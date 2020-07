Dresden

„Die wollen uns wirklich“, schmunzeln die beiden Dresdner, die mit ihrer 18-köpfigen Crew an diesem Wochenende eine doppelte Premiere wagen: Das erste „Lonesome Lake Festival“ ist zugleich das erste bekannte Musiksommerfestival nach der konzertanten Pandemiezeit. Und zwar richtig: mit Zelten im Grünen und echter Musik am Wasser. Die bewährten Schlegler Teiche, gelegen in einem Vordorf Zittaus, spielen Ambiente und Gastgeber.

Abstand, Einweg und regionale Partner

Dabei haben Stephan Leonhardt und Björn Reinemer, die sich in Radebeul-Ost, quasi im Autobahnbrückenschatten, ein Büro teilen und in der Dresdner Musikszene – vor allem im Ostpolumfeld – einen Namen haben und nun dieses Programm zusammenstellen, eigentlich einfach nur die Ruhe bewahrt. Das heißt schlicht: Schon am 15. März mal lose beim Görlitzer Landratsamt nachgefragt, um in Kontakt zu bleiben. Dann beizeiten, als in Sachsen ruchbar ward, dass draußen bald was möglich sein wird, dort im Gesundheitsamt ein Hygienekonzept eingereicht.

Andererseits beim eigenen Publikum immer mit offenen Karten gespielt. So gab es eine offene Umfrage mit nur drei Optionen: a) abspecken, b) durchziehen oder c) absagen. Rund die Hälfte entschied sich fürs rettende Abspecken, ein Drittel fürs Absagen, was später in etwa dem Anteil entsprach, der seine Karten zurückgab.

Dennoch dauerte der erneute Ausverkauf nur einen Tag. 150 statt maximal 400 Tickets sind natürlich nicht leicht zu kompensieren. Und auch allen internationalen Bands wurde aufgrund der Unsicherheit vorsorglich abgesagt. Und drittens wird mit Leuten vor Ort kooperiert: So liefert die ansässige „Teichrose“ die Verpflegung, es gibt so aus hygienischen Gründen die üblichen Abstände und Regeln, also maximal Zehnergruppen und Doppelhausstände, kein Buffet – und, sehr zum Bedauern der beiden, nun doch Einweggeschirr.

Rund zehn Prozent der Gäste werden Kids sein – und derart im Programm eigens berücksichtigt. So gibt es am Samstagmorgen – gleich nach Yoga mit Sabrina und den Workshops (so die Wiederverwertung von Tetrapacks) ein Kinderprogramm mit Ania – und es spielen nachmittags Cie. Freaks und Fremde ihre grimmigen Gebrüder als fluffiges Puppenspiel.

Bock auf Musik im Sommer

Mit dem „die“ meinen sie die Stadt Zittau, die in der Zeit, als die Pläne im Herbst 2019 endgültig reiften, noch von einer erfolgreichen zweiten Runde im europäischen Kulturhauptstadtwettbewerb überzeugt war, aber auch danach keinerlei Steine in den Weg legte.

Kein Wunder, ist die Stadt doch schon seit 31. März in Sachen Corona total unbeleckt und steckt seither bei den vier anfangs Infizierten fest. Dafür waren ein Vierteljahr lang die Grenzen gen Ost und Süd zu, selbst die Bahnen von Liberec nach Varnsdorf, von der bayrischen Vogtlandbahn betrieben, hielten nicht mehr am Bahnhof. Genauso kam der Landkreis wie die gesamte Oberlausitz – virenstatistisch gesehen – recht gut durch.

Seit 10. Juno haben Stephan Leonhardt und Björn Reinemer nun die endgültige Erlaubnis und bereiten wie wild alles vor. So stehen im Büro mehrere Säcke voller Picknickdecken von zwei mal zwei Metern Ausmaß – der neue Trend zur hygienischen Wiesenreviermarkierung. Auch sonst ist alles voller Equipment, die kleine Bühne kommt vom Ostpol. Der Höhepunkt am Sonnabend: das Berliner Quartett von Chuckamuck. Aber auch Jettes am Freitag oder Lina Sur sind interessante Buchungen, wobei der Großteil der Fans natürlich aus den drei ostdeutschen Metropolen anreist.

Das sind die Köpfe hinter dem 2020

Leonhardt, Dresdner Jahrgang 1982, der mit Morning Glory Concerts als Agentur eigentlich seit jeher nur diejenigen Bands veranstaltet, die er selbst gern hören mag, aber bis dato keiner holt, macht das seit elf Jahren. Den Startschuss gaben die New Yorker von Schwervon im AZ Conni im November 2009. Und er organisierte vor fünf Jahren, damals noch in Vereinstraute, schon mal ein Festival für Naturfans hier: „Drüben auf dem Hügel“.

Außerdem hat er ein Faible für griffige Namen: So wird aus dem ersten „Lonesome Lake Festival“ rasch wie fesch „LoLa 2020“ – dass diese nun derartig als Hoffnungsschimmer im Fokus steht, war so nicht geplant. Neben dem Publikum werden dabei auch die Musiker urst dankbar sein – zumindest lassen dies deren öffentliche Terminpläne vermuten.

Reinemer, fünf Jahre jünger, aber ebenso seit elf Jahren mit Dynamite Konzerte und Dynamite Platten (jeweils zusammen mit Hannes Fröhlich und Florian Zinner) im Genre unterwegs, spielt selbst Percussion zum Folk und eröffnet so heute ab Achte mit seinen „Affen“ den musikalischen Part, worauf unter anderem Tacho und Disaster Disaster folgen. Er stiftete den Rahmen und buchte mit Max Rademann und Volker Strübing zwei Literaten sowie mit The Equipment und den Freaks auch zwei Theatergruppen ins Set.

Ebenso mutig schauen die beiden Dresdner Festivalpioniere – kurz vor der Abfahrt mit dem gelben VW-Bus (ein T3 Jahrgang 1988) über B 6 und B 96 gen Dreieck, wo ihr Team für vier Tage Vollzeiteinsatz wartet – schon gen nächsten Sommer: Bereits jetzt läuft der Frühe-Vogel-Vorverkauf für die zweite Auflage, also der LoLa 2021. Bis Sonntag für nur 25 Euro zu buchen, später wird es 40, ab der 250. sogar 50 Eulen kosten – der Teichrosentermin ist von 9. bis 11. Juli 2021 fix gebongt – dann wird es echt nachhaltig, versprechen die beiden.

Infos unter https://morning-glory-concerts.com/lonesome-lake-festival

