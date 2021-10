Wie die Orang-Utans bei der Auswahl ihrer Tierpfleger ein Wörtchen „mitreden“, was Sylvia Pohle alles schon mit den Affen erlebt hat und warum Toni jetzt auf sie sauer ist, was sich an den Haltungsbedingungen im Laufe der letzten Jahre geändert hat und weiter ändern wird.