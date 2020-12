Dresden

Es ist nur ein kleiner silberner Becher. Aber ein Becher mit einer Geschichte. Er steht im Haus von Stephan Bubner, Künstler und Restaurator, auf der Grundstraße. Der Becher ist dorthin zurückgekehrt. Bubner hat ihn durch Zufall entdeckt in München bei einem Antiquitätenhändler. Dort stand er unauffällig und dunkel angelaufen in einem Schrank im Regal. Doch Bubner fiel er auf. Und es stellte sich heraus, es ist der Taufbecher für einen Sohn des Müllers, der Mitte des 19. Jahrhunderts mehrere Mühlen entlang der Trille betrieb. Und dieser Müller baute 1845 das Haus, in dem Stephan Bubner und seine Frau heute wohnen.

Über der Tür zur Straße hin ist das Familienwappen eingelassen. Bubner hat es in eine alte, kaputte Restplatte aus dem Boden des Grünen Gewölbes gehauen, an dessen Sanierung er mitgearbeitet hat. Es zeigt einen Hirsch, ein edles Tier als Zeichen für den Hochadel (es gab in der Ahnenreihe wohl mal einen Hugenotten-Comte de Bubnier), und darüber einen kleinen Trommler, der, erzählt Bubner, dem König vorangeht, der kleine Bursche, der den Kopf hinhält.

Atelier, Arbeitsraum und Keller in einem

Doch durch diese Tür gehen die Bewohner so gut wie nie, Besucher nur sehr selten. So ist das, wenn ein Haus am steilen Hang steht. Da führt die Tür unten in den Keller. Was im Falle des Hauses Bubner auch das Atelier ist, die Arbeitsräume des Restaurators.

Nein, der eigentliche Haupteingang ist auf der Rückseite, eher unscheinbar. Er führt vorm Hang sozusagen ebenerdig in die Wohnräume. Zur Straßenseite hin ist man schon im ersten Stock. Durch einen kleinen Flur geht es in die Küche, dort ist ein kleiner Kaffeetisch liebevoll gedeckt – für drei: den Hausherrn, die Fotografin, den Reporter. Aber das kommt später. Erst die Arbeit, ...

Die Küchenmöbel rundherum hat Stephan Bubner selbst gebaut. Er sieht sich nicht nur als Künstler und Restaurator, sondern auch als Handwerker. Das gehört für ihn ohnehin alles zusammen, das eine geht nicht ohne das andere aus seiner Sicht. Was sofort heraussticht aus der Einrichtung, ist der edelstählern glänzende Küchenherd mit Backofen. „Ist nur eine Zwischenlösung“, sagt Bubner. „Da kommt ein Kamin hin, wie er dort früher auch einmal gestanden hat. An dem baue ich schon.“ Und an dem wird man auch kochen können.

Gebaut wird an dem Haus, seitdem er und seine Frau es 1999 erworben haben von der Stadt. „Das war eine Ruine“, erzählt Bubner. „Hatte zehn Jahre leer gestanden, drei große Einbrüche im Dach, da lief Wasser rein.“ Gas, Wasser und Strom waren abgestellt, das Haus unbewohnbar, komplett mit Wein zugewachsen. Bubner hatte sich damals für mehrere Häuser interessiert. Wieso es ausgerechnet dieses wurde? „Ich hatte mich schon ein bisschen entschieden, mich nach der Historie erkundigt. Dann hab ich meiner Frau den ganzen Stapel in die Hand gedrückt – und sie hat spontan dasselbe ausgesucht.“

Zuhause bei Stephan Bubner. Quelle: Anja Schneider

Selbst den Putz macht Bubner selbst

Als erstes musste damals das Dach ausgebessert werden, dann kamen neue Fenster rein. In Schlesien fand Bubner einen Tischler, der in der Lage war, die Fenster nach altem Vorbild und seinen Zeichnungen mit feinen Sprossen zu bauen. Dann die Heizung... So ging es Schritt für Schritt weiter. Mittlerweile ist das Haus aufwendig restauriert. Vieles hat der Hausherr selbst gemacht, ein altes Treppengeländer wieder aufgearbeitet, Stellen im Putz ausgebessert – mit selbst gemachtem Putz! „Als Restaurator lernt man das, Putz selbst zu machen.“

