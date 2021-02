Dresden

Zwei tragische Unfälle beschäftigten am Freitag das Dresdner Amtsgericht. Beides waren sogenannte Arbeits- bzw. Wegeunfälle. Die Folgen waren dramatisch.

Thomas G. musste sich wegen fahrlässiger Tötung verantworten. Der 50-Jährige war im Juli 2018 mit einem Kollegen in einem Kleintransporter mit Kranaufhänger im Auftrag seiner Firma auf der A 4 unterwegs. Als der Kipplaster vor ihm plötzlich bremste, reagierte er zu spät. Das kostete seinem Kollegen das Leben.

„Es brennt mir heute noch auf der Seele“

„Der Verkehr rollte, ich wollte an der nächsten Abfahrt runter, war völlig entspannt, plötzlich blendete die Sonne, ich konnte nichts sehen, auch die Bremslichter des Kippers nicht. Als ich sie dann sah, merkte ich, das kann ich nicht erbremsen, und bin nach links gezogen, um nicht frontal aufzufahren. Die rechte Seite des Autos knallte gegen den Kipper, von hinten schob dann noch ein Reisebus“, erinnerte er sich.

Das Auto war Schrott, sein Kollege tot. „Ich habe Janek sehr gemocht, es brennt mir heute noch auf der Seele, so etwas vergisst man nicht.“

Thomas G. selbst hatte nicht einen blauen Fleck, musste aber in psychische Behandlung. Noch heute macht er sich Vorwürfe. Er ist nicht gerast, hat nicht gedrängelt, ist kein Verkehrsrowdy – er hat nicht einen Punkt in Flensburg. Der 50-Jährige hat nur eine Sekunde zu spät reagiert. Das Verfahren wurde gegen die Zahlung von 3000 Euro vorläufig eingestellt.

Absturz im Theater-Neubau des Kraftwerks Mitte

In einem anderen Verhandlungssaal ging es ebenfalls um einen Unfall. Am 14. Oktober 2017 war ein Feuerwehrmann kurz vor einer Vorstellung im Theater Junge Generation in den Schacht der Hebebühne gefallen und hatte sich schwer verletzt. Am Freitag stand ein Objektleiter der KID GmbH, die für den Neubau im Kraftwerk Mitte zuständig war, wegen fahrlässiger Körperverletzung vor dem Amtsrichter.

Im Dezember 2016 wurde das neue TJG eröffnet. Um den Termin zu halten, war vieles mit heißer Nadel gestrickt worden – der übliche Zeit- und Kostendruck. Es gab noch einige Baustellen, zum Beispiel die Sicherung des Hebebühnenschachtes unter der Bühne. Dafür gab es noch keine Schlussabnahme. Der TÜV hatte ein fehlendes Gitter und eine fehlende Beleuchtung bemängelt sowie abschließbare Türen gefordert.

Wer war für die Mängelbeseitigung zuständig?

Der Angeklagte, der das Gutachten erst nach dem Unfall bekam, soll für die Beseitigung der Mängel verantwortlich gewesen sein. Nur war er das wirklich? Da gab es zum einen die KID, zum anderen den Betreiber, das TJG. Das Problem war bekannt. Nur wer eigentlich für die Mängelbeseitigung zuständig war, konnte nicht eindeutig geklärt werden. Und die Entscheidung, dass trotz der Mängel der Spielbetrieb aufgenommen wird, haben andere getroffen. Die waren am Freitag nicht da.

Um einen Absturz zu vermeiden, wurde der Schacht mit einem Scherengitter abgesperrt. In dem Raum arbeiten nur Bühnentechniker, die davon wussten, für alle anderen gibt es einen längeren Weg außen herum. Der Feuerwehrmann, der sehr spät dran war, hatte die Abkürzung genommen und war dann im Dunklen in die Tiefe gestürzt.

Daran haben viele eine Aktie, die Schuld kann nicht einfach dem 54-jährigen Objektleiter zugeschoben werden. Mit Zustimmung der Beteiligten wurde das Verfahren eingestellt.

PS: Nach nach dem Unfall war die Landesdirektion zu einem Vororttermin im Theater, der Objektleiter war dabei, vielleicht kam er so als „Schuldiger“ in die Akten.

Von Monika Löffler