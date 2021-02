Meißen

Bereits Anfang Januar hat die Landestalsperrenverwaltung Sachsen davor gewarnt, die Eisflächen von Flüssen, Talsperren und anderen Wasserspeichern zu betreten. Durch die schwankenden Wasserspiegel ist das Eis nicht tragfähig. Gerade auf Kinder haben zugefrorene Flüsse und Seen jedoch eine große Anziehungskraft. „Deshalb sollten Eltern, Lehrer und Erzieher die Kinder unbedingt über die Gefahr aufklären“, sagt Heinz Gräfe, Geschäftsführer der Landestalsperrenverwaltung. Hohlräume, die durch schwankende Wasserstände entstehen, könnten schnell zur gefährlichen Eisfalle werden.

Erst ab 15 Zentimetern ist es sicher

Auch Flüsse sind ständig unter dem Eis in Bewegung. Deshalb sind sie meistens nicht vollständig zugefroren, das Eis an den Ufern kann leicht abbrechen, warnt die Verwaltung. Auch der örtliche Dorfteich oder andere Stillgewässer sind gefährlich und sollten erst ab einer Eisschicht von mindestens 15 Zentimetern Dicke betreten werden. Wenn eine Eisfläche sicher ist, wird sie von den Gemeinden freigegeben.

Doch was tun, wenn Menschen dennoch auf Eisflächen einbrechen? Sobald das Eis knistert und knackt: Flach hinlegen, um das eigene Gewicht zu verteilen, und zum Ufer robben. Beim Einbruch in rund vier Grad kaltes Wasser erschlaffen schnell die Muskeln, dann der ganze Körper. Wenn möglich, sollte man sich langsam Richtung Ufer arbeiten, aber nicht zu viel bewegen, da Zappeln den Körper belastet und die Unterkühlung befördert.

In tiefen Gewässern habe man fast keine Chance wieder rauszukommen, warnen Feuerwehrleute. Denn meist breche die Eiskante immer ab, wenn man sich abstützen will oder sie ist zu rutschig, um sich aus dem eiskalten Wasser zu ziehen. Die Feuerwehr rät, sofort laut um Hilfe zu rufen, um andere Menschen auf die Notsituation aufmerksam zu machen. Passanten sollten umgehend 112 wählen und erst danach – solange sie sich nicht selbst in Lebensgefahr begeben – Hilfsversuche unternehmen.

Niemals die Hand reichen

Wenn die Eisflächen es zulassen, kann man sich mit einem langen Gegenstand, Stock oder Gürtel zum Loch robben. Wenn das Eis jedoch knackt oder Wasser an die Oberfläche tritt, muss der Hilfeversuch sofort abgebrochen werden. Auch sollte man dem Opfer niemals die Hand geben, sonst werde man noch selbst hereingezogen, warnen die Berufsretter. Dieselbe Vorgehensweise raten sie auch, wenn Tiere im Eis einbrechen. Häufig können sich die Vierbeiner selbst retten. Eine Leine kann als rettendes Lasso eingesetzt werden.

Außerdem weist die Landestalsperrenverwaltung auf das Rodelverbot auf Deichen hin. Wer den Deich betritt oder darauf rodelt, kann die Grasnarbe beschädigen, warnt Heinz Gräfe. Dadurch werden die Anlagen anfällig für Ausspülungen und verlieren ihre Schutzfunktion.

Von Sören Hinze