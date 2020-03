Abreißen oder Sanieren – an dieser Frage scheiden sich in Dresden-Trachau die Geister. Dort will ein Investor ein Mehrfamilienhaus an der Wilder-Mann-Straße errichten – und dafür einen historischen Gründerzeitbau dem Erdboden gleich machen. Unklar bleibt bei diesen Plänen die Rolle der Denkmalschützer.