Zu Hause bei Franz-Josef Fischer, dem Alterspräsidenten des Stadtrats in Dresden

Dresden

Wo wohnt einer, dessen Leben vom Fliegen und vom Himmel geprägt ist? Unter dem Dach natürlich. 48 Stufen sind es von der Wohnungstür bis hinunter zum Keller, hat Franz-Josef Fischer gezählt. „Ich muss oft dort runter. Meine Frau schickt mich regelmäßig“, erklärt er, und in seinen Augen blitzt der Schalk. Der Alterspräsident des Stadtrats ist ein humorvoller Mensch. Und ein begnadeter Erzähler.

Dass er als Lehrer im Ruhestand vom Küchenfenster aus auf das Gymnasium Klotzsche blicken kann, gehört sich. Zumal er einst mit Schulleiter Frank Haubitz gemeinsam einen Kurs besucht hat. Haubitz wurde Schulleiter, Fischer wurde Schulleiter. Haubitz – mal kurzzeitig sogar Kultusminister – ist Schulleiter geblieben. Fischer wurde Lehrer für Astronomie am St.-Benno-Gymnasium. Aber das ist eine andere Geschichte, und Geschichten kann der 69-Jährige viele erzählen.

Vom Küchenfenster aus deutlich zu sehen: das Gymnasium Klotzsche begleitet den studierten Pädagogen. Quelle: Anja Schneider

Er blickt auch auf den Schweinesportplatz, der aber nur so heißt, weil da früher mal der Schweinestall stand. Jetzt ist es ein passabler Hartplatz für die Fußballer der SG Klotzsche. Der Vierseithof, den Franz-Josef Fischer sein Zuhause nennt, ist längst ausgebaut zu Wohnraum, allenfalls Katzen schleichen noch herum. Vor 25 Jahren war Familie Fischer – der Lehrer hat mit seiner Frau Brigitte drei Töchter großgezogen – auf Wohnungssuche. Und hat sich gleich in die Dachwohnung im Haupthaus verliebt. Was durchaus nachvollziehbar ist. Die Wohnung ist schlicht fantastisch.

Die Hausgemeinschaft ist fantastisch

Die Hausgemeinschaft auch, wie Fischer betont. „Wir verstehen uns prima und helfen uns gegenseitig“, erklärt er, während aus dem Nebel eine weitere Referenz an den Himmel auftaucht: der Wasserturm von Klotzsche. Es ist nicht nur der Flughafen, der Fischer in seinen Bann gezogen hat. Der Stadtrat ist erblich vorbelastet. Sein Vater war Flieger. Er wird die Lebensgeschichte seines Vaters aufschreiben, sagt Fischer, „Nur einer von vielen Verführten“ soll das Buch heißen. Der Arbeitstitel jedenfalls.

Der Vater flog für die Luftwaffe. Spezialflüge, wie Franz Josef Fischer betont. 1945 ließ sich Fischer Senior in Flensburg festnehmen, von den Engländern. Wurde wenig später schon wieder entlassen und zog mit Mutter Fischer an den Stadtrand von Dresden. Was so gar nicht stimmt, denn bis 1950 war Klotzsche eine eigene Stadt. Erst dann kamen Dresden und die Eingemeindung.

Mittendrin der Hausherr mit drei Modellflugzeugen

„Es ist doch unglaublich, was alles irgendwo herumsteht“, kommentiert Fischer die tatsächlich unglaubliche Sammlung an alten Uhren, Thermometern, Mikroskopen und astronomischen Geräten in seinem Wohnzimmer, das eine große Gemütlichkeit ausstrahlt. Mittendrin der Hausherr mit drei Modellflugzeugen. „Meine Corona-Beschäftigung“, erklärt er die großen Flieger und zeigt auf seine IL-14. „Da habe ich noch geübt, da sind noch Fehler dran.“ Die das ungeübte Auge übersieht.

„Unglaublich, was alles irgendwo herumsteht“: Blick auf die Sammlung an Instrumenten und Apparaten von Franz-Josef Fischer. Quelle: Anja Schneider

Die 152 aber ist gelungen – ein originales Bastel-Set aus Pappe hat Fischer verbauen können. „Wir waren doch dabei, als die 152 im Jahr 1959 präsentiert wurde.“ Als das DDR-Flugzeug wenig später abstürzte, habe er die Sirenen gehört. „Ich war später mit dem Testpiloten Gerhard Güttel befreundet, der wohnte hier um die Ecke“, erklärt Fischer, warum ihm die 152 so wichtig ist. Den Bastelbogen hat er von einem alten Ingenieur der Flugzeugwerke bekommen, einem 85-Jährigen.

Bastelarbeiten im Arbeitszimmer

Dritter Flieger im Bunde ist die legendäre JU 52, im Volksmund auch „Tante JU“ genannt. In seinem Arbeitszimmer bastelt der Stadtrat die Flugzeuge zusammen, auch dieser Raum ist geprägt von der Gemütlichkeit alter Möbel und von Flugzeugen, die sich von der Decke herab auf den Betrachter zu stürzen scheinen. Aber auch eine Raumkapsel aus Stroh im Glasrahmen zeugt vom Interesse des Bewohners an allem, was fliegt. „Dafür habe ich eine Abmahnung bekommen, wegen Verherrlichung des Kapitalismus“, sagt er.

