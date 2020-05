Zoff zwischen Schmelich und Lichdi: Grüne Streithähne brüllen sich im Ausschuss an

Dresden

Fast wären sie mit Fäusten aufeinander losgegangen: „Es überwog Fassungslosigkeit“, sagte ein Teilnehmer der Finanzausschuss-Sitzung am Montagabend. „Rahmenrichtlinie der Landeshauptstadt Dresden als Grundlage für die Erarbeitung der Fachförderrichtlinien und damit verbundene Zuwendungen an Dritte“ hieß der wenig spektakuläre Tagesordnungspunkt 6 im nichtöffentlichen Teil, bei dem der Deckel vom Topf geflogen sein soll.

Seit längerer Zeit in inniger Feindschaft verbunden

Im Zentrum des Geschehens: Die Grünen-Stadträte Johannes Lichdi und Michael Schmelich, seit längerer Zeit in inniger Feindschaft verbunden. „Ich kann keinen rationalen Kern in der Argumentation von Stadtrat Schmelich erkennen“, erklärte Lichdi nach einem Redebeitrag seines Parteifreundes zu Tagesordnungspunkt 6. „Dann komme gefälligst zu den Vorbesprechungen, dann musst du nicht so einen Sch... erzählen“, soll Schmelich entgegnet haben.

Als wenn im nächsten Moment die Fäuste fliegen

In der Folge brüllten sich nach Augenzeugenberichten die Fraktionskollegen an. „Es sah aus, als wenn im nächsten Moment die Fäuste fliegen werden“, berichtete ein Sitzungsteilnehmer. Die lautstarke Debatte habe den Fortgang der Sitzung empfindlich gestört.

In der Schule reagieren Lehrer auf regelmäßige Konflikte zwischen Schülern mit regulierenden Eingriffen in die Sitzordnung. Vielleicht auch eine Methode, um Grüne, die sich nicht grün sind, zu bändigen: Immer drei Meter Extraabstand zwischen Schmelich und Lichdi.

Von Thomas Baumann-Hartwig