Zum 100. Todestag des Nobelpreisträgers Karl Gjellerup, der in Dresden starb

Dresden

„In das literarische Klotzsche schlug sogar einmal der Nobel-Preis. Er traf den deutsch schreibenden, genauer: geschrieben habenden, Dänen Karl Gjellerup. In Dresden am Neustädter Bahnhof wohnte jemand, der ihn gelesen hat. Jetzt sind sie beide tot.“

So satirisch überhöht diese Worte des Schriftstellers Johannes Burckhardt alias Ossip Kalenter aus den 1920er Jahren auch klingen, sie enthalten doch sehr viel Wahrheit. Für viel Aufsehen sorgte der Einschlag jedenfalls nicht und dass ein in Klotzsche lebender Autor den Nobelpreis für Literatur erhielt, ist auch heute in Dresden weitestgehend unbekannt, seine merkwürdig veraltet wirkenden Bücher sind längst vergessen, und sogar in so manchem Nachschlagewerk zur skandinavischen Literatur fehlt sein Name.

Das war schon 1917 nicht viel anders, als Gjellerup den Preis erhielt. Der Dresdner Kalender, der Jahr für Jahr mehrere Seiten dem literarischen Leben der Stadt widmete, vermeldete erst 1921 mit reichlicher Verspätung den Tod des „in Dresden eingelebten dänischen Dichters und Philosophen“. Vom Nobelpreis kein Wort, was sicher nicht nur daran lag, dass wegen des Ersten Weltkrieges keine Zeremonie stattfand und Gjellerup die Auszeichnung lediglich zugesandt bekam. Immerhin erlaubte ihm das Preisgeld, im September 1918 die „Villa Baldur“ ( Goethestraße 11) in Klotzsche zu erwerben, nur ein Jahr später, am 11. Oktober 1919, starb er und wurde auf dem Alten Friedhof in Klotzsche begraben. Wer also war dieser Karl Gjellerup?

Viel Weltanschauung

Der am 2. Juni 1857 im dänischen Roholte geborene Pastorensohn verlor schon im Alter von drei Jahren seinen Vater, worauf die Mutter mit ihm zu ihrem Cousin nach Kopenhagen zog. Gjellerup begann schon in der Schule zu schreiben und obwohl er nach dem Abschluss schon Stücke verfasste, studierte er zunächst Theologie. Ungemein belesen, hatte er sich unter anderem mit Feuerbach, Darwin und dem dänischen Philosophen Georg Brandes beschäftigt, so dass seine ersten beiden Romane „Ein Idealist“ (1878) und „Das junge Dänemark“ (1879) viel Weltanschauung, aber wenig echtes Leben enthielten.

Karl Gjellerup um 1890 Quelle: http://www.gutenberg.org/files/17114/17114-h/17114-h.htm/gemeinfrei

Doch er hatte Erfolg, in rascher Folge erschienen Romane und idealistische Dramen, in denen sich Gjellerup pathetisch zu den bürgerlichen Ideen bekannte und vom Christentum lossagte. Auch die Erlebnisse von Reisen durch Europa, durch eine Erbschaft ermöglicht, flossen in seine Romane der achtziger Jahre ein. Eine dieser Reisen führte ihn 1885 erstmals für längere Zeit nach Dresden, da war er schon in die gebürtige Dresdnerin Eugenia Bendix, die Frau des dänischen Komponisten Fritz Bendix, verliebt. Ihr, die er im Herbst 1887 heiratete, widmete er seine Tragödie „Brünhild“, die den alten Rachemord an Siegfried thematisiert und zum „Mord aus romantischer Passion“ umschreibt. Auch der Roman „Minna“ (1889 und 1918 auf Deutsch als „Seit ich zuerst sie sah“) ist eine kaum verschlüsselte Liebesgeschichte, deren Handlung vor allem in Dresden und Rathen angesiedelt ist.

1892 ließ sich der polyglotte Autor mit seiner Frau endgültig in Dresden nieder (Schumannstraße 2 und 31, Beilstraße 24 und Gostritzer Straße 5, ab 1915 Gartenstraße 28 in Klotzsche) und begann in den folgenden Jahren in deutscher Sprache zu schreiben, so zum Beispiel 1896 den fünfbändigen Roman „Die Hügelmühle“, seinen wohl besten Roman, der von einem Müller handelt, den Eifersucht zum Mord treibt. Auch Dresdner Verlage nahmen den Dänen ins Programm, schon 1886 war bei E. Pierson die Kammermusiknovelle „G-Dur“ erschienen, 1910 verlegte Baensch „Die Weltwanderer“, doch eine große Rolle im literarischen Leben der Stadt spielte Gjellerup wohl nicht.

Nach der Jahrhundertwende beschäftigte er sich intensiv mit Schopenhauer und indischer Philosophie. So entstand neben „Die Weltwanderer“ der bis in die jüngste Vergangenheit immer wieder aufgelegte Roman „Der Pilger Kamanita“ (1906), die Schilderung einer mystischen Seelenwanderung zum Nirwana, der letztlich wohl auch zum Nobelpreis führte, während er sich in seinen letzten Romanen wieder dem Christentum annäherte.

Gelehrter Theoretiker

Schon 1903 hatte der Kritiker Johannes Jorgensen Gjellerup als „gelehrten Theoretiker“ und „Pedanten“ bezeichnet, dessen Klassizismus trotz aller ‚klassischen Monate’ doch stets eine gewisse Stubenblässe behält“. Gjellerup strebte nach hohen Idealen, die er in der indischen Religion, den Heldensagen des Nordens, der deutschen Klassik und der Götterwelt Griechenlands suchte, aber nicht im Leben, er war das, was er für seinen Erstling als Titel wählte: „Ein Idealist“.

Den Nobelpreis bekam Gjellerup dann auch „für seine vielseitig reiche und von hohen Idealen getragene Dichtung“, übrigens gemeinsam mit seinem Landsmann Henrik Pontoppidan, der es nach Ansicht der Autoren der „Geschichte der dänischen Literatur“ „wohl verdient hätte, diesen Preis für sich allein zu erhalten“.

Erinnerung an Schriftsteller Gjellerup Mit einer Festveranstaltung soll an den hundertsten Todestag des dänischen Literaturnobelpreisträgers Karl Gjellerup (1857-1919) erinnert werden. Der Klotzscher Verein lädt dazu für Freitag, 11. Oktober, 17 Uhr, in das evangelische Gemeindehaus Alte Post in Dresden-Klotzsche, Gertrud-Caspari-Str. 10, ein. Die Dresdner Dichterin Jayne-Ann Igel spricht über Leben und Werk des Schriftstellers. Kay Michael Schultz trägt Auszüge aus Gjellerups Texten vor. Der dänische Schriftsteller war 1883 auf einer Europareise nach Dresden gekommen, verliebte sich in eine Dresdnerin und heiratete sie später. Nach einem dreijährigen Aufenthalt bis 1887 ließ er sich 1892 endgültig in Dresden nieder. 1917 wurde er mit dem Nobelpreis geehrt. Von dem Geld kaufte er sich 1918 die „Villa Baldur“ in Klotzsche, Goethestraße 11, wo er sein letztes Lebensjahr verbrachte. Begraben liegt er auf dem Alten Friedhof in Klotzsche.

Von Jens Wonneberger