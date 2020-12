Dresden

Die Vogelgrippe ist nach drei Jahren in Deutschland jetzt wieder auf dem Vormarsch. Die ersten Meldungen kamen von Nord- und Ostseeküste, Weihnachten war die für die Tiere – je nach Subtyp des Influenza-A-Virus – durchaus tödliche Krankheit in einer Gänsezucht in Mutzschen im Landkreis Leipzig ausgebrochen. Einen weiteren Fall gab es nun im Grimmaer Ortsteil Roda – nicht mal 80 Kilometer von Dresden entfernt.

Stallpflicht droht

Das Landestierseuchenbekämpfungszentrum entschied deshalb am 30. Dezember, dass eine risikoorientierte Stallpflicht für Geflügel im gesamten Freistaat Sachsen durch die Lebensmittelüberwachungs- und Veterinärämter der Landkreise anzuordnen ist. Diese werden nun entsprechend der regionalen Bedrohungslage im Rahmen von Allgemeinverfügungen die Gebiete festlegen, in denen die Stallpflicht gilt, teilt das Sächsische Staatsministerium für Soziales mit.

Anzeige

Der Dresdner Zoo ist längst gerüstet. „Wir haben uns schon vor Wochen, als die ersten Vogelgrippefälle an der Ostsee auftraten, mit dem Amtstierarzt zusammengesetzt, um Vorkehrungen zu treffen“, gibt Matthias Hendel, Kurator im Dresdner Zoo, Auskunft.

Weicher Boden gegen wunde Füße

Er ist heilfroh, dass das neue Gehege für die Flamingos fertig ist. Die haben jetzt nicht nur im Außengehege, sondern auch im Winterhaus viel mehr Platz. Und nicht nur das. Der Boden im Haus und auch im integrierten Wasserbecken hat jetzt einen weichen, gummiartigen Belag.

Ganz anders als im alten Flamingohaus, wo sich die langbeinigen Vögel bei der letzten Vogelgrippeepidemie, bei der sie fünf Monate im Haus bleiben mussten, auf dem harten, epoxidharzbeschichteten Beton die Füße wund standen. Sechs Tiere überlebten das damals nicht.

Gänse- und Entenbestand im Zoo drastisch abgebaut

„Nach der letzten Vogelgrippeepidemie 2016/17 haben wir unseren Gänse- und Entenbestand schon drastisch abgebaut. Die verbliebenen Vögel haben wir – auch ohne entsprechende Verordnung – schon aufgestallt. Eine überdachte Reservevoliere gibt es zum Beispiel hinter dem Löwenhaus. Die Pelikane haben ihr eigenes Haus, die Störche haben im Antilopenhaus Platz gefunden. Auch die Papageien sind schon vorzeitig in die Innenboxen verlegt worden. „Diverse andere Kleinvogelvolieren haben wir mit Planen überspannt“, erzählt der Zoo-Kurator.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Einige bleiben draußen, bis es gar nicht mehr geht

Gänsegeier und Nandus jedoch lasse man bis zur angeordneten Stallpflicht draußen. „Die überdachten Volieren im Hinterland, in denen wir diese Tiere unterbringen müssen, sind klein. Wir wollen die Tiere nicht unnötigem Stress aussetzen, zumal die Gänsegeier jetzt voll in die Brutsaison kommen“, erklärt Matthias Hendel die Lage. Auch den Pinguinen lasse man ihren Freiraum im Außengehege so lange wie möglich.

Von Catrin Steinbach