Seit vielen Jahren wird in Dresden darüber geredet, jetzt sollen Nägel mit Köpfen gemacht werden. Der Zoo will für die Orang-Utans ein neues Haus bauen. Im Juli soll Baustart sein. Der Zoo-Aufsichtsrat, in dem auch Vertreter aller Stadtratsfraktionen sitzen, hat das Projekt abgesegnet. Jetzt bekommen es die Stadträte auf den Tisch.

Denn der Stadtrat muss entscheiden, ob es grünes Licht für eine Ausfallbürgschaft durch die Stadt bis zur Höhe von zwölf Millionen Euro gibt, um die Finanzierung des Neubaus abzusichern. Die Vorlage geht vorher noch in den Stadtbezirksbeirat Altstadt und den Finanzausschuss. Voraussichtlich am 12. Mai soll der Stadtrat darüber befinden.

Was kostet das Projekt und woher kommt das Geld?

Die geplanten Baukosten für das neue Orang-Utan-Haus betragen 17 Millionen Euro. Es wird damit das bislang größte Bauprojekt im Dresdner Zoo. Drei Millionen Euro bringt der Zoo aus Eigenmitteln auf, 500.000 Euro haben die Zoo-Freunde Dresden gesammelt. Zwölf Millionen Euro will der Zoo als Kredit aufnehmen und weitere 1,5 Millionen Euro an Spenden einwerben.

Stand 19. Januar hätte sich der Spendentopf bereits mit 246.000 Euro gefüllt, ist der Vorlage für den Stadtrat zu entnehmen. Der Zoo rechnet mit einer Bauzeit von rund 26 Monaten und hofft, das neue Gebäude im September 2023 eröffnen zu können.

Grundsätzlich baue die geplante Finanzierung auf der Annahme auf, dass durch die Stadt „weiterhin 2.024.000 Euro als jährliche Zuweisungen zur Verlustabdeckung und 1.000.000 als jährliche Zuweisungen für investive Fehlbedarfe fließen“, heißt es in der Stadtratsvorlage. Ab 2027 würden „die erwarteten Zuweisungen für investive Fehlbedarfe“ – womit der Investitionskostenzuschuss gemeint ist – dann teilweise zur Tilgung des Darlehens herangezogen und damit nicht mehr in voller Höhe für andere Investitionen in den Dresdner Zoo zur Verfügung stehen.

Darüber hinaus seien „Anpassungen der Eintrittspreise in 2021 und nach Fertigstellung der Orang-Utan-Anlage in 2023 berücksichtigt“, ist der Vorlage zu entnehmen. Wird es also 2023 eine weitere Erhöhung der Eintrittspreise geben? „Nicht zwingend“, so Zoo-Direktor Karl-Heinz Ukena gegenüber DNN. Er rechnet mit einer weiteren Steigerung der Besucherzahlen, so dass der Zoo auch mehr Einnahmen generiert und die Eintrittspreise nach der Steigerung in diesem Jahr nicht noch einmal erhöhen muss. Das habe in den vergangenen Jahren auch funktioniert. Von 2013 bis 2021 habe es keine Erhöhung gegeben.

Warum soll ein neues Orang-Utan-Haus gebaut werden?

Der Bau eines neuen Orang-Utan-Hauses kann nicht weiter aufgeschoben werden, denn die gegenwärtige Unterkunft entspricht nicht den aktuellen Ansprüchen an eine artgerechte Menschenaffenhaltung.

Die Tierschutzorganisation Great Ape Project hatte Anfang 2017 an den Dresdner Zoo aufgrund der räumlichen Bedingungen einen Negativpreis für „die schlimmste Haltung in einem europäischen Zoo“ vergeben und im Juli 2019 Anzeige erstattet. Schafft der Zoo nicht jetzt bessere Lebensbedingungen für die Orangs, könnte er diese Tiere nicht mehr halten. Allerdings würden die älteren Tiere bleiben, weil „eine Umsiedlung in andere Zoos aus tierschutzrelevanten Gründen nicht möglich“ wäre. „Für diese müsste das alte Orang-Utan-Haus bis zum Lebensende stehen bleiben“, heißt es in der Stadtratsvorlage.

Für die Tierrechtsorganisation Peta Deutschland ist der Bau des neuen Orang-Utan-Hauses allerdings nicht die Lösung. Sie appellierte am 30. März an die Stadträte, „den Neubau des Tiergefängnisses zu verhindern und stattdessen die leidvolle Orang-Utan-Haltung zu beenden“. Die „in Dresden gehaltenen Orang-Utans sollten stattdessen schnellstmöglich in eine bessere Haltung weitervermittelt werden – bestenfalls eine anerkannte Auffangstation, in der die Tiere nicht weiter zu Zuchtzwecken herhalten müssen“.

Die Form des neuen Orang-Utan-Hauses erinnert an einen Donut. In und um das Haus sollen verschiedene Biotope der Tropen dargestellt werden. Quelle: Entwurf Heinle, Wischer und Partner/ Foto: Toni Kretschmer

Was soll das neue Gebäude bieten?

Das geplante Orang-Utan-Haus erinnert vom Grundriss her an einen Donut. Das Gebäude wird auf den von Peter Joseph Lenné gestalteten Rundweg gesetzt, der dann als Entdeckerpfad durch den Rundbau – mitten durch die große Außenanlage im Inneren – führt.

Für die Orang-Utans soll es drei Außen- und vier Innengehege geben und hinter den Kulissen kleinere Gehege für Training oder Quarantäne. Die einzelnen Gehege werden über eine Vielzahl von Verbindungen verfügen, die sich je nach Bedarf öffnen oder schließen lassen. Denn die Räume sollen an die natürliche Sozialstruktur dieser Menschenaffen angepasst werden können.

Großes Augenmerk werde darauf gelegt, den Menschenaffen Klettermöglichkeiten zu bieten. „Mit einer Gesamthöhe von zehn Metern können die Orang-Utans künftig an Aussichtspunkten in den Zoo und Großen Garten blicken“, heißt es im Konzept.

Welche Tiere sollen noch in das neue Haus?

Zum einen erlaube die Anlage der Orang-Utans neben der Haltung einer dreiköpfigen Zuchtgruppe mit Nachwuchs auch die Haltung eines weiteren erwachsenen Zuchtmännchens. Auch könnte erwachsener Nachwuchs bis zur Abgabe in einem weiteren Gehege untergebracht werden.

Zum anderen soll eine für den Zoo Dresden neue Affenart aus der Gruppe der Languren mit den Orang-Utans vergesellschaftet werden. Außerdem sollen Glattotter als neue Tierart hinzukommen. Und im neuen Gebäude werden auch Aldabra-Riesenschildkröten, Binturongs (Marderbären) und in Terrarien verschiedene Reptilienarten untergebracht.

Von Catrin Steinbach