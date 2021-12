Zoo Dresden: So geht es Faultierbaby Lele

Dresden

Lele, der Faultiernachwuchs im Zoo Dresden, hatte einen schweren Start ins Leben. Denn Mutter Marlies brachte am 11. September Zwillinge zur Welt. Eine Zwillingsgeburt ist bei Faultieren sehr selten und stellt ein großes Risiko dar. Denn zum einen ist das Geburtsgewicht von Zwillingen relativ gering. Und zum anderen reichen die Milchmenge und der Platz auf der Mutter, die ihr Junges ja immer mit sich herumträgt, nur für ein Jungtier aus.

Warum die Entscheidung zur Handaufzucht fiel

Eines der beiden Faultierkinder starb noch am Tag der Geburt. Theoretisch hätte da die überlebende Lele die Mutter für sich allein gehabt. Aber weil bei Marlies, die schon vier Jungtiere erfolgreich aufgezogen hat, kein Milchfluss beobachtet werden konnte und das Jungtier auch nicht trank, entschieden die Zoomitarbeiter, Lele selber aufzuziehen.

In den ersten Wochen sorgte Nicole Brzoska für Lele und päppelte den Winzling auf. Als die Tierpflegerin jedoch länger krank wurde, übernahm Revierleiter Olaf Lohnitz.

„Ich hatte vorher Lele auch schon mit gefüttert, also kannte sie mich bereits“, erklärt der Revierleiter. Er hat schon Eichhörnchen- und Igelbabys und auch einen kleinen Kaiserschnurrbarttamarin großgezogen. Nun kümmert er sich um das kleine Faultier.

Was das kleine Faultier frisst

Das hat mittlerweile schon kräftig zugelegt. Zur Geburt wog Lele lediglich 282 Gramm, normal wären 380 bis 400 Gramm gewesen. Jetzt bringt sie 719 Gramm auf die Waage. „Das ist zwar immer noch 200 bis 300 Gramm weniger, als ein Faultier in ihrem Alter normalerweise wiegen würde.“ Aber Olaf Lohnitz ist optimistisch, dass Lele ihr Ding macht.

Sie bekommt Ziegenmilch, weil die besonders gut verträglich ist, aber nicht nur. „Faultiere fangen schon acht bis zehn Tage nach der Geburt an, auch feste Nahrung zu sich zu nehmen. Sie bekommt gedünstetes Gemüse oder ab einem Alter von einem Vierteljahr eine kleine Menge gekochtes Geflügelfleisch“, so Olaf Lohnitz. Natürlich alles in Mini-Mengen. „Wir haben am Anfang stündlich 0,2 ml Ziegenmilch gefüttert, jetzt gibt es 15 ml pro Mahlzeit.“

Lele ist eben ein Winzling. Überraschend für den Laien: Faultiere geben nur alle fünf bis sieben Tage Urin und Kot ab. „In der Natur machen die Jungtiere das zeitgleich mit ihrer Mutter.“ So muss nun Leles Ziehvater genau aufpassen, wann es soweit ist. Aber er kennt die Faultierkörpersprache.

Die Sache mit dem Klo

„Lele wird nach zwei, drei Tagen immer dicker und runder. Am 4. und 5. Tag denkt man dann, jetzt platzt sie gleich. Ich merke aber, wenn sie Urin und Kot ablassen will. Dann gehe ich mir ihr auf die Faultierinsel, lehne die Fellrolle an den Baum, an den auch ihre Mutter uriniert, und massiere Leles Hinterteil. Lele klettert dann rückwärts von der Rolle, bis ihre Füße und der Po auf der Erde sind, und legt los.“

Im Faultiermaßstab ist Lele mopsfidel, neugierig und fordert ihre Kuscheleinheiten ein. „Faultiere haben naturgegeben einen sehr langen Kontakt zu ihrer Mutter. Körperkontakt ist für die Kleine total wichtig. Wenn sie sich so wie jetzt an meinen Arm klammert, meine Körperwärme und meinen Puls spürt, beruhigt sie sich sofort. Und wenn ich sie streichle und ihr den Bauch massiere, entspannt sie sich richtig. Man selber fährt aber auch total runter.“ Lele nuckelt auch an der Haut ihres Ziehvaters. „Ich hab schon überall Knutschflecken“, schmunzelt Lohnitz und weist auf seinen Hals und seine Arme.

Wenn Olaf Lohnitz im Zoo arbeitet, hat Lele ein Zimmer hinter den Kulissen für sich. Sie kann sich in eine mit Decken, Fell und Wärmflasche ausgestattete Kiste kuscheln und von dort aus auch schon erste Kletterversuche unternehmen. Olaf Lohnitz schaut immer wieder nach ihr, füttert und streichelt sie, begleitet ihre Kletterübungen, muss aber natürlich auch seine andere Arbeit machen.

Warum eine Handaufzucht Teamarbeit ist

„Ich trage sie nicht den ganzen Tag mit hier herum, das wäre für sie viel zu hektisch. Sie braucht ihre Ruhezeiten. Aber in der Pause ist sie bei mir.“ Nach Dienstschluss nimmt er das Faultierbaby mit nach Hause. Dann beginnt die zweite Schicht. „Eine Handaufzucht ist ein 24-Stunden-Job. Es ist unheimlich stressig und arbeitsaufwändig, „Aber wenn mich die Kleene anguckt und nach mir ruft, dann ist die ganze Mühe vergessen.“ Olaf Lohnitz betont aber auch, dass so eine Handaufzucht immer Teamarbeit sei. „Denn die anderen nehmen mir Arbeit ab, damit ich mich um Lele kümmern kann.“

Handaufzuchten seien für Tierpfleger etwas ganz Besonderes. „Man lernt eine Tierart dann noch mal ganz neu kennen, weil man einen viel engeren Bezug hat als sonst bei der Arbeit“, so Olaf Lohnitz. „Aber erstrebenswert sind Handaufzuchten für uns nicht. Wir überlegen wirklich immer ganz genau, denn bei seiner Mutter ist ein Tierkind am besten aufgehoben. Wir springen nur ein, wenn es gar nicht anders geht.“

Die Tierpfleger haben Faultiermutter und -tochter inzwischen auch schon mal zusammengebracht, aber bald gemerkt, dass das nicht funktioniert, wenn so ein Tierkind einmal an Flasche oder Spritze gewöhnt ist.

Von Catrin Steinbach