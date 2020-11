Dresden

Die Flamingos im Dresdner Zoo sind in ihr neues Gehege umgezogen. Zunächst verbringen die Tiere die nächsten Tage im neuen Winterhaus, um sich einzugewöhnen. Währenddessen gehen die Restarbeiten am Außengehege weiter. Das Netz muss noch vollständig geschlossen, der Stromzaun komplettiert werden.

Im Gänsemarsch erst mal zur Untersuchungsstation

Der Umzug lief wie am Schnürchen. Am Mittwoch wurden die Vögel in ihr altes Winterhaus gelockt. Donnerstag, 7.30 Uhr, startete dann der Umzug.

Anzeige

Die Tierpflegerinnen Kerstin Kunadt und Heike Thiergen holten die Flamingos einzeln nach draußen und klemmten sie sprichwörtlich jeweils einem Auszubildenden unter den Arm. Dann ging es quasi im Gänsemarsch – an den Pelikanen vorbei und am Entenkanal entlang – zu einer eigens aufgebauten Untersuchungsstation, teilte der Zoo mit.

Wurmkur für alle

Hier sei die Gelegenheit genutzt worden, die Tiere gründlich anzusehen und zu begutachten sowie relevante Daten zu erfassen. Alle Tiere bekamen zudem eine Wurmkur, die Jungvögel ihre Artenschutztransponder. Dann wurden die Tiere ins neue Winterhaus gebracht. 11 Uhr war der Umzug Geschichte.

Das neue Flamingohaus bietet viel mehr Platz als das alte und verfügt zudem über ein viel größeres integriertes Wasserbecken. Das Besondere jedoch ist der Boden. „Im alten Haus war das epoxidharzbeschichteter Beton. Das ist zu hart für die Flamingos“, weiß Zookurator Matthias Hendel.

Weicherer Boden für empfindliche Füße

Normalerweise sind die Flamingos nur im Haus, wenn es draußen so kalt ist, dass das Wasser, in dem sie stehen, zufriert. Aber während der Zeit der Vogelgrippe mussten die langbeinigen Vögel fünf Monate aufgestallt werden. Da bekamen viele nicht nur Druckschwielen, sondern offene Füße. Sechs Tiere überlebten das damals nicht.

Der Boden im neuen Winterhaus der Flamingos hat jetzt einen weichen, gummiartigen Belag. Auch im integrierten Wasserbecken. Da werden sich die Flamingos hoffentlich wohler fühlen. Die Zoomitarbeiter haben beim Umzug der Flamingos auch deren Füße fotografiert, um so etwaige Veränderungen durch den weichen Gummiboden feststellen zu können.

Von Catrin Steinbach