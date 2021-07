Dresden

Im städtischen Zoo gibt es eine neue tierische Wohngemeinschaft. Die fünf Goldtakine können seit letzter Woche das Gehege der Mandschurenkraniche zum Klettern, Baden und Ruhen nutzen. Dafür bauten die hauseigenen Handwerker in den letzten drei Monaten die Anlage um. Die goldenen Huftiere, deren natürlicher Lebensraum Gebirge in Zentralchina sind, haben durch die Erweiterung 1900 Quadratmeter zur Verfügung.

Für die Kraniche ist es nichts Neues, ihren Platz mit deutlich größeren Tieren zu teilen. Sie lebten im Zoo bereits mit den seltenen Davidshirschen zusammen. Doch der etwa 300 Kilo schwere Goldtakin-Bulle Shen ist noch einmal deutlich imposanter als die vorherigen Mitbewohner. „Bei tierischen WGs muss man darauf achten, dass sich die körperlich unterlegenen Tiere zurückziehen können“, erklärt Kurator Matthias Hendel. „Dafür wurde ein Zwischenstreifen eingerichtet, in den nur die Kraniche reinpassen.“

Goldtakine seit 2013 im Zoo Dresden

2013 kaufte der Dresdner Zoo die ersten drei Exemplare der gefährdeten Huftiere. „Es war mein Traum, mit Goldtakinen zu arbeiten. Besonders der große Bulle mit seinem glänzenden Fell ist ein echter Hingucker“, sagte Hendel bei der Einweihung der vergrößerten Anlage.

Josefine Bruse, Revierleiterin Huftiere im Zoo, konnte sich seitdem schon über viel Nachwuchs freuen: „Im Laufe der Jahre haben wir schon fünf Jungtiere abgegeben“. Europäische Tierparks organisieren die Zucht und den Erhalt gefährdeter Arten durch den Dachverband „European Association of Zoos and Aquariums“. Dresdner Takine leben inzwischen auch in russischen und polnischen Zoos.

Die Erweiterung des Geheges bringt nicht nur Vorteile für die Bewohner, auch Besucher profitieren davon. So können Interessierte die drei Erwachsenen sowie die Jungtiere Cuong (18 Monate) und Dagu (6 Monate) aus verschiedenen Richtungen und teilweise ohne störende Zäune beobachten, da Menschen und Tiere an diesen Stellen durch Steine und Gräben voneinander getrennt sind.

Von Lukas Scheib