Dresden

Für Thomas Böhme spielt die Musik nicht nur in seiner Laubegaster Kult-Kneipe „Zum Gerücht“. Wenn Corona nicht das kulturelle Leben in die Knie zwingt, steht der 59-Jährige auch regelmäßig am Bass auf der Bühne. Etwa 100 Konzerte im Jahr spielt der studierte Musiker in allen Formationen bei Thomas Stelzer, seltener auch noch als Teil der Amateurkapelle T.S.O. Selbst lehrte er außerdem einige Jahre als freischaffender Dozent an der staatlichen Hochschule für Musik Hanns Eisler in Berlin.

Gastronomie als zweites Standbein

Böhme vermisst die Bühne, das merkt man ihm deutlich an. Dennoch gab es eine Zeit, in der sich der passionierte Musiker nach einem Kontrast zum Tourleben sehnte, eine feste Basis – parallel zum geliebten Getingel. Zudem war es schon zu Wendezeiten nicht einfach, seinen Lebensunterhalt allein durch die Musik zu bestreiten, ein zweites Standbein erschien daher als die logische Konsequenz.

Eine Gastronomie sollte es werden: „Den Wunsch habe ich damals schon lange mit mir herumgetragen, ich habe einige Zeit im Schloss Nickern Erfahrungen gesammelt, in einer Kneipe in Rathen gekellnert, und dann am 11. Juli 1992 meinen eigenen Laden aufgemacht.“ „Zum Gerücht“ heißt „der Laden“, der von Betreiber und Gästen auch liebevoll als „letzte Kaschemme“ bezeichnet wird und längst Kultstatus erreicht hat.

Der Name der urigen, dunklen und verwinkelten Gastwirtschaft geht zurück auf eine Zeit vor rund 40 Jahren, in welcher der Altlaubegaster Kiez von „einem sehr regen sexuellen Austausch unter den Bewohnern im Viertel“ geprägt war, was seinerzeit zu allerhand verwandtschaftlichen Verstrickungen und Getuschel hinter vorgehaltener Hand führte.

„Gerücht“ vom ersten Tag an bis zum Bersten gefüllt

Der Quereinsteiger traf mit dem „Gerücht“ einen Nerv: „Damals kannten wir im Grunde ja nur HO und Konsum, nach der Wende wurde von den neuen Pächtern alles schnieke gemacht und auf den neuesten Stand gebracht. Gaststätten, wie wir sie heute kennen, gab es kaum“, ordnet Böhme die Eröffnung seiner Gastronomie historisch ein.

„Das war schon ein Highlight: Ein Ort, an dem man sich nicht benehmen brauchte, sich wie zu Hause fühlen und ein Lebensgefühl dort finden konnte.“ Auf der Suche nach diesem Lebensgefühl waren offenbar viele, vom ersten Tag an war das „Gerücht“ zum Bersten gefüllt, „egal bei welchem Wetter“.

Damit war der Ideenreichtum des Neu-Gastronomen jedoch noch nicht am Ende. Der leerstehende Dachboden weckte erstmals den Gedanken, dort Bier zu brauen. Aus dem Dachboden-Plan wurde zwar nichts, jedoch tat sich 2007 eine neue Chance auf: Der leerstehende Ballsaal der Laubegaster Gaststätte „Zum Goldenen Anker“ wurde kurzerhand zur Gerüchteküche umfunktioniert.

Lenin weiht Gerücht-Chef in Braukunst ein

In der wurde und wird zwar weder im eigentlichen Sinne gekocht bzw. gebacken, dafür aber seit 2008 tatsächlich Bier gebraut. Freilich gehört da auch das Kochen gewissermaßen dazu, nämlich das der Maische, aus der dann später Bier wird.

Böhme absolvierte zunächst bei Christian Schwingenheuer alias „Lenin“ einen Braukurs und eignete sich die nötigen Basics an. Mit Lenins Unterstützung und unter seiner fachkundigen Anleitung braute Böhme 2008 sein erstes Bier auf einer kleinen Anlage.

