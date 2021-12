Dresden

Mit einer Torte haben die Tierpfleger im Zoo Dresden am Montag Orang-Utan Toni zu dessen 30. Geburtstag überrascht. Der Menschenaffe gehört zu den bekanntesten und beliebtesten Tieren im viertältesten Zoo Deutschlands.

Genüssliche Mahlzeit

Super vorsichtig zog der respektable Menschenaffe die Torte zu sich heran und hob sie hoch. Weil das zu wacklig war und Abbeißen nicht funktionierte, ließ Toni die Torte auf dem Boden stehen. Dann schleckte er genüsslich mit der Zunge erst einmal den zuckerfreien Quarkbelag ab, klaubte mit zwei Fingern Bananenstückchen und Heidelbeeren auf, leckte sich sogar die Finger ab.

Nun ließ er sich Stück für Stück den Polentaboden schmecken. Von dem genüsslichen Mahl hat der Zoo ein kleines Video gemacht. Wer mal schmunzeln will, der schaut auf dnn.de.

Toni stammt aus Budapester Zoo

Toni war anderthalb Jahre alt und hatte noch Windeln um, als er vor reichlich 28 Jahren in den Dresdner Zoo kam. „Er war im Zoo Budapest geboren und von Hand aufgezogen worden, weil seine Mutter gestorben war“, weiß Tierpflegerin Sylvia Pohle. Sie ist seitdem in Dresden eine seiner wichtigsten Bezugspersonen.

Toni in Kindertagen. Quelle: Zoo Dresden

Daisy und Dunja waren damals die Spielgefährten von Toni. Daisy wurde später auch seine Partnerin. „2003 zeugte Toni mit ihr den ersten Nachwuchs Djasinga. Inzwischen ist Toni vierfacher Vater. Aktuell lebt er mit Daisy und dem 2015 geborenen Dalai als Familie in einer Anlage zusammen“, so der Zoo in einer Mitteilung.

Tierpflegerin Sylvia Pohle bei der Beschäftigung mit Klein-Toni. Quelle: Zoo Dresden

Von Catrin Steinbach