Beim Abwaschen der Wände hat Bubner alte neo-römische Wandmalereien entdeckt. Die Decke im Treppenhaus ist ein Sternenhimmel. An der Wand hängen zwei Aquarelle. „Die hat der Arzt gemalt, der mich auf die Welt geholt hat“ erzählt Bubner. Und es gibt eine gerahmte Zeichnung mit spielenden Kindern im Winter... „Das ist von mir“, sagt Stephan Bubner. Er malte es mit acht Jahren unter Anleitung seines Vaters. „Das muss das 51. sein, die 50 vorher haben wir weggeschmissen.“

„Wie ein Plastik“

Draußen hat Bubner „wie eine Plastik“ den Garten am Hang gestaltet, ihn mit Wegen und Treppen, die sich nahezu unsichtbar einfügen, begehbar gemacht, ein ehemaliges Waschhaus umgewidmet – „als Kapelle für die drei Weltreligionen: Christen, Juden, Moslems“. Auch das gehört für ihn zusammen. Noch ist sie im Werden, jetzt nur eine schlichte Hütte mit Tisch und zwei Gartenstühlen. „Da kommen noch zwei Bilder rein, die zeige ich Ihnen nachher im Haus.“

Zuhause bei Stephan Bubner Quelle: Anja Schneider

Vorher aber geht es noch an die Seite des Wohnhauses. Dort hat Stephan Bubner nämlich sein nächstes Projekt gestartet – die Wand des Anbaus soll eine Holzabdeckung bekommen, am Sockel hat er schon begonnen. „Ich versuche gestalterisch, wie ein Bildhauer quasi denkend, diesen Anbau einzuhausen. Einerseits ist es gleich eine Wärmedämmung, andererseits kann ich farbig wunderbar gestalten damit.“ Das Holz ist Lärche – „man sollte zum Bauen gar nichts anderes nehmen“. Das Holz wird er mit mineralischen Farben behandeln, eine Technik, die gut funktioniert. Und da sind wir wieder bei der Verbindung: „Als Künstler“, sagt Bubner, „muss ich auch Handwerkskunst kennen.“

Er hat das in seinem Schaffensleben immer so gehalten. Studierte Kunst und Restaurierung als Privatstudent. „Das kostete 150 Mark im Monat, ich habe dafür als Aktmodell gesessen.“ Schon die Abschlussarbeit für sein Diplom trug den Titel „Das Haus als begehbare Plastik“. Denn das Haus, so sein Credo, „ist nicht nur eine Höhle, es ist die Grundlage unserer Existenz an sich“. Sein beruflichen Fähigkeiten erweiterte er schließlich mit einer Ausbildung zum Steinmetz, in München noch einer weiteren zum Bronzegießer, später beantragte er bei den Handwerkskammer Dresden erfolgreich den Titel „Meister für Steinbildhauerei“.

Zur Person geboren am 9. Dezember 1955 in Dresden von 1972 bis 1975 Ausbildung zum Steinmetz in Dresden mit Abschluss in Restaurierung und Denkmalgestaltung von 1975 bis 1980 autodidaktische Studien an der Hochschule für Bildende Kunst Dresden bei den Professoren Gerhard Kettner und Gottfried Bammes sowie dem Mentor Dipl. Bildhauer Peter Kern bis 1989 freischaffend Bildhauer- und Restaurierungsarbeiten im ostsächsischen und schlesischen Raum 1985 Anerkennung als Steinrestaurator vom Institut für Denkmalpflege Berlin durch Prof. Dr. Ing. Ludwig Deiters 1989 Ausweisung aus der DDR und Übersiedlung nach München; Anstellung als Bildhauer und Restaurator sowie freischaffende Bildhauer- und Restaurierungsarbeiten, erste Bronzen und Goldmedaillen, mehrere Ausstellungen in Galerien 1997 Rückkehr nach Dresden und Intensivierung freikünstlerischen Schaffens, umfassende Villenrestaurationen sowie Einzelkunstwerke 1998 Ausstellung im Taschenbergpalais 2000 Meistertitel als Bildhauer durch die Handwerkskammer 2002 Teilnahme an der „ Biennale“ in Klagenfurth, Österreich Stephan Bubner ist verheiratet mit seiner Frau Astrid, sie haben eine erwachsene Tochter.

