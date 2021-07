Zoo Dresden: Koala Mullaya geht es wieder besser

Dresden

Nachdem Koala Iraga im März dieses Jahres wegen einer schweren Pilzerkrankung eingeschläfert werden musste, blieb die bange Frage, ob auch Mullaya, der andere männliche Koala krank ist.

Symptome erst im fortgeschrittenen Stadium der Krankheit

Zu Erinnerung: Iraga litt an einer Pilzinfektion, die zunächst ohne Symptome verlief und deshalb unbemerkt blieb. Erst im fortgeschrittenen Stadium hatte Iraga keinen Appetit mehr und verlor an Gewicht. Mit Hilfe aufwändiger Diagnostik inklusive Computertomografie sowie weiteren Untersuchungen wurde schließlich besagte Pilzerkrankung diagnostiziert, die sowohl bei im Freiland lebenden als auch in Menschenhand gehaltenen Koalas vorkommt.

„Der Erreger scheint mit verschiedenen Baumarten, so auch Eukalyptusarten, in Verbindung zu stehen. So findet man ihn oftmals auch bei gesunden Koalas im Nasenraum, wo er jedoch nicht immer auch zur Krankheit führt. In selteneren Fällen kann er jedoch schwere Erkrankungen auslösen, die beispielsweise durch Infektion des Nasenraums oder auch der Hirnhäute zustande kommen“, hatte der Zoo damals mitgeteilt.

Und dass Iraga „Zubildungen und Knochenauflösungen im Nasenraum“ gehabt habe, in denen der Pilz nachgewiesen worden sei. Auch im Blut war der Erreger gefunden worden. Weil sich trotz intensiver Behandlung das Allgemeinbefinden des Koalas drastisch verschlechtert hatte, wurde Mitte März 2021 die Entscheidung getroffen, ihn einzuschläfern.

Bakterielle Atemwegserkrankung bei Mullaya

Bei Mullaya, dem anderen Männchen, wollte der Zoo deshalb mit Blutuntersuchung, Nasenabstrich und CT feststellen, ob eventuell auch er mit dem pilzlichen Erreger infiziert ist. Das Ergebnis liegt mittlerweile vor.

Die gute Nachricht: Für eine Pilzinfektion wie bei Iraga gebe es keine Anhaltspunkte, so Zootierarzt Dimitri Widmer. Aber: Mullaya leide an einer bakteriell verursachten Atemwegserkrankung.

Der Koala sei deshalb mit Antibiotika behandelt worden. „Das ist nicht so einfach, denn Koalas reagieren nicht so gut auf Arzneimittel“, erzählt Dimitri Widmer. Er habe deshalb mit Spezialisten rund um den Globus Kontakt aufgenommen, um für Mullaya die richtige Medizin zu finden.

Des Weiteren bekomme das Tier einen speziell auf Koalas zugeschnittenen milchähnlichen sehr nahrhaften Brei. „Dem Tier geht es ganz gut. Er ist ruhig und umgänglich“, beruhigt der Zootierarzt. Auch die verordneten Inhalationen mache Mullaya ohne Probleme mit.

Koalas geht es aktuell gut

Weil Mullaya sich jetzt „erfreulich gut macht“, gut frisst und langsam zunimmt, so der Tierarzt, finde vorerst keine Behandlung mehr statt. „Wir behalten die Situation aber genau im Auge, um schnell reagieren zu können, wenn wir ein Problem vermuten. Wir haben ganz aktuell eine erneute Probe zur bakteriologischen Untersuchung eingeschickt und hoffen, dass wir diesmal nichts mehr finden, aber sicher können wir uns nicht sein“, so Dimitri Widmer.

Das Weibchen Sydney dagegen sei ganz unauffällig und fit. „Derzeit haben wir keine Veranlassung für weitere Tests bei ihr. Aber wir achten natürlich darauf, dass durch entsprechende Hygiene keine Ansteckungsgefahr besteht“, betont der Zootierarzt.

Wenn der pilzliche Erreger, der Koalas so zu schaffen machen kann, durch Eukalyptus – das Nahrungsmittel der Koalas – übertragen wird, was kann man da künftig vorbeugend tun? „Der Pilz ist auch im Freiland mit bestimmten Baumarten assoziiert, das ist richtig. Eine andere Unterart des Pilzes findet sich aber beispielsweise auch im Kot von Vögeln“, macht Dimitri Widmer deutlich, dass es nicht möglich ist, die Quelle der Infektion zu identifizieren.

Vorbeugende Maßnahmen begrenzt

Der Eukalyptus, den die Tierpfleger im Zoo verfüttern, werde „natürlich auf seinen Zustand geprüft, und nur einwandfreie Teile verfüttert, gegebenenfalls gewaschen“, so der Tierarzt weiter. „Die Pilze finden sich normalerweise weniger auf den Blättern und Ästchen, sondern mehr in Baumhöhlen, unter der Rinde, also in toten Holzanteilen mit passendem Mikroklima.“ Wann und wie genau die Infektion bzw. Besiedelung bei Iraga stattgefunden habe, werde sich „leider nicht abschließend klären lassen“.

Eine besondere Maßnahme zur Vermeidung, abgesehen eventuell vom Waschen der Blätter vor dem Verfüttern, sei „leider nicht möglich“. Dimitri Widmer hält eine stichprobenartige Untersuchung der selbst angebauten Pflanzen für denkbar, „aber wie sinnvoll dies wirklich ist, kann ich noch nicht abschätzen. Insgesamt scheint die Erkrankung bei uns auch sehr selten aufzutreten, und aus Europa ist bisher nur ein Fall in einem spanischen Zoo von vor einigen Jahren veröffentlicht.“

Von Catrin Steinbach