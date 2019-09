Zoff um Pfandflaschen am Flughafen: Angeklagter zu Geldstrafe verurteilt

Dresden

Es muss ein seltsamer Anblick für die Passagiere auf dem Dresdner Flughafen gewesen sein: Da sammelt ein Pärchen ganz einvernehmlich Pfandflaschen, die in Rucksäcken landen. Plötzlich gibt es Streit. Er stößt sie zu Boden, versucht, an die Flaschen zu kommen – was nicht gelingt – und läuft dann weg. Klingt eigentlich fast ein bisschen amüsant. Nur ist das Ganze gar nicht lustig, sondern ein versuchter Raub in Tateinheit mit Körperverletzung – auch wenn es nur um Pfandflaschen geht. Jürgen W. stand deshalb am Montag vor dem Amtsgericht.

Im Laufe der Verhandlung relativierte sich die Sache – ein Raub war es nicht. Der Angeklagte und Manuela H. kennen sich flüchtig, beide sind etwas einfach gestrickt und haben Betreuer, die sich um ihre Angelegenheiten kümmern. Der 48-Jährige hat mal einen Strafbefehl wegen Hausfriedensbruch kassiert, sich aber sonst nichts zu schulden kommen lassen.

Versuchte Nötigung mit Körperverletzung

Er muss mit 325 Euro im Monat auskommen, eine Zugfahrkarte, die er sich kaufen wollte, war da im Budget nicht drin. Schwarzfahren wollte er nicht, also ging er Flaschen sammeln. Manuela half ihm dabei. Sie selbst wollte vom Pfand nichts abhaben, das war so abgemacht.

Als er die Flaschen in einem Geschäft abgeben will, rückte sie die nicht schnell genug heraus – sie ist einfach etwas langsamer. „Ich hätte sie ihm schon noch gegeben“, sagte die 42-Jährige. Jürgen W. dachte, sie wolle ihn um die Flaschen betrügen, griff in ihren Rucksack und sie stürzte. „Ich bin auf den Kopf und den Po gefallen, das tat richtig weh.“

Wegen versuchter Nötigung mit Körperverletzung wurde der Angeklagte zu 45 Tagessätzen à 10 Euro verurteilt, die er auch abarbeiten kann.

Von Monika Löffler