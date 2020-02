Zukünftige Kammersängerin Christa Mayer mit Liederabend in der Semperoper Dresden

Dresden

Zurück zu den Wurzeln: Die Mezzosopranistin Christa Mayer begann ihre Karriere als Liedsängerin. Heute ist sie eine gefragte Solistin in der Welt der Oper. In einem Liederabend an der Dresdner Semperoper besinnt sie sich ihrer musikalischen Herkunft. Im DNN-Gespräch spricht sie über ihr Verhältnis zu Lied und Oper sowie über die bevorstehende Ernennung zur Kammersängerin.

Liedgesang an der Oper war einmal eine feste Institution und ist inzwischen fast vergessen, auch an der Semperoper. Nur einen einzigen Liederabend gibt es in dieser Spielzeit, Ihren! Eine Art Feigenblatt?

Christa Mayer: Grundsätzlich freue ich mich natürlich sehr, dass ich diesen einen Liederabend gestalten darf, und hoffe für die Zukunft, dass das Format wieder Einzug hält im Haus mit so wunderbaren Namen, wie wir es in der letzten Spielzeit mit Anja Harteros und Michael Volle ja auch gehabt hatten.

Das waren Gäste des Hauses, Sie aber sind festes Ensemblemitglied ...

Ich bin diesem Haus immer gerne verbunden geblieben, weil ich sehe, dass die Semperoper für mich eine Tür in die Welt war und die Welt mich auch stets wieder zurück in die Semperoper gebracht hat. Das funktioniert einfach sehr schön an diesem Stammhaus, wo ich ja direkt nach dem Studium begonnen habe. Da bin ich sehr dankbar und glücklich.

Für Sie bedeutet solch ein Liederabend im Grunde genommen ein Zurück zu den Wurzeln. Denn Sie haben Ihre Karriere ja mit genau diesem Genre begonnen.

Das kann man unbedingt so sagen. Ja, ich hab als Altistin all die Jahre im Studium und auch in Wettbewerben einen großen Schwerpunkt auf Lied- und Oratoriengesang gelegt. Das schützt die Stimme sehr, denn Oper ist in diesem Stadium für dieses Fach meist zu hoch und zu schwer. Auch das französische Lied habe ich immer gern mit eingebracht, das hat mir sehr gut getan.

Lied und Oper sind natürlich keine Gegensätze, sondern bedingen einander. Auch wegen des Trainings der Stimme?

Ich empfinde das tatsächlich als Stimmpflege. Jetzt war viel Wagner und Strauss. Also achte ich beim Vorbereiten der Lieder auf viel Legato und darauf, das Mezza Voce zu pflegen. Wo man bei großen Opernabenden vielleicht manchmal forciert und übers Orchester kommen muss, da gehen ein paar Feinheiten verloren. Aber die kann man sich zurückholen. Und generell achte ich bei meiner Repertoirebreite, dass die Stimme in allen Facetten benutzt wird.

Für diesen Liederabend steht Ihnen mit dem Pianisten Helmut Deutsch eine Instanz zur Seite. Sie haben ein enges Vertrauensverhältnis zu ihm?

Er war im Studium mein Professor, und wir verstehen uns sehr gut. Da gibt es natürlich viel Vertrauen. Für einen Liederabend ist die Semperoper ja wirklich ein großer Raum, da wünsch ich mir einen Begleiter, der mir diesen großen Teppich bereitet. Bei Helmut Deutsch weiß ich, er hat tollen Impetus, kann sich natürlich auch zurücknehmen, unterstützt aber eigentlich mehr im Schwung, im Vorangehen, mit großem Klangteppich. Das kommt mir sehr entgegen, darüber freu ich mich sehr.

Normalerweise begleitet Sie ja die Sächsische Staatskapelle, da sind Sie großen Teppich gewöhnt?

Die wunderbare Dresdner Staatskapelle legt einen Klangteppich nach oben, der einen befreiter singen lässt, mit der wunderbaren Akustik in der Semperoper ja sowieso. Ich denke mir jedes Mal bei Partien, die an die Grenzen gehen, dass einen dieses Orchester mit seinem Klang, mit der Weichheit, mit der Größe, auch mit der Stringenz – und dann noch den Raum dazu –, immer so hilfreich unter die Arme greift, dass man sich daran auch weiterentwickeln kann. Das finde ich phänomenal.

„Ich bin sehr, sehr dankbar für diesen Titel“

Was steht nun auf dem Programm Ihres Liederabends?

Zur Eröffnung gibt’s Zigeunermelodien von Dvorák. Ein sehr volkstümliches, unterhaltsames, stimmlich auch üppiges Werk. Dann hab ich Liszt für mich entdeckt, der ja auch in Französisch komponiert hat, ein paar seiner Lieder, die mit „Die drei Zigeuner“ enden, also einer Brücke zum Anfang. Im zweiten Teil bringen wir Gustav Mahler, dessen Kompositionen mich auch schon lange Jahre begleiten. Sehr volksnahe Stücke, die unterhalten, aber auch sehr in die Tiefe gehen. Am Schluss steht ein Zyklus von Xavier Montsalvatge, den man viel zu wenig kennt. Ich denke, das kann eine besinnliche und tiefe Sache werden.

Im Zweifelsfall könnte einem also sehr viel entgehen, wenn man diesen einmaligen Liederabend verpasst?

Vielleicht ist es ja gerade ein Anreiz für unser Publikum, dass wir nur diesen einen Liederabend in diesem Jahr haben. Also wollen wir uns in dem wunderbaren Raum der Semperoper auf das Abenteuer Lied einlassen.

Kulturministerin Barbara Klepsch verleiht Ihnen den Ehrentitel „Kammersängerin des Freistaates Sachsen“ und wird Ihnen im Rahmen Ihres Liederabends die Urkunde selbst in der Semperoper übergeben...

Ich bin sehr, sehr dankbar für diesen Titel, der mich überrascht, aber auch überaus erfreut hat. Diese Ehrung zeigt, dass dieses Haus mich schätzt, das macht mich sehr glücklich.

Liederabend Christa Mayer: 26. Februar, 20 Uhr, Semperoper

Von Michael Ernst