Die zweite Corona-Welle und die damit verbundene Schließung des Dresdner Zoos hat ein tiefes Loch in die Kasse gerissen. Das wurde jetzt weitestgehend gestopft.

Barbara Klepsch, Staatsministerin für Kultur und Tourismus, übergibt an Karl-Heinz Ukena, Geschäftsführer des Zoos in Dresden, einen Zuwendungsbescheid in Höhe von 900.000 Euro. Quelle: Catrin Steinbach