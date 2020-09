Dresden

In ihrer Heimat, den Hochgebirgen Zentralasiens, sieht die seltenen Schneeleoparden nur, wer großes Glück und ortskundige Ranger an seiner Seite hat. Auch in Zoo gehaltene Exemplare der Gattung Panthera Uncia sind aufgrund ihrer dämmerungs- und nachtaktiven Lebensweise tagsüber auf naturnah gestalteten Anlagen oft schwer auszumachen.

Im Zoo Dresden lassen sich die prachtvollen, bis zu 52 Kilogramm schweren Raubkatzen aber derzeit gut beobachten, denn die beiden fast ausgewachsenen Jungtiere Kafka und Tierra bringen viel Leben auf die 2011 eröffnete Anlage. Vor allem morgens und abends spielen sie draußen, erkunden neugierig ihr Gehege. Noch bis Anfang kommenden Jahres sind das junge Männchen und seine Schwester, die im April 2019 geboren wurden, gemeinsam mit ihren aus Krefeld bzw. Nürnberg stammenden Eltern Askin und Istari zu sehen. Dann heißt es: Abschied nehmen!

Abschied Anfang 2021

Um die Gefahr von Inzucht zu vermeiden, werden die Jungtiere an andere Zoos abgegeben. „Wir könnten sie auch schon früher abgeben, haben uns aber entschieden, das erst Anfang nächsten Jahres zu tun. Dann wird die Mutter Istari wieder rollig, die Paarungszeit beginnt“, berichtet Mike Wolf, der Revierleiter bei den Raubtieren. Ein Jungtier wird nach Usti umziehen, für das andere wird noch eine passende Einrichtung gesucht. Welche das sein wird, entscheidet nicht der Zoo Dresden, sondern der Zuchtbuchführer, der vom Wildpark Nordens Ark an der schwedischen Westküste alle Zoohaltungen koordiniert.

Im Dresdner Tiergarten ist man sehr froh, dass die Jungtiere kerngesund und kräftig sind. In der Vergangenheit gab es Probleme, denn die drei Jungen aus dem vorletzten Wurf von Istari litten an einer Augenkrankheit und mussten eingeschläfert werden. „Wie es zu dieser Krankheit kommen konnte, ist nicht vollständig geklärt. Es könnte etwas Genetisches oder ein Mangel an bestimmten Stoffen wie Vitaminen gewesen sein. Vielleicht gab es schon eine Unterversorgung im Mutterleib, weil Istari da drei Junge austrug“, so Wolf. In der Regel bringen Schneeleoparden – auch Irbis genannt – zwei Junge auf die Welt, selten mehr, maximal fünf.

Schneeleoparden gelten als gefährdet

Kafka und Tierra aus dem letzten Wurf Istaris haben sich indes gut entwickelt. In diesem Sommer hatten die beiden Jungtiere kurzzeitig zwar an einzelnen Stellen kleine Hautauffälligkeiten, doch die medikamentöse Behandlung schlug sofort an, das Fell wuchs an den betroffenen Stellen schnell nach und ist nun wieder makellos. Mike Wolf weiß: „Das war ein Pilzbefall. Das kann mal passieren, wenn Futtertiere wie Kaninchen etwas hatten, was äußerlich nicht sichtbar war. Wir haben die Jungtiere einmal in Narkose gelegt, neben der Haut- auch gleich eine Augenuntersuchung gemacht. Dabei hat ein Augenspezialist hier aus Dresden auch festgestellt, dass keine Auffälligkeiten im Augenbereich und speziell an der Netzhaut zu sehen sind.“ Die Ergebnisse wurden an den Zuchtbuchführer in Schweden weitergeleitet.

Einwände von dort gegen eine Fortführung der Schneeleoparden-Zucht in Dresden gibt es nicht. Sie richtet sich allerdings nach dem Bedarf an Tieren in anderen Zoos, denn seit einigen Jahren sind Schneeleoparden keine absolute Rarität in europäischen Tiergärten mehr. Rund 500 Tiere führt das Internationale Zuchtbuch. In freier Wildbahn wird der Bestand auf 6000 bis 7000 Tiere geschätzt, die Art gilt als gefährdet, denn Wilderei und die Zerstörung ihres Lebensraumes bedrohen das Überleben dieser heimlichen Katzen, die als Ansitzjäger vor allem Steinböcke, andere Wildschafe, Pfeifhasen, Steppenmurmeltiere, Mäuse und Vögel jagen.

In Dresden werden die Schneeleoparden täglich gefüttert, wahlweise mit Rindfleisch, Tauben, Kaninchen oder Meerschweinchen. Montag ist Fastentag, gibt es höchstens mal einen kleinen Snack – die Tiere sollen kein Übergewicht ansetzen. In der Natur sind sie auch nicht jeden Tag bei der Jagd erfolgreich.

Von Jochen Leimert