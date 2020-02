Wo Sarrasani in Dresden künftig sein Zirkuszelt aufschlagen wird

Dresden

Am Sonntagabend ging die letzte von 60 Shows der aktuellen Spielzeit über die Bühne, ein letztes Mal hieß es „Magische Momente“ und auch am Standort Elbepark brechen André Sarrasani und sein Team nun endgültig die Zelte ab. Mit der neuen Spielzeit, die am 20. November startet, geht es buchstäblich auf zu neuen Ufern: das Zelt wird in der kommenden Saison auf den Elbwiesen am Internationalen Congress Centrum aufgeschlagen.

Viel Neues und Altbewährtes unterm Zirkusdach

Auf die vergangene Spielzeit blickt Sarrasani zufrieden zurück: „Es war eine sehr schöne und erfolgreiche Saison mit einem starken Team, das in den letzten Jahren extrem gut zusammengewachsen ist. Wir haben unsere gesteckten Ziele nicht nur erreicht, sondern sogar übertroffen.“ Es sei die große Aufgabe geglückt, das Vertrauen der Gäste zurückzugewinnen, insbesondere beim Firmen- und Familienpublikum freut sich der 47-Jährige über Zuwachs. Genaue Zahlen will er auf Nachfrage nicht nennen, sein zufriedenes Lächeln jedoch spricht für sich.

Rückblick: Firmenpleite und Privatinsolvenz für André Sarrasani

Zu sehen waren in „Magische Momente“ nicht nur erstmalig beide Raubkatzen, die weiße Tigerdame Kaya und die schwarze Panterin Jada traten auf der Trocadero-Bühne auf, auch Sarrasani-Tochter Satin hatte bei der letzten Show am Sonntag einen umjubelten ersten gemeinsamen Auftritt mit Papa André.

Eindrücke der Dinnershow „Magische Momente“

Auch für die neue Spielzeit erhofft sich der Magier viel Neues und Altbewährtes unterm Zirkusdach. Der Abschied vom Elbepark sei nicht leicht gefallen, hat dieser doch „geholfen, als Hilfe nötig war und uns in den schweren Zeiten herzlich aufgenommen“, bringt Sarrasani seine tiefe Dankbarkeit zum Ausdruck.

Rückblick: André Sarrasani bezieht neue Spielstätte am Dresdner Elbepark

Der neue Standort am Ostra-Ufer rücke Sarrasani Trocadero nun wieder mehr ins Zentrum – der Stadt und auch der Aufmerksamkeit. Auch die Partner seien nun wieder näher dran und von der guten Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel und die gute Parkplatzsituation erhofft sich der Magier einiges.

Kein Angst vor Hochwasser

Da er einen „absolut fairen“ Mietpreis angeboten bekommen hat, der sich vom bisherigen nach seinen Angaben nicht unterscheide, bleiben auch die Eintrittspreise stabil. Zunächst für eine Saison will Sarrasani den neuen Standort ausprobieren und dann schauen, wie es weitergeht – „wobei ein bisschen Stabilität für die Zukunft da schon ganz schön wäre“.

Er darf wohl optimistisch sein, denn für die insgesamt 63 Shows, die bis zum Ende der Spielzeit am 7. Feburar 2021 über die Bühne gehen werden, liegen bereits mehr als 1000 Reservierungen vor. Das obligatorische 4-Gänge-Menü zur Show kommt auch in diesem Jahr von TV-Koch und Kochbuch-Autor Mirko Reeh. Der Sarrasani-Stammkoch verantwortet bereits zum elften Mal die Speisenfolge und tüftelt bereits seit zwei Monaten an neuen Kreationen.

Angst vor Hochwasser hat André Sarrasani übrigens nicht: „Als fliegender Bau ist es kein Problem, innerhalb der berühmten 48 Stunden alles zusammenzupacken und in Sicherheit zu bringen – aber das wird hoffentlich auch gar nicht nötig sein“. Der offizielle Vorverkauf startet ab dem 1. März, Tickets wird es sowohl online als auch im Ticketbüro direkt vor Ort geben.

Lesen Sie auch:

• Manege frei für Erinnerungen: Zu Hause bei Zirkusmutter Ingrid Stosch-Sarrasani

Von Kaddi Cutz