Nicht das einzige Mal, dass er mit dem DDR-System kollidierte. Eigentlich, sagt Fischer, wollte er Medizin studieren. Die Zulassung zum Studium hatte er in der Tasche, doch er wollte nicht drei Jahre zur Armee. Und wurde exmatrikuliert, bevor er sein Studium beginnen konnte. Fischer ging zur Pädagogischen Hochschule in Dresden und hätte auch dort keinen Studienplatz bekommen, weil er politisch untragbar war. „Aber das System brauchte Lehrer“, sagt er. Er durfte Mathematik- und Physiklehrer werden.

Nie Mitglied in einer Partei

An der 82. Polytechnischen Oberschule in Klotzsche arbeitete der Katholik, der nie in eine Partei eingetreten ist – bis heute nicht, auch wenn er Mitglied der FDP-Fraktion im Stadtrat ist. Und dieses Jahr eine ehrenvolle Aufgabe hat: „Ich hänge dem nächsten Oberbürgermeister die Amtskette um“, weiß er. Fünf Mal ist Fischer in den Stadtrat eingezogen, ein Beleg für seinen Bekanntheitsgrad in Klotzsche.

Auch wenn er nach dem Lehrgang mit Frank Haubitz Direktor der 28. Oberschule im fernen Pieschen wurde. Als die Schülerzahlen Mitte der 1990er Jahre in den Keller gingen, musste Fischers Schule schließen. „Da bin ich zum Bischof gegangen.“ Frido Pflüger, Gründer des St.-Benno-Gymnasiums, habe ihn schließlich zum Astronomie-Lehrer gemacht. „Das war ich mit Begeisterung. Ich bin Astronomie-Fan. Zum Schaden meiner Familie“, schmunzelt Fischer und zeigt auf die große Dachterrasse. Dort habe die Familie manchmal antreten müssen, wenn es nachts etwas Spannendes zu beobachten gegeben habe.

Platz ist auch für die Enkel da

Sechs Enkel hat der Lehrer, und die sind oft zu Besuch. Ein kleiner Kindertisch im Eingangsbereich der Dachwohnung zeugt davon, dass sich hier auch die Jüngsten gemütlich einrichten können. Selbst die große Wohnküche ist ein Raum zum Wohlfühlen, bei unserem Besuch in der Adventszeit natürlich mit selbst gebackenen Plätzchen.

Für die Besuche der Enkel steht ein Kindertisch mit Kinderstühlen und allerlei Beschäftigungsmöglichkeiten bereit. Quelle: Anja Schneider

Fischer gehört zu den wenigen Stadträten, die alle Dresdner Oberbürgermeister der Nachwendezeit miterlebt haben – von Herbert Wagner über Ingolf Roßberg und Helma Orosz bis zu Dirk Hilbert. Den Sohn von Wagner hat er unterrichtet, und schon wieder blitzt der Schalk in seinen Augen auf: „In Klotzsche leben drei ganz wichtige Persönlichkeiten“, sagt er lachend, „der Ministerpräsident, der Oberbürgermeister und ich. Kretschmer, Hilbert, Fischer.“ Praktisch sei es schon, den OB in der Nähe wissen zu können. Nach manch ausufernder Stadtratssitzung habe er in Hilberts Dienstwagen mitfahren dürfen.

Nachhilfestunden in Sachen Demokratie

Dass er in die Politik gegangen ist, habe an seinen Schülern gelegen, die sich nur über den Sch… aufregten, den „die da oben“ verzapfen würden. Fischer gab Nachhilfestunden in Sachen Demokratie und landete bei den Freien Bürgern, getreu seiner Devise, nie einer Partei zu nahe zu kommen. Bald wird er dem neuen Oberbürgermeister die Amtskette umhängen und dann die Wahlperiode zu Ende bringen. „Noch einmal trete ich nicht an.“

„Zuhören ist meine Stärke“

1999, als er noch frisch war im Stadtrat, habe er alles aufgeschnappt und gelernt. „Zuhören ist meine große Stärke“, sagt das Klotzscher Original, das sich gerne von Augenzeugen über Ereignisse der Geschichte seines Stadtteils berichten lässt. Er staunt, wie viel Selbstvertrauen manche frisch gewählte Stadträte an den Tag legen. Wenn er seine Zeit nicht mehr in Ausschüssen, Arbeitsgruppen und Stadtratssitzungen verbringen muss, kann er sich ganz seinen vielen Interessen widmen: Der Chronik von Klotzsche, der Arbeit im Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr, dem Ordnen von Fotos und Dokumenten. „Ich habe begonnen, mein Material aufzuräumen“, sagt der Sammler, der sich manchmal selbstironisch „König von Klotzsche“ nennt.

Zur Person ■ geboren 1952 in Klotzsche ■ verheiratet mit Brigitte, früher Leiterin einer Kindertagesstätte ■ Vater von drei Töchtern, Opa von sechs Enkeln ■ Lehrer und Schulleiter an verschiedenen Dresdner Schulen, zuletzt am St.-Benno-Gymnasium ■ seit 1999 Mitglied des Stadtrats, seit 2014 Mitglied der FDP-Fraktion, seit 2019 Alterspräsident des Gremiums ■ Mitglied im Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Klotzsche-Hellerau und Gründer der Arbeitsgemeinschaft Geschichte in seinem Heimatstadtteil

Das dritte Modellflugzeug ist eine JU-52. Auch sie wird einen Ehrenplatz erhalten in der Wohnung von Franz-Josef Fischer. Einer, der so viel vom Fliegen träumt und so viel über den Himmel weiß, der kann nur ganz weit oben wohnen in einem Wohnhaus in seinem Stadtteil, über den es so viel zu erzählen gibt. Und eines Tages, wenn die Menschheit Corona beherrscht, dann wird er seine Flieger ausstellen. In Klotzsche. Wo sonst?

Von Thomas Baumann-Hartwig