Nach München zogen die Bubners eher unfreiwillig. „1989 wurden wir entsorgt“, sagt er. Sein Vater Friedrich Wilhelm hatte sich lange Jahre vorher mit der SED angelegt, sogar Ulbricht verklagt, flog mit Karacho aus der Partei. „Seit meinem 14. Lebensjahr hatte ich fünf Leute von der Stasi an mir hängen“, erzählt Bubner. Konnte deswegen auch nicht offiziell studieren. Am Schluss musste die Familie in den Westen, drei Tage später fiel die Mauer.

In München erlebte Bubner eine ereignisreiche Zeit, fand schnell Arbeit als Bildhauer bei einem Steinmetz und wurde Teilhaber, kam in Kontakt mit prominenten Auftraggebern. „Ich habe für Loriot einen Brunnen gebaut in seinem Haus am Starnberger See. Für die Ehrenhalle im Deutschen Museum habe ich die Büste der Lise Meitner geschaffen (Anm. d. Red.: Kernphysikerin und Pazifistin). Von der Opernsängerin Jessye Norman habe ich ein Porträt gemacht.“

Seit er wieder in Dresden ist, hat er auch hier zahlreiche Arbeiten ausgeführt. In seinem Arbeitsatelier an der Wand zeugen zwei kaum noch erkennbare Reststücke von einer besonderen Aufgabe – dem Sandsteinbrunnen am Societätstheater in der Inneren Neustadt. Mehr war davon nicht übrig, ein bisschen von einem Kopf, Ansätze von einem Tuch, gerade noch zu erkennen ein Akanthusblatt... Da kam neben dem Künstler, dem Restaurator, dem Handwerker noch ein vierter hinzu: der Wissenschaftler, der in akribischer Tüftelarbeit herausfinden musste, wie sah der Brunnen eigentlich mal aus.

Ein Raum als künstlerischer Lebensmittelpunkt

Nun ist es aber Zeit für die Wohnetage. Hier hat Bubner sein Reich, „meinen Lebensmittelpunkt“ – ein Raum voller Kunstgegenstände, voller Bücher, ein alter Schrank, den der Urgroßvater aus Wien mitgebracht hat. Ein Tisch, voll beladen. Eine Mondmaske für die Tochter damals im Münchner Fasching. Hier steht auch der silberne Taufbecher im Schrank, mit graviertem Bild, könnte von Ludwig Richter sein, er stammt aus der Silberschmelze, die es bei einer der Mühlen an der Grundstraße in den 1840er Jahren gab.

Hier sind auch die Vorbilder für die Bilder, die sich einmal in der Kapelle draußen gegenüber hängen sollen. Moses, wie er die zehn Gebote vom Berg Sinai hinunterträgt – und Jesus und Mohamed, die ihm entgegenkommen. Außerdem ein alter abgewetzter Putto, auf den Bubner zufällig am Hang stieß – vermutlich ein Widerlager für das Dach einer Hütte, die dort einmal stand. Und hat er sonst noch Sachen im Haus gefunden? Die Antwort fällt trocken aus: „Fünf Tonnen Müll.“

Nebenan wartet die Kaffeetafel, gedeckt mit englischem Wedgwood. „Ein Picknick-Geschirr“, sagt Bubner. Eine Mischung aus Porzellan und Steingut, leicht und nicht ganz so zerbrechlich. Hat der Hersteller des edlen Porzellans angeblich eigens für das englische Königshaus entwickelt. Es gibt Dominosteine sowie echt englische und schottische Kekse, für deren ökologische Zutaten und Herstellung laut Bubner Prinz Charles persönlich sich einsetzt. Den schätzt er ohnehin wegen seines Kampfes um Nachhaltigkeit. Das spiegelt sich für Bubner auch in der Kunst wieder: „Ich möchte nicht einen Bruch, ich möchte ein Weiter – Kunst ist der evolutionäre Fingerabdruck der Menschheit.“

Neben dem Küchentisch steht eine hohe Pyramide. Gebaut in Seiffen 1902. Aber erworben hat sie der Urgroßvater in Wien. Nun steht sie wieder in Sachsen, und da schließt sich der Kreis. So ist das Haus eine Sammlung von Stücken aus der Familiengeschichte, ein Ort für Kunst, auch eigene Werke, ein Versuch, die Geschichte des nunmehr 175 Jahre alten Haus fortzuführen, ein Ort zum Leben und Arbeiten. Zum Denken und Nachdenken. Zum Erinnern, Bewahren und Weiterdenken.

Von Bernd Hempelmann