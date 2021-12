Dresden

Seit Ende November 2013 gibt es im Zoo Dresden Koalas. Zunächst fanden hier zwei junge Männchen aus dem Zoo Duisburg ihr neues Zuhause: Iraga und Mullaya. Als Dresden dann 2019 im Rahmen des Europäischen Erhaltungszuchtprogrammes endlich auch ein Weibchen bekam, war die Freude groß.

An Interesse von Mullaya hat es nicht gemangelt

Der Zoo Dresden hilft jetzt ein bisschen nach: Er hat Koala-Weibchen Sydney nach Duisburg auf Hochzeitsreise geschickt und hofft, dass es dort zur Zeugung von Nachwuchs kommt. Quelle: Zoo Dresden

Alle hofften bei der 2017 geborenen Sydney, die aus dem Zoo Antwerpen nach Dresden gekommen war, auf Nachwuchs. Besonders Mullaya, der aufgewecktere der beiden Koala-Männchen, zeigte Interesse.

„Grundsätzlich schien die Chemie zwischen Sydney und Mullaya zu stimmen und in den vergangenen zwei Jahren konnten einige Deckakte beobachtet werden“, so Dresdens Zoo-Direktor Karl-Heinz Ukena. Doch die im Juni 2019 vermutete Schwangerschaft von Sydney, die für hoffnungsträchtige Schlagzeilen sorgte, bewahrheitete sich am Ende nicht. „Sydney ist mehrmals gedeckt worden. Ob tatsächlich eine Geburt stattgefunden hat, kann keiner mit Sicherheit sagen, weil wir nicht in den Beutel geschaut und auch keinen Ultraschall gemacht haben“, erklärt Wolfgang Ludwig, der zoologische Leiter.

Jungtier ist bei Geburt drei Zentimeter groß

Dazu muss man wissen, dass im Falle einer erfolgreichen Zeugung etwa 33 Tage danach ein knapp drei Zentimeter großes Jungtier geboren wird, das in den Beutel der Mutter klettert. Dort saugt es sich an deren Zitze fest. Dann dauert es noch einmal rund sechs Monate, bevor das Jungtier den Beutel der Mutter verlässt. Doch dazu ist es bislang nie gekommen.

Wie Wolfgang Ludwig berichtet, habe Mullaya das Weibchen Sydney auch nach dem Tod von Iraga im Frühling 2021 noch mal gedeckt. Doch das blieb ebenfalls erfolglos.

Neuer Partner soll jetzt für Nachwuchs sorgen

Koalamännchen Irwin im Zoo Duisburg soll bei Weibchen Sydney aus dem Zoo Dresden für Nachwuchs sorgen. Quelle: Zoo Dresden

Jetzt ist Irwin der neue Hoffnungsträger. Das zwölfjährige Koala-Männchen lebt im Zoo Duisburg und hat schon fünf Jungtiere gezeugt. Irwin wurde im Zoo Adelaide in Australien geboren. Seine australische Blutlinie sei sehr wertvoll für die europäische Nachzucht, heißt es aus dem Dresdner Zoo.

Hochzeitsreise nach Duisburg

Damit es bei Sydney endlich mit Nachwuchs klappt, hat sie Ende November eine Hochzeitsreise in den Zoo Duisburg angetreten. „Unser Revierleiter Olaf Lohnitz begleitete den Transport und blieb einige Tage vor Ort, um seinem Schützling die Eingewöhnung zu erleichtern“, so Dresdens Zoodirektor Karl-Heinz Ukena.

Das „erste stürmische Zusammentreffen von Sydney und Irwin“ lasse hoffen, dass Sydney bei ihrer Rückkehr nach Dresden Ende Januar/Anfang Februar 2022 ein Jungtier im Beutel mitbringt. Wenn dem so ist, könnte der Zoo Dresden ein hoffentlich munteres Koala-Jungtier den Besuchern präsentieren.

Von Catrin Steinbach