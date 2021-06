Zoo Dresden: Tierhäuser öffnen wieder

Dresden

Im Dresdner Zoo gelten seit Monatsbeginn nicht nur die neuen, erhöhten Eintrittspreise (Erwachsene 16 Euro, Kinder 8 Euro, Familienkarte 43 Euro) - vollständig gegen Covid-19 geimpfte oder von Corona genesene Besucher sowie Gäste mit tagesaktuellem Negativtest können nach über einem Monat Pause endlich auch wieder die Tierhäuser von innen in Augenschein nehmen.

Dank der gesunkenen Corona-Inzidenz dürfen das Brandes-Haus, das Giraffenhaus, das Aquarium/Terrarium und das Afrikahaus wieder besichtigt werden. Somit sind auch Besuchermagneten wie die Koalas Sydney und Mullaya, der Sunda-Gavial De Gaulle oder das Faultier Marlies wieder für die Gäste erlebbar.

Der knapp vier Meter lange Sunda-Gavial De Gaulle kann seit Monatsbeginn wieder von den Zoobesuchern im Brandes-Haus bestaunt werden. Quelle: Jochen Leimert

Die Mohrenmakis sind umgezogen

Obendrein hat die Katta-Insel nach langer Lockdown-Zeit wieder geöffnet. Statt drei Kattas tummeln sich nun sechs auf dem künstlich angelegten Eiland. Die Mohrenmakis, die letztes Jahr dort auch noch lebten, sind ausgezogen und wurden abgegeben. Nunmehr wohnen gegenüber vom Afrikahaus neben den drei alteingesessenen Kattas Dig, Dag und Digedag drei Halbbrüder aus dem Zoo Emmen in den Niederlanden: Ravo, Ako und Nivo sind alle 2020 geboren und verstärken die Männergesellschaft auf der Anlage im ehemaligen Robbenteich.

Wie die Mohrenmakis nicht mehr in Dresden zu sehen sind auch die Asiatischen Zwergotter, denn ihr bisheriges Gehege muss dem Neubau des neuen Orang-Utan-Hauses weichen. Ist das runde Menschenaffen-Haus im Herbst 2023 wie geplant fertig, sollen dort neben den Aldabra-Schildkröten und den Orangs unter anderem auch Glattotter einziehen.

Ein etwa zwei Monate alter Schwarzschwanz-Präriehund futtert Heu auf der Freianlage am Aquarium. Quelle: Jochen Leimert

Neu zu sehen sind indes seit etwa einer Woche drei Jungtiere bei den Schwarzschwanz-Präriehunden. Die in Kolonien lebenden Nagetiere aus Nordamerika hatten in den letzten drei Jahren keinen Nachwuchs, die Gruppe schmolz erheblich zusammen. Mit den Jungen, die jetzt etwa zwei Monate alt sind, aber erst mit 40 bis 50 Tagen ihren Bau verlassen haben, ist die Gruppe nun wieder spürbar angewachsen. Allerdings müssen die possierlichen Tiere wachsam sein, denn Krähen erbeuten gern junge Präriehunde, Zebramangusten oder Erdmännchen, wenn die Alttiere nicht wachsam genug sind.

Nachwuchs bei den Mandrills

Noch ganz frisch ist der kleine Mandrill Dajan. Mutter Uzuri brachte das männliche Jungtier am 16. Mai auf die Welt, wie der Zoo auch auf seiner überarbeiteten Homepage mitteilt. Mandrills sind Waldpaviane aus den Regenwäldern im Kongo, in Gabun und in Kamerun. Sie züchten in Dresden seit vielen Jahren regelmäßig und beleben das Afrikahaus, dessen Außenanlage sie in diesen Tagen wegen des schönen Wetters auch gern aufsuchen.

Das im Dezember 2020 geborene Guereza-Jungtier sitzt auf einem Kletterbaum auf dem Freigehege am Brandes-Haus. Quelle: Jochen Leimert

Jungtiere gibt es auch an vielen anderen Stellen im Zoo zu sehen, ob in der Tundra-Voliere, bei den Trampeltieren, den Bantengs, den Rotbüffeln, den Guerezas oder den Tamanduas. Bei den Pelikanen hat das Brutgeschäft begonnen. Unverkennbar: Im 160. Jahr seines Bestehens ist im Zoo Dresden wieder eine Menge los.

Von Jochen Leimert