Verkostung: Laubegaster Bock Bei meinem Besuch war gerade ein „Laubegaster Bock“ frisch gereift. Wenn man hinter der Bezeichnung einen deutschen untergärigen Bierstil vermutet, so hat man sich getäuscht. Alle Biere werden hier nur obergärig gebraut. Die Bezeichnung soll, so scheint es, helfen zu erahnen, was ins Glas kommt. Das Etikett verkündet ein unfiltriertes, handabgefülltes Bier mit einem Alkoholgehalt von 6,5 % vol. Im Glas funkelt das Bier im Gegenlicht wie ein angestrahlter Bernstein. Es hat eine feine Trübung und einen ebensolchen Schaum, der sehr stabil ist. Dies wirkt sehr einladend. In der Nase überrascht mich das Bier dann mit unerwartet weichen, süßlichen und deutlich fruchtigen Noten. Ich möchte diese mit Karamell, Toffee, Sahne, sowie roten Früchten, insbesondere reifen Erdbeeren, beschreiben. Im Antrunk ist das Bier sehr weich. Es hat einen Geschmack ähnlich dem von Sahne-Karamellbonbons. Dazu kommen Noten von Honig, Butter, Kaffee und Vanille. Relativ schnell gewinnen dann leicht bitterere und an Kräuter erinnernde Geschmacksaromen. Diese klingen länger nach, ohne dass der erste Eindruck ganz verschwindet.

Wie so oft spielten dann der Zufall und die richtigen Kontakte zur rechten Zeit eine entscheidende Rolle für die Grundsteinlegung der eigenen Brauhistorie. Der begeisterte Kletterer Böhme holte seinen Clubkollegen Michael Mäntler mit ins Boot, der bis zur Wende als Braumeister in der Felsenkeller Brauerei gearbeitet hatte und seinerzeit nunmehr bei Feldschlösschen in Lohn und Brot stand. Ihn weihte Böhme in sein Brauvorhaben ein und bot ihm eine Mitarbeit an.

Start mit ungefiltertem obergärigem Hellem

So kam es, dass Mäntler, dann schon im Vorruhestand, an die Braukessel zurückkehrte und von Tag 1 an das Geschehen dort mitgestaltete. Das erste Resultat war ein unfiltriertes und obergäriges Helles. Bald wurde eine größere Brauanlage nötig, die von Mäntler geplant und von einer Heidenauer Firma umgesetzt wurde.

Um den aufkommenden Trend des Schwarzbiers zu bedienen, wurde auch ein dunkles Bier ins Sortiment aufgenommen – und um 2010 wieder aus diesem gekippt. Zu geringe Nachfrage ließ das Dunkle oftmals sauer werden, weshalb das rote obergärige Bier seine Nachfolge antrat. Beim Laubegaster Inselfest 2008 fand dieses buchstäblich reißenden Absatz, weswegen es als „Rotes Festbier“ heute nicht mehr aus dem Ausschank des Gerüchts wegzudenken ist.

Nach Insolvenz kauft Sohn das „Gerücht“ zurück

Nicht ganz unschuldig an der 2019 folgenden Insolvenz waren gesundheitliche und finanzielle Probleme Böhmes. Plötzlich stand damit nicht nur die Kneipe „Zum Gerücht“ auf dem Spiel, sondern auch fast 30 Jahre Familien- und Laubegaster Geschichte.

Grund genug für Sohn Matteo, dem Vater aus der Patsche zu helfen: „Das war ja das Lebenswerk meines Vaters, eine Institution im Viertel und auch für uns sehr emotional – das konnten wir nicht einfach so aufgeben“, erklärt der heute 38-Jährige seinen Entschluss, das Gerücht vom Insolvenzverwalter zurückzukaufen.

Matteo selbst hat in der Hotellerie gelernt, ist heute selbstständig mit einer Event-Agentur. Im „Gerücht“ mischt er dennoch tatkräftig mit, vor allem Corona brachte einige Veränderungen mit sich – auch zum Guten. „Wir haben in der Brauerei aufgerüstet, modernisiert, investiert und den Flaschenverkauf wieder aufgenommen und ausgebaut“, fasst Matteo zusammen.

