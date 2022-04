Dresden

Mehr Mobilität – das wollen die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) in der Stadt anbieten. Dafür errichten sie seit einem Stadtratsbeschluss von 2017 sogenannte „MOBIpunkte“ – Anlaufstellen, an denen das Umsteigen zwischen gleich mehreren Verkehrsmitteln ermöglicht werden soll. 76 sollen es stadtweit einmal sein, 43 seien bislang realisiert, sagte Maximilian Escher, Projektleiter Mobilitätspunkte bei den DVB, als er jetzt im Stadtbezirksbeirat Loschwitz eine Zwischenbilanz zog.

Wenige Haushalte ohne Auto

Denn der Stadtbezirk Loschwitz – flächenmäßig der größte in Dresden, aber von der Einwohnerzahl her der kleinste – hat eine Besonderheit. „Der Anteil autofreier Haushalte ist hier stadtweit am geringsten“, erläuterte Escher, 44 Prozent der Wege würden mit dem Auto absolviert. Was für die DVB bedeute: „Wir müssen hier mehr Angebote schaffen.“ So soll der Stadtbezirk insgesamt fünf MOBIpunkte erhalten. Der am Loschwitzer Körnerplatz – genauer gesagt am Unteren Dorfplatz und in der Fidelio-F.-Finke-Straße – ist fast fertig. Eine Reihe Fahrradbügel müssen noch aufgestellt werden.

Vier weitere MOBIpunkte geplant

Die weiteren Mobilitätspunkte im Stadtbezirk sind bis 2023 an der Plattleite, an der Grundstraße und am Ullersdorfer Platz im Zuge der Neugestaltung sowie langfristig an der Rossendorfer Straße im Zuge des Weiterbaus der Straßenbahnlinie 11 vorgesehen. Denn das Interesse am Mobilitätsmix nimmt nach Ansicht (nicht nur) der Verkehrsbetriebe und anhand ihrer Erhebungen immer mehr zu.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Rückgrat der Mobilitätspunkte“ sind in den DVB-Plänen Bus und Bahn. An den „MOBIs“ weist aber eine Info-Stele auf alle dort verfügbaren Verkehrsmittel hin. Beim Car-Sharing arbeiten die DVB mit „teilauto“ zusammen, beim Fahrrad-Sharing mit „nextbike“, Abo-Kunden erhalten Sonderkonditionen. Außerdem gibt es Ladesäulen für E-Autos und mittlerweile fest installierte Luftpumpen für Radfahrer.

Kritik von Stadtbezirksbeiräten

Für diese Mobilitätspunkte fielen aber öffentliche Parkplätze weg, kritisierten zwei Stadtbezirksbeiräte. Das sei stadtweit weniger als ein Prozent, entgegnete Escher, außerdem wolle man mit dem Angebot ja ohnehin erreichen, dass Privatautos weniger gebraucht würden. „Unser Ziel ist, den privaten Pkw-Besitz zu senken.“ Dass möglicherweise hier mit öffentlichen Geldern der DVB eine Konkurrenz zu Privatunternehmen aufgebaut würde, argwöhnte Henning Heuer (SPD). Die Sharing-Kooperationen seien jeweils ausgeschrieben worden, argumentierte Escher.

Bürgerbeteiligung offenbar nicht vorgesehen

Ganz wichtig war gleich mehreren der Beiräte die Einbeziehung der Bürger bei der Einrichtung der „MOBIpunkte“. Stichwort: Bürgerbeteiligung – doch das ist derzeit Fehlanzeige. Escher verwies auf den Stadtratsbeschluss, und dort ist – Stadtbezirksamtsleiter Christian Barth ließ es gleich in der Sitzung noch checken – Bürgerbeteiligung offenbar nicht vorgesehen.

Von Bernd Hempelmann