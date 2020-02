Dresden

Lange ist es her, da klapperten an der Anzeigetafel im Dresdner Hauptbahnhof noch klangvolle Ziele auf: Paris, Sofia und Kopenhagen – alles nonstop zu erreichen. Fast drei Jahrzehnte später hängt am Hauptbahnhof zwar eine neue Anzeigetafel, die allerdings wenig Fernweh weckt. Dresden gilt im Fernverkehr als abgehängt. Ein Ärgernis, erst recht in Zeiten, in denen die Reise mit der Eisenbahn angesichts der Debatten um den Klimaschutz als Alternative zu Flugzeug und Auto wieder groß in Mode kommt.

Doch wie schlecht steht Dresden wirklich da? Recherchen im Fahrplan zeigen: Nicht ganz so abgehängt wie gefühlt. Zwar ist noch immer viel, viel Luft nach oben. Von Dresden lassen sich immerhin aber fast 20 Metropolen in Deutschland und zehn weiteren europäischen Ländern vergleichsweise einfach erreichen. Und: Mit Paris, Berlin, Prag, Wien, München und Amsterdam stehen gleich sechs Ziele auf der Liste der zehn bei Touristen beliebtesten Städte Europas.

Für die Zusammenstellung haben die DNN in der Online-Reiseauskunft der Bahn recherchiert. Entscheidend war, dass die Ziele nonstop oder mit einem Umstieg in etwa zehn Stunden – oder besser noch deutlich weniger – zu erreichen sind. Wie das geht, erfahren Sie in den jeweiligen Beiträgen zu den einzelnen Reisezielen. Gehen Sie mit uns auf Entdeckungstour, klicken Sie sich durch Europa und holen Sie sich Anregungen für den nächsten Städtetrip. Wir haben Fotos und eine Reihe von Tipps zusammengetragen – inklusive der nötigen Infos zu Dauer, Preisen und Umstiegen der jeweiligen dazugehörigen Bahnreise.

Los geht’s: Hier können Sie die Reise zu den Zielen starten – oder wählen Sie direkt aus der Übersicht:

Von Sebastian Kositz