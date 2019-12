Zug lässt Schüler in Dresden-Langebrück am Bahnsteig stehen

Dresden

Ein Satz mit X – das war wohl nix. Eigentlich soll ab dem Fahrplanwechsel jeden Morgen in Langebrück neben den Regionalbahnen zusätzlich auch ein Regionalexpress in Richtung Dresden halten. Ein Angebot, dass vor allem der großen Nachfrage im Schülerverkehr Rechnung tragen soll. Doch die Premiere am Tag eins nach der Umstellung des Fahrplans hat schon mal nicht funktioniert. Der Zug rollte – wie bisher üblich – ohne zu halten am Bahnsteig vorbei.

Viele Eltern mussten daraufhin ihre Kinder einsammeln und nach Klotzsche bringen – andere Schüler harrten eine halbe Stunde bis zum nächsten Zug aus. Ein Fauxpas, der aber nicht nur die Betroffenen am Bahnsteig, sondern auch die Verantwortlichen vom Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) ärgert. Denn der Verbund hatte den zusätzlichen Halt des Expresszuges kurz vorm Fahrplanwechsel auf Druck von Eltern und Politikern aus Langebrück eigens noch bestellt. Die hatten moniert, dass sich mit dem neuen Fahrplan besonders ungünstige Abfahrtszeiten am Morgen nach Dresden ergeben.

Präsente als Wiedergutmachung

Betreiber der Express-Verbindung ist die Länderbahn Trilex. „Wir haben noch nicht genau aufklären können, wo der Fehler liegt“, sagte Trilex-Sprecher Jörg Puchmüller. Er verweist darauf, dass der Änderungswunsch des VVO besonders kurzfristig kam. „Das ist immer sehr schwer, solche Sachen noch kurz vor Betriebsaufnahme einzupflegen.“

Jörg Puchmüller geht davon aus, dass es diese Panne so nicht noch einmal geben wird. Als Wiedergutmachung will die Länderbahn an Reisende in Langebrück kleine Präsente verteilen lassen. Der VVO verweist indes auf die just mit dem Fahrplanwechsel auch für die Länderbahn eingeführte Kundengarantie. Jeder Betroffene könne sich an den Verbund wenden – und erhält als Wiedergutmachung eine Viererkarte für Vollzahler.

Von seko