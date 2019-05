Dresden

Wegen der Rewe-Team-Challenge bleiben morgen zeitweise zahlreiche Straßen in der Dresdner Innenstadt gesperrt. Außerdem leiten die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) einige Straßenbahn- und Buslinien um.

Bereits für heute ist eine kurzzeitige Sperrung der Wilsdruffer Straße vor dem Kulturpalast in Richtung Postplatz angekündigt. Am Tag darauf sind die Blüherstraße, Lingnerallee, die Pillnitzer Straße und das Terrassenufer von kurzfristigen Sperrungen be­troffen. Dort kreuzt das Läuferfeld die Straßen, so dass es zu längeren Wartezeiten kommen kann. Es empfiehlt sich daher, das Stadtzentrum weiträumig zu umfahren. Die am Neumarkt und der Sophienstraße gelegenen Ho­tels und die Semperoper werden morgen durch eine Verkehrsschleuse an der Ostraallee er­reichbar sein.

Die Wilsdruffer Straße ist zwischen 16 bis 24 Uhr auch für Bus und Bahn gesperrt. Deshalb werden die Straßenbahnlinien 1, 2 und 4 zwischen Postplatz und Pirnaischer Platz in der Zeit von 16 bis 18.15 Uhr und 22 bis 24 Uhr über den Dr.-Külz-Ring umgeleitet. Die Haltestelle Altmarkt wird in dieser Zeit nicht bedient. In der Zeit dazwischen fahren diese vom Postplatz über den Dr.-Külz-Ring, Hauptbahnhof und Lennéplatz bis zum Straßburger Platz. Auch die Linie 12 verkehrt von 18.15 bis 22 Uhr zwischen den Haltestellen Prager Straße bis zum Krankenhaus St. Joseph-Stift über Hauptbahnhof und Lennéplatz. Die Buslinie 62 fährt in diesem Zeitraum mit geteilter Linienführung, also von Dölzschen bis zum Pirnaischen Platz und vom Straßburger Platz bis nach Johannstadt, alle Haltestellen zwischen dem Pirnaischen Platz und Straßburger Platz werden nicht bedient. rr

Von RR