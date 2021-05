Dresden

Nach monatelanger Verzögerung haben die Kubaflamingos im Dresdner Zoo endlich ihr neues Domizil vollständig in Besitz genommen. Den Außenbereich der 1,6 Millionen Euro teuren Großvoliere, die im vergangenen Jahr errichtet worden war, konnten die eleganten Vögel bisher nur von ihrem neuen Winterhaus aus begutachten, denn wegen der grassierenden Geflügelpest hatte das Veterinäramt Stallpflicht angeordnet. Am Freitag wurde die aber aufgehoben, so konnten die 76 Flamingos ins Freie. Nächste Woche werden auch die Roten Sichler und die Löffler die naturnahe und für Besucher begehbare Voliere beziehen.

Brutzeit hat schon begonnen

Von den Tierpflegern wurde die Aufhebung der Stallpflicht sehnlichst erwartet, denn die Flamingos brüten normalerweise in diesen Frühlingstagen schon. Damit die aus Mittel- und Südamerika stammenden Vögel auf ihrer Insel rasch mit dem Brutgeschäft beginnen können, haben die Tierpfleger bereits Bruthügel aufgeschüttet, damit die Flamingos sie nicht erst selbst bauen müssen und gleich als Nistplätze annehmen. Im vergangenen Jahr kam das erste Junge am Pfingstwochenende zur Welt. Die feuerroten Vögel, die ein Ei legen und es zwischen 28 und 32 Tagen bebrüten, züchten seit vielen Jahren erfolgreich in Dresden. Der Rekord für eine Saison liegt bei neun Küken.

Während die Flamingos noch Zeit brauchen, eine neue Generation ins Leben zu schicken, gibt es an der Tiergartenstraße bereits reichlich Nachwuchs bei anderen Arten. Im März kam Trampeltier Delu auf die Welt, die beiden Banteng-Kälber und das Rotbüffel-Mädchen sind schon etwas älter. Auch bei den Goldtakinen, deren Anlage gerade erweitert wird – sie werden mit den Mandschuren-Kranichen vergesellschaftet –, gibt es seit Februar Nachwuchs. Im März kam nebenan auch ein junger Goral auf die Welt.

Besuch nur mit Online-Ticket und Test

Bei den Humboldt-Pinguinen sind kürzlich die ersten Jungen geschlüpft. Sie waren aber am Sonnabend noch nicht für die Besucher zu sehen. Etwas dauern wird es wie bei den Flamingos auch noch bei den Zebras, wo Zuchtstute Zyta trächtig sein soll. Die Schneeleoparden Askin und Istari haben sich auch vor einiger Zeit gepaart, hier könnte es bald ebenfalls Jungtiere geben. Auch bei den Faultieren rechnet Revierleiter Olaf Lohnitz bald mit einem Baby.

Nicht sichtbar wie die Faultiere sind aktuell auch das Guereza-Jungtier und das Tamandua-Mädchen Daria, denn das Gustav-Brandes-Haus ist wie alle Tierhäuser seit dem 24. April geschlossen. Die Corona-Pandemie schränkt die Tierbeobachtung für die Gäste in den deutschen Zoos spürbar ein.

Dass die Dresdner ihrem Tiergarten aber dennoch die Treue halten, war am Sonnabend unübersehbar, den die Wege waren gut bevölkert. Die verfügbaren Online-Tickets für Sonnabend waren alle weg. Am Corona-Testzentrum auf dem Zoo-Parkplatz warteten viele Tierfreude ab 8.30 Uhr geduldig, um sich testen zu lassen. Nur mit einem tagesaktuellen Negativtest und einem Online-Ticket ist der Besuch des Zoos, der am 9. Mai exakt 160 Jahre besteht, derzeit möglich.

