Dresden

Die Wände vom Kellergeschoss stehen schon. So gesehen wurde am Montag, 25. April, im Zoo Dresden etwas verspätet der Grundstein für das neue Orang-Utan-Haus gelegt. „Aufgrund der Coronapandemie hätten wir vorher keine Leute einladen können. Jetzt geht das endlich“, erklärt Zoodirektor Karl-Heinz Ukena. Denn Grund zum Feiern ist das Wachsen des Neubaus in jedem Fall.

Breite Unterstützung in der Stadtgesellschaft

Mehrere Jahrzehnte sei um eine bessere Unterbringung für die Menschenaffen gerungen worden, erinnerte Ralf Leidel, der Vorsitzende des Vereins Zoo-Freunde Dresden. Das Bauprojekt sei eine Herzensangelegenheit der Dresdner Stadtgesellschaft, so Detlef Sittel (CDU), Erster Bürgermeister der Stadt und Vorsitzender des Aufsichtsrates im Zoo. Er verwies auf die breite Zustimmung, die das Bauprojekt im Stadtrat gefunden hat, und auf die Unterstützung durch den Stadtbezirksbeirat Altstadt. Dieser hatte 60 235 Euro aus den Mitteln, über deren Vergabe er selber entscheiden kann, für die Planung des neuen Orang-Utan-Hauses zur Verfügung gestellt.

So weit ist der Bau des Orang-Utan-Hauses im Zoo Dresden schon vorangeschritten. Quelle: Anja Schneider

Bislang Kosten noch im grünen Bereich

Die Kosten sind insgesamt mit 17 Millionen Euro veranschlagt. Die reinen Baukosten betragen laut Planung 15 Millionen Euro, gibt Architekt Jens Krauße vom Dresdner Büro Heinle, Wischer und Partner Auskunft. Obwohl die Baupreise steigen – allein schon im Zusammenhang mit der Coronapandemie waren es etwa 15 Prozent – sei man bei dem Bau des Orang-Utan-Hauses bislang nur etwa fünf Prozent über den Kosten. „Da haben wir Glück, dass wir vergangenes Jahr schon angefangen und die Gewerke gebunden haben“, so Krauße.

Überwältigende Spendenbereitschaft

Das Orang-Utan-Haus ist das bislang größte Bauprojekt in der Geschichte des Dresdner Zoos. Drei Millionen Euro bringt der Zoo aus Eigenmitteln auf. Zwölf Millionen Euro gewährt die Stadt als Kredit. Zehn Prozent der Baukosten – also 1,7 Millionen Euro – wollte der Zoo in Form von Spenden einwerben. Satte 1,4 Millionen Euro seien bislang schon im Spendentopf, freut sich Zoodirektor Karl-Heinz Ukena. Hinzu kommen 650 000 Euro, die der Verein Zoo-Freunde Dresden gesammelt hat. „500 000 Euro waren ursprünglich unser Ziel“, freut sich Ralf Leidel über das überragende Ergebnis. „Vielleicht kommt ja noch der eine oder andere Euro hinzu.“

Auf Bombentrichter gestoßen

„Lieferschwierigkeiten haben uns bis jetzt nur in einem geringen Maße ereilt“, ist Projektleiter Steffen Thombansen froh. Eine leichte Verzögerung beim Bau gab es, weil man bei den Erdarbeiten auf mehrere Bombentrichter stieß, Splitter und Bombenreste entfernt werden mussten. Es sei aber zum Glück keine scharfe Munition dabei gewesen.

Rohbau soll bis September stehen

Bis September soll der Rohbau des neuen Orang-Utan-Hauses stehen, zeigt Projektleiter Steffen Thombansen das nächste Bauziel auf. Zoodirektor Karl-Heinz Ukena rechnet mit der Fertigstellung des Orang-Utan-Hauses – in das auch Riesenschildkröten, eine Gruppe Glattottern, Binturong und eine neue Affenart einziehen werden – im August/September 2023. Die Eröffnungsfeier ist für Oktober 2023 geplant, „je nachdem, wie sich die Tiere im neuen Haus eingewöhnen“.

Donut mit grüner Mitte

Das neue Orang-Utan-Haus, das ge­genwärtig im Zoo Dresden entsteht, wird mit der Fertigstellung die Form eines Donuts haben. Durch das Gebäude führt der von Peter Joseph Lenné gestaltete Zoo-Rundweg als Dschungelpfad. Die Besucher können diesen nehmen und so durch die in der Mitte des Gebäudes liegenden Außenanlagen spazieren. Aber auch der Gebäudering wird begehbar sein.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Viel mehr Platz für die Menschenaffen

Laut Planungsbüro werden die Orang-Utans im neuen Haus viermal mehr Platz zur Verfügung haben als im alten Gebäude. 230 Quadratmeter seien es im Innenbereich, 450 Quadratmeter im Außenbereich. Die Kletterhöhe drinnen betrage sieben Meter, draußen bis zu elf Meter. Da das donutförmige Gebäude zum Großen Garten hin flacher wird, können die Menschenaffen künftig, wenn sie nach oben klettern, in den Großen Garten blicken.

Zucht soll weitergeführt werden

Der Zoo Dresden will mit der Fertigstellung des neuen Gebäudes an die Tradition der Orang-Utan-Zucht anknüpfen. „Daisy ist in einem Alter, in dem sie noch mal Nachwuchs haben kann“, sagt Wolfgang Ludwig, der zoologische Leiter. In den beengten Verhältnissen im alten Haus geht das jetzt nicht. Deswegen bekomme Daisy, die mit Toni und Sohn Dalai zusammenlebt, die Pille, erzählt Roman Richter, Cheftierpfleger bei den Orang-Utans. Zu den Dresdner Orang-Utans gehören au­ßerdem die beiden „Omis“ Djaka und Djudi.

Das neue Gebäude wird für die fünf das neue Zuhause. Es soll aber auch Platz für ein weiteres männliches Tier bieten. Denn für die wird Platz gebraucht. „Man kann ein männliches Tier zwar mit einem oder mehreren Weibchen halten, aber nicht mehrere Männchen in einer Gruppe“, erklärt Roman Richter.

Von Catrin Steinbach