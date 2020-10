Zoo Dresden: Bau der Flamingo-Anlage auf der Zielgeraden

Dresden

Eigentlich sollte sie spätestens im September fertig werden, doch die Dresdner Zoo-Fans müssen sich bis zur Eröffnung der neuen Großvoliere für Flamingos, Rote Sichler und Löffler noch etwas gedulden. „Wir werden sie wahrscheinlich im November aufmachen, das ist das Ziel“, sagt Zoo-Geschäftsführer Karl-Heinz Ukena.

Dass die 1,6 Millionen Euro teure Anlage am alten Ententeich erst mit zweimonatiger Verspätung ihrer Bestimmung übergeben werden kann, liegt hauptsächlich daran, dass die an bis zu zehn Meter hohen Pylonen befestigten Netze verspätet eintrafen. „Sie werden in Holland gefertigt, die Nachfrage ist sehr groß, daher kam es zu Lieferschwierigkeiten“, erklärt Zoo-Kurator Matthias Hendel. Da die Netzkon-struktion erst fertig sein muss, ehe die abschließenden Erdarbeiten stattfinden können, verzögert sich der Umzug der 78 Kuba-Flamingos.

Anzeige

Sie werden in der 1550 Quadratmeter großen Anlage, die eine – Inseln inbegriffen – Wasserfläche von 795 Quadratmetern aufweisen soll, viel mehr Platz finden als auf der alten Anlage. Zudem können die farbenfrohen Planktonfresser, die in diesem Frühjahr sieben Jungtiere nachzogen, künftig frei fliegen. Ihre Flügel müssen – anders als der alten, offenen Anlage – nicht mehr gestutzt werden.

Noch vor der Eröffnung der Voliere sollen die Vögel ins neue, 130 Quadratmeter große Winterhaus einziehen. Beim Umsetzen werden sie noch einmal auf ihren Gesundheitszustand untersucht und entwurmt. Die Flamingos werden die ersten Bewohner der neuen Anlage sein, die vom Architekturbüro Heinle, Wischer und Partner entworfen wurde. Die derzeit noch in anderen Volieren des Zoos beheimateten Roten Sichler und Löffler folgen erst später, erklärt Hendel.

Flamingo-Umzug ermöglicht Baustart für Orang-Utan-Haus

Wichtig ist die rasche Fertigstellung der neuen Anlage zwischen Streichelzoo und dem Dik-Dik-Gehege aber nicht nur, um in den letzten Wochen des Jahres noch einmal Besucher anzulocken und somit die durch Corona verhagelte Gesamtbilanz ein bisschen aufzupolieren. Zoo-Geschäftsführer Ukena erklärt, warum: „Durch den Umzug der Flamingos bekommen wir Baufreiheit für unser Orang-Projekt, was noch viel wichtiger ist.“

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Laut Ukena soll es – so schnell als irgendmöglich – mit dem Neubau des Hauses für die südostasiatischen Menschenaffen losgehen: „Wir sind jetzt dabei, die Planungen fertigzumachen. Wir wollen einen Bauantrag zum 30. Oktober einreichen und noch dieses Jahr anfangen zu bauen.“ Der Zoo-Aufsichtsrat habe der dafür benötigten Kreditaufnahme zugestimmt, „jetzt muss der Stadtrat noch den Haushalt und damit auch unseren Wirtschaftsplan beschließen, dann kann man loslegen“. Ukena ist froh, „dass es über die Parteigrenzen hinweg ein Bekenntnis zum Zoo gegeben hat. Die Parteien haben den Haushalt noch gar nicht verhandelt, da sagen alle: ,Das Orang-Haus wollen wir!’ Das hat es so noch nie gegeben, seit ich hier bin.“

Neues Menschenaffen-Haus wird 15 Millionen Euro kosten

Etwa drei Jahre Bauzeit plant der Zoo für das neue Orang-Utan-Haus ein, etwa 17 Millionen Euro werden bei diesem Großprojekt verbaut. Das Haus an sich kostet davon15 Millionen, der Rest entfällt auf Erschließungsarbeiten und die Modernisierung von Versorgungsleitungen in der Erde, „die auch schon hundealt sind“, so Ukena. Zwölf Millionen Euro werden per Kredit aufgenommen, der Rest werde aus Eigenmitteln und einem Zuschuss des Zoofreunde Dresden e. V. aufgebracht. An die Hereinnahme weiterer Menschenaffen-Arten ist nicht gedacht, der Zoo wolle sich auf die Orang-Utans konzentrieren: „Und da haben wir den Anspruch, dass es eine der besten Orang-Anlagen wird, die man je gesehen hat.“ Ins neue Warmhaus werden aber noch andere Tierarten wie die Riesenschildkröten einziehen.

Neben den beiden miteinander eng verknüpften Bauprojekten beschäftigt den Zoo in den kommenden Wochen auch noch ein anderes Vorhaben. Der Elefantenbulle Tembo soll voraussichtlich am 4. November in den Tiergarten Schönbrunn nach Wien umziehen. Der 35 Jahre alte Afrikaner, der die drei Dresdner Kühe zwar oft gedeckt hat, ihnen aber leider nicht zu Mutterfreuden verhelfen konnte, wird derzeit schon an seine Transportkiste gewöhnt. Wenn er abgereist ist, kann sein Nachfolger Tonga aus dem Serengeti-Park Hodenhagen nach Dresden übersiedeln.

Von Jochen Leimert