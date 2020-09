Dresden

Er galt als großer Hoffnungsträger im Dresdner Zoo, schließlich sollte er für den ersten Elefantennachwuchs an der Tiergartenstraße seit 2006 sorgen. Doch nun muss der Bulle Tembo den viertältesten zoologischen Garten Deutschlands wieder verlassen, ohne hier Vater geworden zu sein. Zwar hat der fast 34 Jahre alte Tusker die drei Dresdner Kühe regelmäßig gedeckt – er verträgt sich auch sehr gut mit ihnen –, aber Sawu, Drumbo und Mogli wurden bisher nicht schwanger.

„Wir glauben nicht, dass das noch klappt“, bedauert Wolfgang Ludwig. Nach knapp zwei Jahren – Tembo kam am 12. November 2018 aus dem Tierpark Berlin nach Dresden – haben der Zoologische Leiter der Einrichtung und seine Mitarbeiter die Hoffnung aufgegeben, dass die Elefantenzucht mit Tembo neu begründet werden kann.

Woran es liegt, dass der aus Simbabwe stammende Wildfang und die drei schwergewichtigen Dresdnerinnen im Afrikahaus bislang nicht für Nachwuchs sorgen konnten, das ist nicht klar. Da können die Zoologen und Veterinäre nur Mutmaßungen anstellen. Es muss nicht an Tembos Zeugungsfähigkeit liegen, denn der Bulle wurde in Berlin Vater von Matibi, Tutume, Tana, Kariba, Kando und Panya. Ein siebentes, von ihm gezeugtes Jungtier kam als Totgeburt auf die Welt. Allerdings liegt die letzte erfolgreiche Geburt – von Panya – schon 13 Jahre zurück.

Elefantenkühe möglicherweise schon zu alt

Ob die Qualität von Tembos Sperma nicht mehr gut genug ist, kann Wolfgang Ludwig nicht sagen: „Wir haben versucht, bei ihm mal eine Probe zu nehmen, doch das ist nicht so einfach.“ Pfleger konnten nach einem Deckakt nur einmal Reste von Spermaflüssigkeit von einem der Beine entnehmen, doch für eine verlässliche Analyse reichte das nicht aus. Bewegliche Spermien wurden jedenfalls nicht gefunden.

Gut möglich ist es, dass Drumbo (30), Mogli (25) und Sawu (24) schon etwas zu alt sind, um noch einmal Mutter zu werden. Meist gebären afrikanische Elefantenkühe ihre ersten Kälber zwischen dem 13. und 15. Lebensjahr, doch der hiesige Zoo kann erst seit dem Umbau des Afrikahauses (Neueröffnung 2018) zeitweise einen Bullen halten. Als Drumbo 2006 das Bullenkalb Thabo-Umasai zur Welt brachte, war sie zuvor nach einem sehr und langwierigen Training künstlich befruchtet worden. Sawu und Mogli hatten noch gar kein Kalb, auch für sie war der Kontakt mit Tembo ein ganz neues, aufregendes Abenteuer.

Neuer Zuchtversuch mit Zirkuselefant Tonga

Da zur artgerechten Haltung in einem Tiergarten auch die Fortpflanzung gehört und heute Wildfänge für Zoos in der Regel nicht mehr erlaubt sind, möchte der Zoo Dresden in Absprache mit dem Zuchtbuchführer in Wuppertal nun noch einmal einen Zuchtversuch mit einem anderen Bullen starten.

So soll der ehemalige Zirkuselefant Tonga aus dem Serengeti-Park Hodenhagen nach Dresden umziehen. Der 32 Jahre alte Bulle, der 2001 in den niedersächsischen Safari-Park kam, hat dort Sohn Bou-Bou und Tochter Nelly gezeugt, die 2006 und 2009 geboren wurden. Tembo soll dagegen nach Wien-Schönbrunn umziehen und dort frisches Blut in die Zuchtgruppe bringen – wenn er es denn noch kann.

Von Jochen Leimert