Seit dem Lockdown gibt es das Gerücht-Bier auch in Flaschen

Noch heute kommen im „Gerücht“ frisches Laubegaster Hell und rotes Festbier aus dem Fass auf den Tisch -zumindest dann, wenn keine Pandemie dem Bierhahn den Hals zudreht. Beide Biere reifen im Schnitt mindestens vier Wochen. Bei ihrer aktuellen Größe und Ausstattung ist die Brauerei damit im „normalen“ Alltag gut ausgelastet.

Thomas Böhme an seiner Versuchsbrauanlage. Hier braut er saisonale Sude in kleinen Chargen. Quelle: Jens Zimmermann/Biergenial

Mit dem Lockdown standen Böhmes aber nun vor einem Problem: „Im Kühlhaus hatten wir etwa 1500 Liter Bier, da war relativ schnell klar, dass wir die alleine nicht ausgetrunken kriegen“, erzählt er. Eine andere Lösung musste her und wurde schnell gefunden. Das Bier landete in Flaschen, am letzten März-Wochenende 2020 startete der Abverkauf im Gerücht und erwies sich als voller Erfolg: Binnen weniger Stunden waren alle 1120 Flaschen restlos ausverkauft.

Die Hauruck-Aktion offenbarte aber auch die Schwächen des vorhandenen Equipments: „Einiges war veraltet, wir haben in Summe etwa 10 000 Euro investiert in Flaschenspülmaschine, Kisten, Flaschen und eine halbautomatische Abfüllanlage“. Dazu kam ein noch andauerndes Make-Over der Website sowie eine weitere kleine Brauanlage.

Neben dem Direktverkauf soll Bier auch in Einkaufsmärkte

Das große Ziel ist das Erreichen einer „Fassunabhängigkeit“, wie das eingespielte Vater-Sohn-Gespann verrät: „Man weiß ja nie, wann wieder ein Lockdown kommt – oder irgendwas anderes. Daher wollen wir ein zweites Standbein mit Flaschen und im Handel aufbauen“.

So gibt es die Böhmeschen Brauerzeugnisse inzwischen auch im Rewe Kleinzschachwitz, im „Tante-Emma-Laden“ in Striesen und im Konsum/Frida am Tolkewitzer Busbahnhof und an der Salzburger Straße. Weitere Kooperationen sind bereits im Gespräch. An jedem Freitag- und Samstagabend gibt es auch nach wie vor den Direktverkauf des Flaschenbiers im Gerücht selbst.

Die kleine Versuchsanlage nutzt Vater Böhme derweil zum Experimentieren, braut saisonale Sude in kleinen Chargen von 50 Litern, die erst den Weg in die Flasche finden und dann zu ihren probierwilligen Kunden kommen.

Kirmes auf der Zunge bei den Brausen vom Fass

Über Bierstile an sich denkt man in Laubegast dabei nicht großartig nach. Viel mehr ebnen Intuition und die Lust am Ausprobieren den Weg zu einem neuen Bier. Thomas Böhme hat mal eine ungefähre, mal eine recht konkrete Idee davon, was für ein Bier er trinken oder anbieten möchte – und tastet sich dann praktisch heran. So entstehen nicht nur unterschiedliche Biere, sondern auch Brausen vom Fass, die mit überraschenden Geschmacksrichtungen wie Gurke-Mandarine und Zimt-Erdbeere für Kirmes auf der Zunge sorgen.

Im Blick haben Böhmes immer ihr großes Ziel „Wir wollen der großen, weiten Welt die Möglichkeit geben, an unseren frischen, handgemachten Bieren teilzuhaben“. Im Onlineshop sind die Brauerzeugnisse immerhin schon deutschlandweit zu haben.

Gerücht kümmert sich jetzt ums Bräustübel

Und was die Spatzen schon seit einer Weile gerüchteweise von den Dächern pfiffen, ist nun ebenfalls offiziell: Die „Zum Gerücht GmbH“ wird bald auch im ehemaligen „Braustübel“ am Körnerplatz für einen stetigen Bierstrom sorgen. Voraussichtlich ab kommendem Sommer soll das neue Konzept -eine Kombination aus gemütlichem Stadtcafé mit Bierausschank und regionalem Angebot- starten. Na dann: Prost!

www.hausbrauerei-laubegast.de

Von Kaddi Cutz