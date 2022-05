Zoo Dresden holt Koala Sydney wieder heim

Dresden

Sydney ist das erste Koalaweibchen in der Geschichte des Dresdner Zoos. 2019 – im Alter von zwei Jahren – kam das Tier aus dem Zoo Antwerpen in die sächsische Landeshauptstadt. Mit den beiden Männchen Mullaya und Iraga – seit 2013 in Dresden – hatte der Zoo fortan ein Koala-Trio. Die große Hoffnung war und ist, dass Sydney Nachwuchs bekommt.

Ende November Reise in den Zoo Duisburg

Als das nicht klappen wollte und im März 2021 auch noch Iraga wegen einer fortgeschrittenen Pilzerkrankung eingeschläfert werden musste, schickte der Zoo Dresden das Dresdner Koalaweibchen am 26. No­vember auf Hochzeitsreise. Und zwar eher wenig spektakulär ins Ruhrgebiet.

Denn dort, im Zoo Duisburg, ist Koala Irwin zu Hause. Er wurde im Zoo Adelaide geboren. Weil seine australische Blutlinie als sehr wertvoll für die Koala-Nachzucht angesehen wird und er auch schon erfolgreich Nachwuchs gezeugt hat, setzten der Dresdner Zoo und der europäische Zuchtbuchführer große Hoffnung auf eine Verpaarung der beiden.

Für Sydney war das Ganze zunächst ganz schön aufregend, vor allem, weil sie mit drei Weibchen und zwei Jungtieren untergebracht wurde. „In Dresden ein ruhiges Einzelgehege gewöhnt, war das Weibchen von der großen Gruppe stark beeindruckt und verweigerte zunächst die Futteraufnahme ...“ schrieb die „Westdeutsche Allgemeine Zeitung“. Im Einzelgehege habe ihre Scheu jedoch sofort nachgelassen.

Stürmische Zusammentreffen

Und schon bald gab es mit Irwin ein erstes „stürmisches Zusammentreffen“, berichtete im Dezember Olaf Lohnitz. Sydney sei alles andere als abgeneigt gegenüber Irwin gewesen. Der Revierleiter aus dem Zoo Dresden hatte Sydney nach Duisburg begleitet und war einige Tage vor Ort geblieben, um dem Koalaweibchen die Eingewöhnung zu erleichtern.

Ursprünglich hatte der Zoo gehofft, dass Sydney Ende Januar oder Anfang Februar mit einem Jungtier im Beutel wieder nach Dresden zurückkehrt. Doch weil der erste Deckakt nicht erfolgreich war, wurde Sydneys Hochzeitsreise kurzerhand verlängert.

Inzwischen habe es mehrere Deckakte zwischen Sydney und Irwin gegeben, wissen der zoologische Leiter Wolfgang Ludwig und Zootierarzt Dimitri Widmer von ih­ren Kollegen aus dem Duisburger Zoo. Am Interesse der beiden Koalas aneinander habe es nicht gemangelt.

Alles war so, wie es sein soll

„Die Deckakte waren so, wie sie sein sollen“, so Widmer. Zwischenzeitlich habe auch das Verhalten von Sydney die Hoffnung keimen lassen, dass es mit dem Nachwuchs etwas werden könnte. Im Falle einer erfolgreichen Zeugung wird etwa 33 Tage danach ein knapp drei Zentimeter großes Jungtier geboren, das in den Beutel der Mutter klettert. Dort saugt es sich an deren Zitze fest. Dann dauert es noch einmal rund sechs Monate, bevor das Jungtier den Beutel der Mutter verlässt. Doch „aktuell ist definitiv noch kein Jungtier im Beutel“, so Widmer.

Die Zwischenzeit nutze Sydney sinnvoll. „Zusammen mit unseren weiteren Koaladamen kümmert sie sich um die Aufzucht unserer Jungtiere und kann hier bereits wertvolle Erfahrungen für ihr zukünftiges Leben als Mama sammeln“, postete der Duisburger Zoo bei Facebook.

Der Zoo Dresden will Sydney nun wieder nach Hause holen. Ein genauer Termin stehe aber noch nicht fest, heißt es auf Anfrage der DNN. Vielleicht gibt es ja doch noch eine schöne Überraschung bei der Rückkehr. Oder vielleicht klappt es ja doch noch mit Mullaya.

Von Catrin Steinbach