„Zum Rostigen Ross“ in Dresden-Friedrichstadt: Mehr als eine Fahrradwerkstatt

Dresden

Es ist ein bewölkter Tag, an dem in der Selbsthilfewerkstatt „Zum Rostigen Ross“ in Friedrichstadt an ei­ner Gabel für ein Rennrad gesägt wird. Vor der Tür unterhalten sich zwei Männer über die neuesten Entwicklungen im Stadtteil, während wieder ein anderer etwas im Teilelager sucht.

Seit vier Jahren trägt die Werkstatt an der Berliner Straße dazu bei, dass die Menschen im Viertel mobil werden und bleiben. Getreu dem Motto „Mobilität muss nicht teuer sein“ helfen rund 15 Ehrenamtliche und zwei Festangestellte den Friedrichstädtern, ihre Fahrräder selbst zu reparieren. Beim Schrauben un­terhalten sich die jungen Leute in der Werkstatt ungezwungen über Alltägliches. Die Einrichtung ist längst eine Art Wohnzimmer für das Viertel geworden.

Hinter der Selbsthilfewerkstatt steckt der Verein „RepaRad“, dessen Mitstreiter seit den 1990er Jahren im Umfeld der Technischen Universität vor allem Studenten beim Schrauben helfen. Lange genügte dafür der Standort im Wohnheim an der Wundtstraße in Südvorstadt.

Doch durch die Zuwanderungswelle 2015 stieg der Bedarf an günstigen Fahrrädern für Flüchtlinge, die gerade erst in Dresden Fuß fassten. Als die Nachfrage nicht mehr zu bewältigen war, entstand die Idee eines zweiten Standorts. Dort sollte das gemeinsame Schrauben am Fahrrad Menschen eine Perspektive durch Mobilität bieten, aber vor allem den Austausch zwischen Dresdnern und Migranten ermöglichen. Gefördert durch die Stadt im Rahmen des Europäischen Sozialfonds (ESF) eröffnete 2018 die Werkstatt „Zum Rostigen Ross“.

Ersatzteile haben die Mitstreiter in der Fahrradwerkstatt reihenweise auf Lager. Quelle: Anja Schneider

Laut Verwaltung hatte zum Zeitpunkt der Eröffnung gut ein Viertel der Friedrichstädter einen Migrationshintergrund. RepaRad-Mitarbeiterin Christiane Gloger spricht davon, dass der Stadtteil unter anderem wegen der nahen Erstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge als Standort der neuen Werkstatt ausgewählt worden war.

Für Menschen mit geringem Einkommen bietet der Verein auch günstige Räder zum Verkauf an. Hierfür greifen die Ehrenamtlichen auf Spenden, wie zum Beispiel Ersatzteile oder ganze Fahrräder, zurück. Nicht unbedingt jedes Rad lasse sich wieder herrichten, doch es würde immer überprüft, was sich noch verwenden ließe, betont Gloger. Um selbst Teil des Projektes zu werden, benötige es nicht mehr als Aufgeschlossenheit und Interesse für Fahrräder.

Foodsharing und Lastenrad-Verleih

Neben den Reparaturen ist die Werkstatt auch ein Ort für weitere Projekte. „Die Ecke hier ist super belebt. Wir sind ein Anlaufpunkt für alles Mögliche“, sagt Gloger. So kann hier auch ein Lastenfahrrad ausgeliehen werden, das vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad Club (ADFC) gestellt wurde. Zudem gibt es hier einen Foodsharing-Verteiler, der rege genutzt wird. „Eine Zeit lang haben die Ehrenamtlichen, die um die Ecke gewohnt haben, die Werkstatt als erweitertes Wohnzimmer genutzt“, sagt Gloger.

Vor der Werkstatt gibt es eine mobile Reparaturstation, die Fahrradkurieren und radelnden Essenslieferanten schnelle Hilfe bei lockeren Schrauben und platten Reifen bietet. „RepaRad“ kümmert sich aber nicht nur um Radfahrer, sondern seit 2018 auch um die, die es noch werden wollen. So bringen die Ehrenämtler Erwachsenen das Fahrradfahren auf der Fläche der Eislaufbahn im Ostragehege bei. Während es für Europäer selbstverständlich ist, Fahrrad zu fahren, hatten viele Flüchtlinge nicht die Möglichkeit, dies zu lernen. Im Juni soll die nächste Radfahrschule stattfinden, wofür der Verein noch sowohl freiwillige Helfer als auch Teilnehmer sucht.

„Zum Rostigen Ross“, Berliner Straße 28, Tel. 0351 65 35 23 81, Internet: rostiges-ross.de

Von Elias Hantzsch