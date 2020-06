Dresden

Mit der Bahn zum Badesee: Mit gleich zwei zusätzlichen Angeboten können die Dresdner diesen Sommer direkt an den Strand fahren. Auf der Strecke vom Dresdner Hauptbahnhof über Kamenz nach Senftenberg wird an den Wochenenden in den Sommerferien die Seenlandbahn im Einsatz sein, bereits ab 4. Juli lässt die Länderbahn ebenfalls an den Wochenenden jeweils einen Zug ab Dresden über Liberec weiter in den tschechischen Badeort Doksy am Machasee rollen.

Bereits im vergangenen Sommer hatten der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) und der Landkreis Bautzen auf Initiative des Bernsdorfer Bürgermeisters Harry Habel ( CDU) und dank finanzieller Unterstützung des Freistaats die Seenlandbahn reaktiviert und die Züge wieder über Kamenz hinaus auf den sonst nicht mehr für den Personenverkehr genutzten Abschnitt nach Senftenberg fahren lassen. Wegen der plötzlichen Insolvenz der Städtebahn blieben die Züge allerdings schon nach wenigen Wochenenden buchstäblich auf der Strecke.

Anzeige

Jetzt nehmen die Verantwortlichen einen neuen Anlauf. Auf der Strecke wird an beiden Tagen der Wochenenden jeweils am Vormittag ein Triebwagen der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB) von Dresden nach Senftenberg fahren, der am späten Nachmittag wieder zurück in Richtung Landeshauptstadt rollt. Die Fahrt dauert jeweils etwa eine Stunde und 20 Minuten. Zwischen Kamenz und Senftenberg hält der Zug auch in Bernsdorf, Wiednitz und in Hosena.

Weitere DNN+ Artikel

Mit der Bahn an den Senftenberger See vom 18. Juli bis 30. August, Seenlandbahn nach Senftenberg, jeweils immer an beiden Tagen des Wochenendes Hinfahrt: ab Dresden-Hauptbahnhof 9.35 Uhr, Ankunft Senftenberg: 10.55 Uhr Rückfahrt: ab Senftenberg 16.56 Uhr, Ankunft Dresden-Hauptbahnhof: 18.18 Uhr Zwischenhalte: Der Zug stoppt an allen Unterwegshalten Preise: Es gilt der VVO-Tarif, für die Fahrt ab Dresden ist eine Tageskarte (14 Euro, Mitnahme von bis zu zwei Kindern im Alter bis 14 Jahre) oder eine Familientageskarte (20 Euro) für den Verbundraum sinnvoll. Mehr Infos im Netz: www.vvo-online.de/seenlandbahn

Der Personenverkehr von Kamenz nach Senftenberg war 1998 eingestellt worden. Anders als andere Strecken in der Region, die in dieser Zeit das gleiche Schicksal ereilte, wurden die Schienen hier aber nicht rausgerissen. Bis heute wird die Trasse weiter für den Güterverkehr genutzt. Langfristig verfolgt der VVO mit der Verbindung große Ziele. Mit einem Teil der in Aussicht gestellten Millionen für den Kohleausstieg soll die Strecke für den Personenverkehr wieder fit gemacht werden und ins Dresdner S-Bahnnetz als Linie S 7 integriert werden.

Mit der Bahn an den Machasee nach Doksy ab 4. Juli, Länderbahn Trilex RE 2 nach Doksy, jeweils immer an beiden Tagen des Wochenendes Hinfahrt: ab Dresden Hauptbahnhof: 7.27 Uhr, Ankunft in Doksy: 11.03 Uhr Rückfahrt: ab Doksy 16.57 Uhr, Ankunft Dresden-Hauptbahnhof: 20.37 Uhr Zwischenhalte: Der Zug hält auf deutscher Seite an allen Stationen, an denen der Regionalexpress üblicherweise hält, darunter Dresden-Mitte, Dresden-Neustadt, Klotzsche, Radeberg und Arnsdorf Mehr Infos im Netz:www.laenderbahn.com/trilex

Mindestens genauso beliebt wie hierzulande der Senftenberger See ist in Nordböhmen derweil der Machasee (Máchovo jezero). Die Kleinstadt Doksy ( Hirschberg am See) ist mit seinen vielen Freizeit- und Campingangeboten gerade im Sommer ein gern angesteuertes Ziel im Nachbarland. Der Zug der Länderbahn ab Dresden wird jeweils am frühen Morgen starten und am späten Nachmittag zurückrollen. Die Fahrt dauert reichlich dreieinhalb Stunden.

Von Sebastian Kositz