Dresden

Das Büro ist schon fast leer geräumt: Marcus Polle, Kaufmännischer Direktor des Städtischen Klinikums Dresden, übernimmt zum Jahresbeginn 2022 die Geschäftsführung des Klinikums Dortmund. Im DNN-Interview zieht er Bilanz über zwei Jahre in Dresden, die von der Arbeit am Zukunftskonzept für das Städtische Klinikum geprägt waren.

Frage: Herr Polle, die Corona-Pandemie überschattet alles. Wie ist die Situation aktuell im Städtischen Klinikum?

Marcus Polle: Die Situation ist mit der im vergangenen Jahr vergleichbar. Nur mussten wir in diesem Jahr früher intensivpflichtige Patienten in andere Krankenhäuser ausfliegen. Gut 40 Prozent der Intensivbetten des Klinikums müssen für Corona-Patienten genutzt werden. 80 Prozent sind nicht geimpft, 20 Prozent sind geimpft, die meisten haben aber Nebenerkrankungen.

Marcus Polle ist noch Kaufmännischer Direktor des Städtischen Klinikums Dresden. Vor seinem Wechsel nach Dortmund zieht er Bilanz. Quelle: Anja Schneider

Wir haben auch beim Personal viele Krankheitsfälle, weil auch dort Infektionen stattfinden. Das liegt sicher auch daran, dass wir uns sehr spät mit dem Thema Auffrischungsimpfungen beschäftigen durften. Unsere Beschäftigten wurden ja schon im Januar geimpft, da waren die sechs Monate schnell herum. Aber hier hat die alte Bundesregierung klar versagt, um einen Adressaten zu benennen.

Zwei große Förderanträge bis zum Jahresende

Das Zukunftskonzept für das Städtische Klinikum sieht eine Konzentration der somatischen Betten am Standort Friedrichstadt bis 2035 vor. Was sind die nächsten Schritte?

Wir haben sehr viel erreicht. Der Stadtrat hat den ersten Teil unseres Zukunftskonzepts bestätigt, wir können in den kommenden fünf Jahren 200 Millionen Euro in die bauliche Entwicklung des Klinikums investieren. Vor uns stehen jetzt zwei große Themen: Der Ausbau der Psychiatrie am Weißen Hirsch ist gemeinsam mit dem Bauausschuss, dem Stadtplanungsamt und dem Sozialministerium auf den Weg gebracht. Bis zum Jahresende wollen wir den ersten Förderantrag einreichen.

Beim Haus P in Friedrichstadt haben wir die Pläne inhaltlich weiterentwickelt und mit dem Denkmalschutz abgestimmt, auch hier reichen wir den Antrag bis zum Jahresende ein. Daneben wird auch das Parkhaus für das Krankenhaus Friedrichstadt kommen. Wir haben dafür eine geeignete Fläche an der Schäferstraße gefunden. Am Krankenhaus Neustadt geht es weiter mit dem Bau des vierten Kreißsaals.

Die Zahlen sind stabil

Wie hat sich die wirtschaftliche Situation des Klinikums entwickelt?

Wir haben uns im Jahr 2020 enorm verbessert. In Zahlen: Der Verlust ist um acht Millionen Euro auf vier Millionen Euro gesunken. Wir gehen davon aus, dass wir dieses Ergebnis in diesem Jahr stabilisieren und halten werden. Das wäre ein großer Erfolg. Andere Häuser haben da größere Sorgen.

Einen Standort um des Standorts willen erhalten?

Das Zukunftskonzept ist politisch umstritten. Glauben Sie, dass die Pläne tatsächlich umgesetzt werden?

Ich glaube nach wie vor fest an die Zukunftsstrategie, die wir mit den Chefärzten und den Führungskräften der Pflege erarbeitet haben. Die Pandemie zeigt ja gerade, wie richtig es ist, die somatischen Betten an einem Standort zu konzentrieren. Momentan haben wir Corona-Patienten auf zwei Standorte verteilt und müssen immer wieder Patienten verlegen. Ein Standort würde die Abläufe deutlich verbessern.

Es geht beim Zukunftskonzept um Inhalte. Es kann nicht darum gehen, den Standort Neustadt zu erhalten, nur um damit einen Standort zu erhalten. Wir müssen die Entwicklungen in der Medizin im Konzept für das Klinikum abbilden. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Zukunftsstrategie auch in fünf Jahren noch der richtige Weg sein wird.

Neue Leitung im IT-Bereich

Kritiker sagen, das Klinikum habe beim Thema IT den größten Nachholbedarf. Haben Sie die Digitalisierung verschlafen?

Wir sind bei der Digitalisierung nicht so weit, wie wir sein wollen. Daran arbeiten wir. Es liegt nicht an den finanziellen Mitteln, sondern daran, dass wir zu wenig umgesetzt haben. Seit 1. September dieses Jahres haben wir eine neue Leitung im IT-Bereich und eine neue Struktur. Wir sind zuversichtlich, dass wir unseren Rückstand aufholen werden.

Eine Entscheidung für die Heimat

Was wird Ihnen von den zwei Jahren in der sächsischen Landeshauptstadt in Erinnerung bleiben?

Es sind die Menschen, die prägend sind. Ich habe eine große Offenheit festgestellt und die Bereitschaft, sich Veränderungen zu stellen. Diese Veränderungsbereitschaft ist ein ganz wichtiger Punkt.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gehen Sie mit einem lachenden oder einem weinenden Auge?

Im Moment ist das weinende Auge größer. Ich hätte diesen Umbruch hier gerne weiter begleitet. Es war keine Entscheidung gegen Dresden, sondern eine Entscheidung für meine Heimat. Ich bin gebürtiger Dortmunder.

Mehr als das Tagesgeschäft

Wie werden Sie Dresden verbunden bleiben?

Dresden ist meine zweite Heimat. Hier habe ich meinen Freundes- und Bekanntenkreis, Dresden ist eine tolle Stadt und meine Verbindungen bleiben erhalten.

Was erwartet Sie in Dortmund?

Das Klinikum hat sich in den vergangenen acht Jahren sehr stabil aufstellen können. Die Herausforderungen sind dennoch groß, das Land Nordrhein-Westfalen hat gerade erst die Krankenhausplanung auf neue Füße gestellt. Da geht es also auch um Weiterentwicklung und nicht nur um das Tagesgeschäft.

Von Thomas Baumann-Hartwig