verändert werden müssen, sei in jedem Fall ein Planfeststellungsverfahren erforderlich, hatte Baubürgermeister Stephan Kühn (Bündnis 90/Die Grünen) erklärt. Dann wären alle bisherigen Planungen hinfällig und es würde bei Null wieder losgehen. Mit den entsprechenden Zeitabläufen. 3,25 Millionen Euro hat die Landeshauptstadt in die aktuellen Planungen investiert.

Die Pläne für die Königsbrücker Straße Die aktuellen Ausbaupläne hat der Stadtrat 2016 mit der damaligen rot-grün-roten Mehrheit beschlossen. Die Straße soll breit ausgebaut werden, zeitgemäße Radverkehrsanlagen und behindertengerechte Gehwege erhalten. Der Abstand der Straßenbahngleise wird vergrößert, damit die modernen Stadtbahnwagen die Route nutzen können. Damit benötigt die Fahrbahn mehr Raum als bisher. Private Grundstückseigentümer müssten einen Teil ihrer Flächen hergeben, 120 Bäume würden den Plänen zum Opfer fallen. In den vergangenen sechs Jahren ist die Verkehrsbelegung der Königsbrücker Straße gesunken. Ein großer Teil des Verkehrs aus dem Norden bewegt sich über die Stauffenbergallee und die Waldschlößchenbrücke in die Stadtmitte.

Was fordern Anwohner in der Neustadt?

„Als zukunfts- und klimabewusster Bürger bin ich an einer zügigen Bestandssanierung mit kleineren Anpassungen interessiert“, erklärte Clemens Wagenbreth. „Die breiten Fußwege, auf denen auch mal auf einen Plausch verweilt werden kann, ohne dass es Gedrängel gibt, müssen gerade in dem sonst so engen Stadtteil dringend erhalten bleiben. Alle reden über den Klimawandel und darüber, dass Städte überhitzen – da können doch nicht ernsthaft 120 gesunde große Stadtbäume gefällt werden“, sagte Jenny Keck.

Von Thomas Baumann-Hartwig