Da staunte Wolfgang Ludwig nicht schlecht, als ihn am vergangenen Donnerstag sein morgendlicher Rundgang auch an die Anlage der Löffelhunde führte. Der zoologische Leiter des Dresdner Tiergartens wollte nur mal gucken, wie sich das eine Woche zuvor aus dem Gaiazoo in Kerkrade (Niederlande) eingetroffene Weibchen Marte so mit ihrem neuen Partner verträgt. Was er dann sah, das überraschte den Zoologen: „Sie ist ja schon im Östrus! Das ging aber schnell!“

Löffelhunde leben meistens monogam

Vor seinen Augen paarte sich Marte fleißig mit Attila, einem von zwei Löffelhund-Rüden, die derzeit noch im Zoo Dresden leben. Attila und sein Bruder Ulti waren im Vorjahr aus dem Zoo Magdeburg nach Dresden gekommen, wo man die afrikanischen Wildhunde züchten möchte. Jetzt, wo ein Weibchen da und ein Paar komplett ist, wird Ulti abgegeben, denn Löffelhunde leben meistens monogam.

Ulti wohnt momentan noch hinter den Kulissen der Dresdner Einrichtung, bis für ihn ein neues Zuhause gefunden ist. Das für Marte ist nun der hiesige Zoo – und die Niederländerin scheint sich bestens einzuleben. Nur eine Woche nach ihrer Ankunft vergnügte sie sich mit Attila, obwohl sie noch sehr jung ist. Ludwig weiß: „Sie ist am 15. April 2021 geboren, wird also demnächst erst ein Jahr alt. Wahrscheinlich erlebt sie gerade ihren ersten Östrus überhaupt. Die Anwesenheit des Männchens hat den offenbar ausgelöst, von der Jahreszeit passt es auch noch.“

Tragzeit von 60 bis 70 Tagen

Ob Marte und Attila so schnell für den ersten Nachwuchs bei dieser Art im Zoo Dresden überhaupt sorgen, das weiß man erst nach der Tragzeit von 60 bis 70 Tagen. Ludwig: „Es kann durchaus sein, dass sie schon trächtig wird, aber meine Hand dafür ins Feuer legen würde ich nicht.“

Das neue Weibchen Marte wurde nur wenige Tage nach seiner Ankunft von Attila gedeckt. Quelle: Jochen Leimert

Löffelhunde sind eher selten in europäischen Zoos zu sehen. „Letztes Jahr gab es drei Nachzuchten, aber das wird auch vom Zuchtbuchführer gesteuert“, sagt Ludwig. Man schaue, wie Bedarf und Unterbringungsmöglichkeiten sind, könne dann etwas steuern, „weil die Tiere in unseren Breiten saisonal werfen“. In ihrer Heimat Afrika variiert die Geburt der Jungen. In Ostafrika kommen sie zwischen Ende August und Ende Oktober zur Welt, im Süden des Kontinents später – immer in Zeiten von Insektenreichtum, denn Löffelhunde fressen in der Wildnis zu 90 Prozent Termiten, sonst Käfer, Heuschrecken, Ameisen und Tausendfüßer. Im Zoo kriegen sie Heuschrecken, andere Insekten, geriebenes Wurzelgemüse und Vogeleier.

