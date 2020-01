Zoo Dresden: Faultier Marlies meistert Ultraschalltermin mit Bravour

Dresden

Der Donnerstag war ein großer Tag für Faultier Marlies im Zoo Dresden: Beim Ultraschalltermin im Prof.-Brandes-Haus konnten Muttertier und Pfleger einen Blick auf den Faultiernachwuchs werfen. Für die 24-jährige Marlies ist es bereits das vierte Baby, eines starb kurz nach der Geburt. Die Schwangerschaft, von dem der Zoo bereits seit einigen Monaten weiß, ist also nichts Neues für das Zweifingerfaultierweibchen.

Dass sie jedoch den Ultraschall so einfach mitmacht, freut Cheftierpfleger Olaf Lohnitz sehr: „Das ist schon etwas Besonderes und überhaupt nicht selbstverständlich, dass ein Tier sich das gefallen lässt. Marlies ist generell aber sehr entspannt und zugänglich und lässt sich auch anfassen“. Etwas in die Trickkiste hat Lohnitz dann aber doch gegriffen und den Ultraschalltermin auf die Fütterungszeit gelegt. So war Marlies schon in freudiger Erwartung auf eine Aktion und machte bereitwillig mit.

Neue Liebe nach fünf Jahren Single-Leben

Marlies, die als Wildfang in Guyana geboren wurde, kam 2007 nach Dresden. Nach dem Tod ihres langjährigen Lebenspartners Daniel unternahm das Pflegepersonal mehrere Kuppelversuche, die jedoch allesamt scheiterten. Zwischen Marlies und den beiden potenziellen Kandidaten wollte der Funke nicht so recht überspringen und so blieb Marlies erstmal Single. Als 2018 nach fünf Jahren männerfreier Zeit Atia aus Usti nad Laben in den Zoo Dresden kam, schaffte der Jungspund es mit Leichtigkeit, die Faultierdame für sich zu begeistern. Der Altersunterschied von rund 21 Jahren spielt offenbar für die werdenden Eltern keine Rolle.

Auf dem Ultraschallbild vom 5. September war das Faultierbaby noch im Ganzen zu sehen Quelle: Tino Plunert

Zoo-Tierarzt Dr. Dimitri Widmer ist zufrieden mit dem Verlauf des Ultraschalltermins: „Marlies ist locker und lässt sich mit Futter gut ablenken“. Zeit genug um zu schauen, ob mit dem Baby alles in Ordnung ist. War vor ein paar Wochen noch das ganze Mini-Faultier im Ultraschall zu sehen, muss der Tierarzt jetzt ein bisschen puzzeln: „Weil das Baby immer weiter wächst, sehen wir jetzt nur noch einige Organe wie das Herz, die Nieren oder halt den Kopf“.

Was für ein Geschlecht das Faultierbaby haben wird, kann er bislang noch nicht mit Sicherheit sagen. Auch der Geburtstermin steht noch nicht fest, Arzt und Pfleger rechnen aber noch in diesem Quartal mit dem Nachwuchs. Bleibt zu hoffen, dass das kleine Faultier seine Art nicht ganz so wörtlich nimmt.

Von Kaddi Cutz