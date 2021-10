Dresden

Nach fünf Jahren Pause hat es im Zoo Dresden wieder Nachwuchs bei den Nyala-Antilopen gegeben. Am vergangenen Sonntag kam das kleine Weibchen Diata auf die Welt, Mutter ist Vimbina, der Vater heißt Tristan. Das Jungtier war in den ersten Tagen nicht für die Öffentlichkeit zu sehen, denn die aus dem südlichen Afrika Nyalas sind Ableger. Das heißt, dass sich die Jungen in den ersten Tagen in einem geschützten Bereich verstecken und am Boden liegen, um Kräfte zu sammeln und sich vor Fressfeinden zu verbergen. So war Diata im Antilopenhaus verborgen, durfte erst am Donnerstag bei schönem Wetter auf die Außenanlage, wo nun sieben Nyalas leben.

Bald könnten es noch mehr sein, weiß Kurator Markus Hendel: “Wir rechnen noch mit mehr Nachwuchs, theoretisch könnten noch drei Jungtiere kommen, denn die erwachsenen Weibchen sind etwas dicker, wie die Tierpfleger berichten.” Wahrscheinlich werden es aber nur zwei Junge sein, denn eines der ausgewachsenen Weibchen ist schon etwas älter. Für Tristan, der 2018 aus München geholt wurde, ist es der erste Nachwuchs. Er kam damals als junger Bock nach Dresden, ersetzte den 2015 gestorbenen alten Bock. Mutter Vimbina stammt aus der Dresdner Blutlinie, sie wurde im hiesigen Zoo geboren.

Nyalas, bei denen sich Männchen und Weibchen stark in ihrem Äußeren unterscheiden, zeigt der Zoo Dresden schon seit DDR-Zeiten, die ersten Exemplare kamen 1966 an die Elbe. Männchen sind grau, tragen Hörner. Die Weibchen sind indes hellbraun, weisen kein Gehörn auf. Beide Geschlechter einen die weißen Streifen im Fell.

Von Jochen Leimert