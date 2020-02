Zum 25. Mal vor Gericht: Drogensüchtiger Porzellan-Dieb erhält Haftstrafe

Dresden

2000 wurde Marco O. zum ersten Mal angeklagt, da war er gerade 15. Am Dienstag feierte er im Amtsgericht Jubiläum, er stand zum 25. Mal vor Gericht. Der 35-Jährige hat viel Zeit seines Lebens hinter Gittern verbracht, dort auch seinen Hauptschulabschluss gemacht. Derzeit büffelt er im Gefängnis für den Realschulabschluss. Es gibt wohl nur vier Konstante in seinem Leben: Crystal, Knast, Hauen und Klauen.

Zuletzt hatte sich der Angeklagte auf den Diebstahl von Kunstobjekten – vor allem kleinere Porzellanfiguren – spezialisiert. Die sind handlich, lassen sich gut in der Jacke verstecken und sind was wert – auch wenn er nur einen Bruchteil des wirklichen Preises bekam.

Vier Figuren für über 16 000 Euro in zwei Monaten

Marco O. besuchte bevorzugt die noblen Meißner Porzellan-Geschäfte rund um die Frauenkirche. Die Überwachungskameras zeigen, wie er durch die Gänge schlendert, sich immer wieder umdreht und blitzschnell zugreift. War er weg, dann war auch ein teures Stück aus Meißen verschwunden. Vier Figuren für über 16 000 Euro ließ er in zwei Monaten mitgehen.

Einem Kunsthändler am Weißen Hirsch fehlte nach einem Besuch des Angeklagten eine Elfenbeinfigur für 2000 Euro. „Ich bin ihm noch nachgerannt, aber er war schon weg“, erzählte der 50-Jährige. Er entdeckte das Stück dann auf einer Online-Auktion und bekam es zurück. Die Meißner Figuren tauchten nie wieder auf. „Ich habe alles bei einem Dresdner Händler verramscht“, erklärte der Angeklagte.

Durch Vorstrafen polizeibekannt

Der Käufer hat sich offenbar nicht gefragt, wie der durch seinen Crystalkonsum gezeichnete Typ zu den edlen Stücken kam, und zahlte für das Meißner Porzellan, das Tausende wert war, zwischen 300 und 700 Euro. Marco O. setzte das in Drogen um. Da er durch seine Vorstrafen polizeibekannt war und mit einem Kumpel auch noch einen Transporter gestohlen hatte, wurde er schnell gefasst und kam in Haft. Bis Herbst sitzt er eine Strafe in anderer Sache ab. Dann kann er sich den zwei Jahren und drei Monaten widmen, zu denen er am Dienstag verurteilt wurde.

Von Monika Löffler