Die Gepardenbrüder Sjef und Job harrten auch bei Nieselregen im Freien aus. Besucher kamen am Dienstag wegen des schlechten Wetters aber nur wenige in den Dresdner Zoo. Dass die Einrichtung an der Tiergartenstraße bis Ende September rund 130.000 Gäste weniger als zum gleichen Zeitpunkt des besucherstarken Vorjahres begrüßen konnte, liegt jedoch an den Folgen der Corona-Einschränkungen.

2021 steht der 160. Geburtstag an

Sonst so besucherstarke Tage wie zu Ostern und Pfingsten fielen diesmal weg. „Wir werden das auch nicht mehr aufholen, am Jahresende etwa 100.000 Besuchern gegenüber 2019 verlieren“, sagte Zoo-Geschäftsführer Karl-Heinz Ukena.

2019 war noch ein gutes Jahr mit 880.000 Besuchern gewesen. 2021 soll es wieder aufwärts gehen, „dann werden wir 160 Jahre alt”, so Ukena. Ein neuer Magnet soll die begehbare Großvoliere für Flamingos, Rote Sichler und Löffler werden, die November dieses Jahres noch eröffnet wird.

